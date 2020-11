Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 19 de noviembre para alumnos de secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el jueves 19 de noviembre.





PARA PRIMERO DE SECUNDARIA:

Historia: La Independencia: una realidad.

¿Qué vamos a aprender?

Concluirás con el tema de la Independencia de las colonias de España en América, haciendo énfasis en: “Reconocer la influencia de las ideas liberales en el pensamiento libertario de José María Morelos y Pavón y de Simón Bolívar, y los cambios y permanencias en la situación política, económica y social en el periodo de Independencia y con el presente”.

¿Qué hacemos?

A principios del siglo XIX, en las colonias españolas en América iniciaron diversos movimientos de independencia, pero siempre se conocen las acciones individuales de los libertadores y se desconoce la participación de otros protagonistas de la historia, como las mujeres en el movimiento de Independencia de México. Para saber un poco sobre su participación, leerás lo siguiente:

“La vida de las mujeres de la clase media y de la clase alta, en los años anteriores a la Independencia y aun en los inicios de la misma, ocurría en el ámbito de lo privado. La vida colonial llevaba tres siglos en México y esto se traducía en restricciones que limitaban a las mujeres al hogar, al convento o a la Iglesia. enclaustradas, ya sea en la casa familiar (la del padre, marido), en las casas de Dios o en las de recogimiento, de cualquier forma, la mujer vivía y permanecía en la cultura del silencio y la discreción.

La instrucción escolar para las mujeres de las diversas clases se reducía tan sólo a enseñarles a leer, pero no a escribir, no porque las niñas no pudiesen aprender el arte de la lectoescritura, sino porque la intención era mantener un control sobre ellas y así evitar que pudiesen establecer una comunicación epistolar, de manera privada, con otras personas, a espaldas de sus protectores.

Observa el siguiente video para conocer un poco más sobre las ideas liberales de José María Morelos y Pavón.

1. El ejército de Morelos.

En el video pudiste reconocer que las ideas liberales pasaron de la charla y la difusión en pasquines y gacetas a documentos que expresaron el pensamiento y las demandas de los líderes de los movimientos de independencia.

En la Nueva España, las ideas del liberalismo influyeron en el pensamiento de José María Morelos y Pavón, lo cual quedó plasmado en uno de sus principales documentos: “Sentimientos de la Nación”.

El Reto de Hoy:

Es momento de continuar con el reto que iniciaste al inicio de la semana, el cómic; no olvides destacar los aspectos más importantes de la sesión. Recuerda emplear un lenguaje claro, sin omitir detalles.

Apóyate en tu libro de texto para retomar algunas imágenes que consideres relevantes para complementar tu trabajo.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=851





Civismo: Leyes y tratado: una solución contra la discriminación.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión, titulada “Leyes y tratados: una solución contra la discriminación”, identificarás la aplicación de las leyes nacionales y de los tratados internacionales para prevenir y eliminar toda forma y práctica de discriminación.

¿Qué hacemos?

Para comenzar revisarás el testimonio de una alumna de primero de secundaria llamada Mildred sobre lo que escuchó en un noticiero matutino de la radio.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-xNT6IuO1np-1.FCYE1_B1_PG2_SEM13_AUDIO1.m4a

“Una empresa de dulces exige a una de sus empleadas presentar un certificado de no gravidez, para mantener su empleo”.

La nota llamó tanto la atención de los radioescuchas, que se difundió en otros medios de comunicación y recibió varios comentarios en redes sociales; en algunos de ellos, se calificaba a la empresa como injusta y en otros se comentaba que la empresa estaba violando los derechos de la empleada y que ésta era víctima de discriminación.

Ahora, revisa y escucha qué le respondieron a Mildred.

Como te pudiste dar cuenta, las y los entrevistados respondieron de diversas formas a las preguntas de Mildred, hablaron de algunos grupos vulnerables o susceptibles de ser discriminados, como niñas, niños y adolescentes, de los adultos mayores y de las personas con discapacidades, entre otros grupos.

