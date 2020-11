De la Alianza Federalista a la reunión con Arturo Herrera: Javier Corral agradeció al funcionario de López Obrador por su apoyo

Javier Corral y Arturo Herrera se reúnen en Chihuahua (Foto. Twitter / @ArturoHerrera_G)

La tarde de este martes 17 de noviembre se reunieron Javier Corral, gobernador de Chihuahua, y Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes presumieron en redes sociales el encuentro y adelantaron, sin dar especificaciones, que la coordinación entre niveles de gobierno “es fundamental para avanzar en la reactivación económica del país”.

“Este día me reuní con Arturo Herrera, secretario de Hacienda, para tratar distintas presiones presupuestales del gobierno de Chihuahua, tanto para su cierre fiscal de este año, como para poder continuar con obras en el 2021”, publicó Corral Jurado en su cuenta oficial de Twitter. Aunado a esto, el representante del estado más extenso de México recalcó el ánimo de colaboración que percibió por parte de Herrera Gutiérrez “como siempre, recibí una diligente atención de su parte” .

Por su cuenta, el secretario federal confirmó la reunión de trabajo con el gobernador, donde dieron seguimiento a los proyectos prioritarios que atienden tanto a la SHCP como al estado de Chihuahua.

“Revisamos temas derivados de nuestra visita al estado en agosto y refrendamos nuestro compromiso con el diálogo y la colaboración. Coincidimos en que la coordinación entre los niveles de gobierno es fundamental para continuar con la reactivación económica de Chihuahua ”, escribió en su cuenta de Twitter.

Esta reunión abona al camino del diálogo entre los gobiernos locales y el federal, pues la capacidad para establecer una mesa de trabajo se había visto frustrada con el encono generado por la ALianza Federalista.

La Alianza Federalista es una cofradía integrada por 10 gobernadores, entre ellos Corral, que han manifestado a diario críticas contra la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde los temas fiscales y presupuestarios atañen la agenda de los 10 gobernadores rebeldes que han solicitado audiencia privada con AMLO y con la Hacienda de México.

De este modo, Javier Corral se volvió el único integrante de la AF que se pudo reunir con un miembro del gabinete de López Obrador para establecer mesas de trabajo que garanticen la capacidad de administrar a los pobladores de su entidad.

En reiteradas ocasiones, los gobernadores de la AF habían manifestado su animadversión al Paquete de Egresos de la Federación (PEF) 2021 y al llamado Pacto Fiscal; sin embargo, AMLO había tildado esta crítica como parte de una agenda electoral de cara a las elecciones intermedias del 2021.

“ Qué es lo que está sucediendo, pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestra , pensado que así van a tener votos. Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer, porque la gente ya no se deja manipular, aun cuando a nuestros adversarios o a la oposición, los medios de información le den todos los espacios, todo el tiempo, ya la gente está muy consciente , aunque no va a gustar mi habla, ya la gente está muy avispada, entonces eso es todo”, indicó el mandatario mexicano en la conferencia de prensa del martes 27 de octubre.

Por su cuenta, el doctor Herrera Gutiérrez manifestó su extrañeza ante estos reclamos pues, al menos, el pacto fiscal, la causa inicial de su descontento, se había instaurado en 2007, cuando Felipe Calderón era presidente.

En las imágenes que circulan en ambas cuentas oficiales se puede ver a los funcionarios públicos establecer conversación en un ambiente de respeto. Aunado a esto, ninguno de los dos refirió una negativa a nada de los temas tratados en el encuentro.