El Reto de Hoy:

Es momento de poner en práctica lo aprendido en esta sesión. Se propone que elabores un cartel que promueva o fomente el conocimiento de las diversas leyes que velan por el cumplimiento de los derechos humanos. Sobre todo, considera aquellos apartados donde se hace referencia a la prohibición de la discriminación por cuestiones de género, edad, preferencia sexual, discapacidad, creencias, cultura, económica, social o nacionalidad, entre otras.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=851





Lenguaje: ¡Imagínate cómo pasó!

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión trabajarás el aprendizaje esperado “Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios”, y el propósito es: “Reflexionar sobre el uso de ciertas frases o adjetivos para referirse a las personas y a los hechos, y cómo contribuyen a formar una imagen de estos”.

Revisarás las notas informativas y reflexionarás acerca del lenguaje en una noticia.

¿Qué hacemos?

La sesión de hoy se iniciará con esta pregunta: ¿tú lees o ves muchas noticias?

Tal vez pienses que, en todos los noticieros, se habla con mucha solemnidad y que las noticias se deben tratar o mencionar con seriedad y objetividad.

Pero, ¿qué es eso de “objetividad”?

La objetividad en las noticias quiere decir que no reflejan ningún punto de vista o postura, sólo se dice lo que pasó, sin ninguna posición ante la noticia o juicio de valor para calificar lo sucedido o a las personas que participan. Pero, como bien sabes, la noticia debe llamar la atención de su lector; por lo tanto, los medios de comunicación utilizan adjetivos calificativos y frases adjetivas para dar énfasis a ciertos aspectos de lo sucedido, pero sin reflejar una opinión.

Observa el siguiente video, en el que se presenta la relación que hay entre los adjetivos y las notas informativas.

1. Palabras y frases que funcionan como adjetivos.

Como acabas de ver, los adjetivos expresan las cualidades de las personas, objetos o situaciones, mientras que las frases adjetivas dan información adicional sobre las cualidades o características de algo, lo que permite crear imágenes en la mente sobre lo sucedido, y sobre quienes participan en esa nota informativa.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=851





Matemáticas: Superficies de triángulos y cuadriláteros.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión estudiarás cómo determinar la superficie de figuras geométricas planas, como los cuadriláteros y triángulos, justificando sus fórmulas mediante el análisis de sus características y propiedades.

¿Qué hacemos?

Para iniciar el tema del día de hoy, se pide que observes tu entorno, que analices todo lo que te rodea y respondas las siguientes preguntas en tu cuaderno.

Esas formas que identificaste puedes estudiarlas al representarlas o modelarlas con figuras geométricas planas. Su representación te permite medirlas, compararlas y diferenciarlas.

En geometría, las figuras planas como cuadrados, rectángulos, triángulos, rombos, entre otras figuras, tienen una superficie que está delimitada por su perímetro. El área es la medida de dicha superficie y se expresa en unidades cuadradas.

Para construir argumentos que te permitan responder ésta y otras preguntas, analiza la información del siguiente audiovisual.

1. Aplicaciones del área en la vida cotidiana.

Revisa del segmento 00:22 al 01:14 y del 04:50 al 5:28

En el audiovisual pudiste observar que calcular el área de una superficie plana es algo común en la vida cotidiana. Por ejemplo, si quisieras pintar una pared de tu casa, será necesario calcular la superficie de ésta para determinar la cantidad de pintura que necesitarás.

Revisa el siguiente video que te permitirá comprender la fórmula para calcular el área de cualquier cuadrado, utilizando para ello un programa de geometría dinámica.

2. Área_Cuadrado.

En este video se construyó un cuadrado de color azul, cuyos lados miden dos unidades; asimismo, se construyó un cuadrado de color naranja, de una unidad por lado.

Nuevamente puedes utilizar el programa de geometría para verificar que esta fórmula te permite calcular el área de cualquier rombo.

3. Área de un Rombo.

Como puedes observar, se construyó un rombo donde sus vértices son MPON, inscrito en un rectángulo, cuya longitud en su base mide 11 cm y su altura es de 6 cm. Así como se determinó con anterioridad las diagonales del rombo que corresponden a las medidas de los lados del rectángulo, en la cual está inscrito el rombo, en este caso la diagonal mayor tiene una longitud de 11 cm y la diagonal menor es de 6 cm.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=851





PARA SEGUNDO DE SECUNDARIA:

Civismo: ¿Qué es la postura crítica?

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás la importancia de favorecer una postura crítica ante la difusión de información proveniente de los medios de comunicación y redes sociales, así como de distintas situaciones que se presentan en sus contextos.

¿Qué hacemos?

En una sociedad tan dinámica y cambiante como la actual, es importante que tú, como adolescente, asumas una postura crítica ante la información que difunden las redes sociales y los medios de comunicación.

De manera cotidiana, recibes una gran cantidad de información, la cual, en muchos casos, está dirigida al grupo etario al que perteneces porque se relaciona con tus intereses, gustos e inquietudes; por ejemplo, el tipo de música, los deportes, los espacios virtuales para conformar tus círculos de amigas y amigos, los productos que son de tu agrado, o bien, porque te permite comunicarte con tus familiares, amigas y amigos.

Observa el siguiente video de los testimonios de algunas y algunos estudiantes, respecto al uso que hacen de las redes sociales y los medios de comunicación.

1. Redes y medios que nos vinculan.

Las y los estudiantes manifestaron de qué forma usan las redes sociales y los medios de comunicación. Principalmente, refirieron usos para fines educativos, pero también para comunicarse con sus familiares y entretenimiento. Sin embargo, también es claro que entre las y los adolescentes, los motivos por los cuáles los utilizan, así como la información que reciben, no necesariamente tienen una finalidad o intención positiva o constructiva.

Observa siguiente audiovisual. A partir del caso que se plantea, reflexiona sobre la importancia de ser crítico ante la información de los medios de comunicación.

2. Las redes que nos enredan.

¿Qué opinas al respecto? ¿Consideras que es necesario asumir una postura crítica ante la información que recibes?

A continuación, el siguiente vídeo, en el cual se destaca la importancia de la postura crítica y se ejemplifica cómo se puede aplicar.

3. El pensamiento crítico y la adolescencia.

La postura crítica se va construyendo poco a poco; esto quiere decir que debes aprender a construirla y a emplearla como parte de tu vida. Por eso es muy importante que, en esta etapa de tu vida, comprendas en qué consiste y aprendas a emplearla como una estrategia para tomar decisiones y construir tu identidad.

A continuación, escucha a Frida, una estudiante de secundaria de la Ciudad de México, que comparte su testimonio, en cuanto a cómo vivió una situación relacionada con la información que se difunde en las redes sociales.

4. VIDEO. Frida.

¿Qué decisión hubieras tomado ante tal información, a sabiendas que no puede haber aglomeración de personas, debido a la contingencia sanitaria?

Tomar decisiones a partir de una postura crítica, ante la difusión, debe ser una tarea constante para evitar afectarte y a las personas que te rodean.

El Reto de Hoy:

Piensa y anota algunos otros criterios que consideras que debes emplear para asumir una postura crítica ante la difusión de la información. Realiza un diagrama o esquema que te permita sintetizar la información y tenerla a la mano.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=852





Física: Circuitos eléctricos.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás qué son los circuitos eléctricos y analizarás sus características y las partes que los componen. Asimismo, identificarás cómo es que funcionan y su uso en la vida cotidiana.

¿Qué hacemos?

Reflexiona en las siguientes preguntas. Anótalas en tu cuaderno y trata de responderlas.

Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada por la cual fluye la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide con una unidad llamada ampere y se denota con la letra “A”. Recibió su nombre en honor a André-Marie Ampère, quien fue un físico francés que hizo grandes aportaciones al estudio de los fenómenos electromagnéticos.

Al conectar una pila a un cable, a pesar de que se considera un circuito eléctrico, no tiene ninguna utilidad. Los circuitos eléctricos son instrumentos a través de los cuales se transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. Para que quede más claro, observa el siguiente video donde se muestra un circuito muy sencillo.

1. VIDEO. Circuito eléctrico.

En el video anterior, antes de conectar los cables, el circuito estaba abierto y por eso no circulaba la corriente, pero cuando se tocaron, se estableció el flujo de electrones que permitió que encendiera el foco. Este circuito sí transforma la energía eléctrica en otro tipo: la convierte en luminosa.

Para conocer los tipos de circuitos según su conexión, observa los siguientes videos.

2. VIDEO. Circuito en serie.

3. VIDEO. Circuitos en paralelo.

Las series de Navidad están conectadas en serie; el mismo nombre lo dice, porque cuando se descompone un foco, se apagan algunos. Por otro lado, en un multicontacto todos los contactos están conectados en paralelo, es por eso que puedes conectar varios aparatos a la vez, y si se quita uno, no se apagan los otros.

El Reto de Hoy:

Analiza las respuestas que escribiste al principio y complétalas o corrígelas si es necesario.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=852





Lenguaje: Vidas interesantes.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás qué es una biografía y sus características. Las biografías son registros con los que se preserva la vida de las personas que sobresalieron por lo que escribieron, crearon, descubrieron, lideraron y que merecen ser contados y colocados en la historia.

En esta sesión, conocerás datos, anécdotas y parte de la historia de personas extraordinarias, por lo que analizarás sus biografías para que puedas desarrollar habilidades que te permitan identificar el tipo de información relevante que contienen y las características de este tipo de textos.

¿Qué hacemos?

Reflexiona en lo siguiente:

Ha llegado el momento de compartir algo acerca de la vida y obra de personas importantes o reconocidas. En esta sesión, tendrás la oportunidad de leer algunos extractos biográficos de personas sobresalientes.

Para iniciar con este tema, observa el siguiente video y analiza lo que han respondido algunos alumnos de secundaria acerca de la definición de biografía.

1. Video. Comentarios de Adolescentes.

A continuación, viaja en el tiempo y conoce la siguiente biografía de una mujer mexicana extraordinaria, erudita, escritora y muy determinada, Sor Juana Inés de la Cruz. Para ello, observa el siguiente video y toma nota de datos relevantes, ya que esta información te servirá más adelante.

2. Historia Sor Juana Inés de la Cruz.

Para poder identificar y analizar algunos episodios de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, utiliza el siguiente esquema como referencia, una herramienta muy útil para organizar una biografía.

Ahora, observa el siguiente video sobre la biografía de otro emblemático personaje mexicano. Toma nota, ya que te servirá más adelante.

3. Historia. Personajes célebres Nezahualcóyotl.

Nezahualcóyotl fue un gran guerrero, filósofo y poeta. Además, un importante representante de la literatura náhuatl.

El Reto de Hoy:

Busca y lee biografías de otras personas importantes. Puedes leer acerca de Mahatma Gandhi, Charles Chaplin, Carl Sagan, Malala Yousafzai, ¿de quién te gustaría saber más? Quizá algo de sus vidas sea inspirador para ti.

Finalmente, con lo aprendido en esta sesión, realiza una biografía del personaje que tu prefieras.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=852





Matemáticas: Problemas con magnitudes equivalentes.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás cómo resolver problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos de unidades del Sistema Internacional y de unidades del Sistema Inglés.

¿Qué hacemos?

Analiza la siguiente pregunta:

¿Por qué es necesario conocer la equivalencia de una medida en otro sistema diferente al que usamos?

En esta sesión, construirás argumentos para responder ésta, y otras preguntas relacionadas con el tema.

Observa el siguiente video y presta atención al siguiente acontecimiento que ocurrió hace algunos años y que está relacionado con la pregunta anterior.

1. La sonda a Marte y el SI.

La terrible pérdida que ocurrió por un error en el uso de los sistemas de medidas te hará reflexionar sobre la gran importancia que tiene entender el Sistema Internacional de Unidades y sus equivalencias en otros sistemas, como el Sistema Inglés.

Recuerda que hay métodos específicos para convertir las unidades. Y que es muy importante:

La exactitud en las medidas es muy importante, ya que un dato que puede parecer minúsculo puede causar grandes pérdidas.

Busca información que pueda complementar lo que has estudiado. Y revisa tu libro de texto de segundo de secundaria, en el tema correspondiente a los sistemas de unidades.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=852









PARA TERCERO DE SECUNDARIA:

Química: ¿Cuáles elementos químicos son importantes para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo?

¿Qué vamos a aprender?

El propósito de esta sesión es plantearte preguntas, explicar y evaluar la importancia de los elementos químicos en la salud y el ambiente, a partir de situaciones problemáticas.

Te has preguntado ¿cómo obtiene el cuerpo humano energía para realizar las actividades diarias? La energía se obtiene de los alimentos que ingieres diariamente, ya sea en el desayuno, almuerzo, comida o cena.

Pero, ¿sabías que estos alimentos contienen elementos químicos necesarios para que tu cuerpo funcione correctamente?

En esta sesión trabajarás bajo la modalidad de proyectos, por lo tanto, debes recordar que estos se catalogan en tres: proyectos científicos, ciudadanos y tecnológicos.

¿Qué hacemos?

Sabías que el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno conforman cerca del 99% de los elementos en tu organismo y son los constituyentes principales de las proteínas, carbohidratos y lípidos.

Aprenderás sobre las 4 etapas del proyecto y algunas sugerencias para que lo elabores en casa.

¿Qué puedes hacer para evitar enfermar por deficiencia de los elementos químicos en tu cuerpo?

Recuerda que en esta sesión se va a llevar a cabo un proyecto y para desarrollarlo se requiere de preguntas. A continuación, escucharas algunas entrevistas a estudiantes de secundaria que viven en diversos lugares de la República Mexicana.

La importancia de los elementos químicos en el cuerpo humano reside en que el organismo precisa del aporte de éstos por medio de los alimentos. Son llamados nutrimentos esenciales, ya que serán absorbidos y utilizados por distintos órganos y sistemas para realizar diferentes funciones.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=853





Matemáticas: Regla de la suma. Problemas.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás el uso de la regla de la suma al resolver problemas de probabilidad. Para el desarrollo de esta lección necesitarás tu cuaderno de notas, un lápiz y una calculadora.

Siempre procura registrar tus dudas, inquietudes y anotaciones respecto a cada una de las lecciones. Podrás valerte de tu libro de texto como una eficiente ayuda para consolidar los aprendizajes.

En tu trayectoria escolar has adquirido conocimientos relacionados con la aritmética, álgebra, geometría y ahora probabilidad.

Todos esos conocimientos matemáticos han sido desarrollados por muchas personas a lo largo de cientos de años. La probabilidad no es la excepción.

¿Qué hacemos?

Analiza otra situación.

El juego de la baraja se sustenta en el cálculo de probabilidades. Quienes participan en este tipo de juegos deben hacer cálculos probabilísticos mentales de manera rápida para anticipar sus “jugadas” o tomar las mejores decisiones al buscar ganar el juego. Por lo regular, esa habilidad es adquirida de manera informal a partir de la experiencia de los jugadores. En otros casos, los jugadores se vuelven expertos estudiando probabilidad.

Observa el siguiente video que habla de la baraja española.

1. Cuándo dos eventos son independientes

En esta ocasión, los números y figuras de las cartas de la baraja española sirven para presentar un nuevo problema.

El Reto de Hoy:

Te sugerimos que localices en las páginas de tu libro de texto las actividades relacionadas con este aprendizaje esperado. Intenta resolver, a partir de lo que aprendiste durante esta sesión, las situaciones que se te proponen. Una parte importante de la consolidación del aprendizaje es intentar resolver por tu cuenta situaciones afines a las que aquí se te presentan.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=853





Lenguaje: Cómo me hables, nos comunicamos.

¿Qué vamos a aprender?

Para comenzar se definirá qué es una situación comunicativa, ya que la sesión tiene como propósito que distingas entre el lenguaje con mayor formalidad y el lenguaje con menor formalidad de acuerdo con la situación en la que te encuentres.

Una situación comunicativa ocurre cada vez que interactúas mediante un texto con otras personas y depende del contexto en el que te encuentres.

No te expresas igual con tus maestros que con tus amigos o familiares. En el primer caso, cuando te diriges a los maestros, generalmente tratas de utilizar un lenguaje con un mayor nivel de formalidad, y cuidas mucho lo que dices y cómo lo dices.

En cambio, cuando te diriges a amigos o familiares, sueles estar más relajado y tienes más confianza, por lo que te permites utilizar muletillas, redundancias o algunos regionalismos.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video, que muestra un ejemplo de cómo somos capaces de crear diferentes situaciones comunicativas sobre un mismo tema.

1. El habla juvenil

El uso del lenguaje con mayor formalidad o informalidad depende de a quién se dirige cuando te comunicas, en qué contexto te expresas y qué quieres lograr al comunicarte.

Y tú ¿en qué situaciones usas el lenguaje formal o informal oral o escrito? Esta estrategia te permitirá tomar tus notas más fácilmente y con mayor claridad.

2. Lenguaje formal e informal en notas informativas.

Realiza el siguiente juego. Vas a jugar con el lenguaje. Pídele a un familiar que juegue contigo.

El Reto de Hoy:

Elige una situación comunicativa propia de un debate, como lo hiciste en el juego del lenguaje durante la sesión. Elabora una historieta de 4 viñetas donde desarrolles la situación elegida, utilizando un lenguaje más formal.

Después, elabora otra historieta, también de 4 viñetas, desarrollando la misma situación que elegiste antes, sólo que para este trabajo utilizarás un lenguaje más informal. Puedes intentar contar un chiste o un refrán, usando diferentes grados de formalidad. No olvides compartirlo con tu familia.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=853





Civismo: Las libertades individuales son de todos.

¿Qué vamos a aprender?

El propósito de esta sesión es reconocer la importancia y la función del Estado como garante de nuestras libertades. Es necesario tener a la mano tu cuaderno de notas, hojas de colores, tijeras, pegamento y regla. Recuerda que puedes hacer uso del material con el que cuentes y tengas a tu alcance.

Como has visto a lo largo de tu formación, la libertad es un derecho humano que se ha defendido con la participación de muchas personas que se atrevieron a enfrentar y denunciar injusticias civiles por parte de particulares, gobiernos y gobernantes que abusaron de las personas más vulnerables, utilizando la violencia y la discriminación por parte de grupos sociales minoritarios que no consideraban el respeto y reconocimiento a la diversidad, la inclusión, la equidad y la igualdad de todos los seres humanos.

Por ello hoy en día, y en cada país, el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger el ejercicio de las libertades de su ciudadanía; principalmente en un sistema democrático es fundamental cumplir y hacer cumplir el respeto y la protección a las libertades de todas las personas. Para ello, es conveniente conocer el marco normativo y jurídico nacional e internacional, así como los propósitos de las instituciones que participan y tienen la facultad de regular las acciones para hacer respetar las libertades de la población.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para comprender mejor la información.

1. Los rasgos del Estado de Derecho democrático

En resumen, los derechos humanos representan los valores para vivir, reconocen la diversidad, se definen como un conjunto de facultades que garantizan la dignidad, colocándonos en igualdad de circunstancias ante la justicia, el estado y la sociedad; representan la esencia humana y permiten el desarrollo de las potencialidades, permiten actuar de manera libre y te protegen contra abusos de autoridades, particulares y servidores públicos.

Recapitula: Comenzaste por conocer los tratados internacionales que establecen los derechos humanos, mismos que ha firmado y ratificado nuestro país. Realizaste un ejercicio que te permitió analizar cómo el Estado mexicano garantiza las libertades fundamentales, asimismo conociste las instancias que se han creado para protegerlas y garantizarlas, con la finalidad de reflexionar a dónde puedes acudir en caso de que las libertades sean violentadas.

Analizaste qué es un Estado de Derecho democrático y las problemáticas que impiden que se garanticen la libertad y los derechos de las personas. También puntualizaste las acciones que tiene que llevar a cabo el Estado para que la población pueda ejercer sus derechos.

El Reto de Hoy:

Revisa tu libro de texto para ampliar la información de lo que has aprendido; también consulta los acuerdos internacionales que tiene nuestro país para proteger las libertades de toda la población. Estos los podrás encontrar, principalmente, en las plataformas de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Puedes participar más en la construcción de un sistema democrático incluyente, seguro y vigilante de la efectividad de los planes y programas que regulen las libertades en la vida cotidiana, sin obstáculos que los impidan; debemos informarnos para descubrir de qué manera puedes contribuir para alcanzar un Estado de derecho democrático que garantice y proteja el ejercicio de tus libertades.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=853





MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

SEP: estos son los próximos puentes del ciclo escolar 2020-2021

Paso a paso: cómo reprogramar tu TV para acceder a todas las clases del ciclo escolar SEP 2020-2021