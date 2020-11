Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 18 de noviembre para alumnos de primaria

Lenguaje: Planificación de un programa de radio disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el miércoles 18 de noviembre.

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Conocimiento del medio: Mi entorno natural y social.

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás características de la naturaleza, es decir, los elementos naturales y sociales del lugar en donde vives.

Repasarás algunas cosas que has aprendido sobre los elementos naturales y sociales. Ojalá hayas podido realizar el reto de buscar los elementos naturales que hay en el lugar donde vives.

Para esta sesión necesitarás: un cuaderno, lápiz, lápices de colores y tu Libro de texto Conocimiento del Medio.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con la sesión, recuerda lo que has estado aprendiendo sobre los elementos naturales y sociales que hay a tu alrededor.

Los elementos naturales son todos aquellos que se encuentran en la naturaleza y los elementos sociales son aquellos que han sido construidos o transformados para facilitar las actividades diarias de las personas. En México existe una gran diversidad de elementos naturales y muchos de esos lugares son zonas protegidas.

Observa el siguiente video dónde María Fernanda, te enseña su casa y lo que hace con algunos elementos naturales. Pon mucha atención a los elementos que menciona, ya que, al finalizar el video, reflexionaras sobre algunas preguntas.

1. Desde mi casa. María Fernanda | Once Niñas y Niños.

¿Identificaste los elementos naturales y sociales que hay en la casa de Fernanda? ¿Se parecen a los del lugar dónde vives?

Aquí hay otro video, donde observarás las casas de una comunidad Tepehuana, al norte del país. El material con el que están construidas las casas es la madera, ya que el entorno se compone de pinos. Además, existen otros elementos de la naturaleza que aprovechan para construir sus casas.

2. Tepehuanos. Mi Comunidad

¿Cuáles elementos pudiste identificar?

¿Cómo es el lugar donde vives? ¿Tienes los mismos elementos que observaste en los videos? ¿Son otros? ¿Cuáles?

Abre tu libro de texto, en la página 42. Recuerda que, si no lo tienes a la mano o no cuentas con él, puedes realizar el ejercicio en un cuaderno.

Escribe el nombre del lugar donde vives y dibuja algunos de sus elementos naturales. Dibuja en los espacios que señala tu libro. Finalmente, en compañía de un familiar, registra en tu cuaderno. los elementos naturales y sociales que hayan observado en el lugar donde vives.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=833





Matemáticas: En una figura geométrica, ¿hay otras?

¿Qué vamos a aprender?

Construirás configuraciones utilizando figuras geométricas. Descompondrás una figura en otra.

Para esta sesión necesitarás el siguiente material: lápiz, cuaderno, tijeras de punta redonda y las figuras del material recortable 6 de la página 209 de tu libro de texto Matemáticas:

El Reto de Hoy:

Con la ayuda de un adulto, vas a obtener un cuadrado de una hoja tamaño carta y después, piensen cómo cortarían ese cuadrado para obtener 3 triángulos. Una cosa más, pídele a algún adulto que te ayude a recortar las tiras de la página 211, recortable 7, del libro de matemáticas primer grado, porque las vas a necesitar próximamente.

Aquí termina la sesión de hoy, redescubriendo cómo las figuras geométricas están escondidas en todos lados.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=833





Lenguaje: Rima, canta, transforma y crea.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las palabras que pueden ser sustituidas por otras similares que transforman el sentido de la ronda, pero que conservan el ritmo y la rima. Explorarás tantas opciones como sea posible. Identificarás nombres de animales y las palabras que riman.

No olvides tener a la mano el siguiente material: hojas blancas o un cuaderno, lápiz, sacapuntas, lápices de colores y tu libro de texto Lengua materna. Español.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video:

1. Vitamina Sé. Cápsula 62. Puro Canto, Puro Cuento (Música)

¿Qué crees que hizo el conejo para atravesar el cielo veloz y llegar a la Luna?

Quizá era un súper conejo que había entrenado mucho y entonces daba los saltos más, pero más grandes que se han dado en la Tierra y entonces, en uno de esos saltos, ¡llegó hasta la Luna!

Es hora de tomar tu libro de texto Lengua Materna Español, y busca la página 59. Recuerda buscar donde esté el número 5 y el 9.

Pide ayuda a un adulto, papá, mamá o a quien sepa leer, para que te ayude con la lectura, mientras tú la sigues con tu dedito. No olvides subrayar el nombre de algún animal.

El Reto de Hoy:

Para terminar, te voy a proponer un reto. Aquí hay una historia narrada con palabras que riman. Te reto a que encuentres esas palabras, y en la próxima sesión platicar sobre ellas.

2. Renata la rata pirata.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=833





Inglés: Los objetos del hogar y su localización.

¿Qué vamos a aprender?

"Hello, how are you? Hola, ¿Cómo estás? I am fine. I hope you are fine, too. Yo estoy bien, espero que estés bien también.

Escucharás y participarás en la lectura de nombres. Escucharás información sobre dónde se localizan algunos objetos del hogar.

Are you ready learning new things? ¿Estás lista o listo para aprender nuevas cosas? Great! ¡Genial!

Los materiales que necesitarás son: Notebook/cuaderno, Pencil/Lápiz, Colors/Colores.

¿Qué hacemos?

Te invito a ver el siguiente video donde Lucy se puso a jugar que era una investigadora en busca de objetos, Durante el video también puedes jugar y ayudar a Lucy con su investigación:

1. Find the objects Encontrar los objetos

Very good! ¡Muy bien!

Te invito a que sigas repasando en casa:

Goodbye, see you later, Adiós, hasta luego.

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieres compartirla con nosotros, puedes enviarlas al correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx

Si quieres practicar más Visita esta página: https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=833





PARA SEGUNDO DE PRIMARIA:

Lenguaje: La primera versión de mi instructivo.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características comunes de forma y contenido de los textos instructivos para elaborar algo.

Aprenderás y elaborarás la primera versión de un instructivo.

¿Qué hacemos?

Para la elaboración de un instructivo, toma en cuenta que debe incluir: título, materiales y procedimientos; acomodo en la página y uso de numerales o viñetas.

¿En cuáles situaciones de su vida cotidiana utilizas un instructivo? ¿Para qué sirve? ¿Qué partes tiene?

Observa el siguiente video, en él se presentan instrucciones para elaborar un instrumento musical de viento.

1. Inténtalo y diviértete. Música de viento I

https://www.youtube.com/watch?v=5NKGac9PWXI

¿Qué materiales se necesitan para elaborar este instrumento musical? ¿Cómo anotas los materiales para acordarte? ¿Cuál es el primer paso para hacer el instrumento? ¿Qué necesitas para ese primer paso? ¿De qué manera organizas los pasos para elaborar el instrumento musical?

Observa el siguiente video hasta el minuto 1:15 y del 1:39 a 2:02 y del 2:23 a 6:32

2. Vitamina Sé. Cápsula 105. Sonidos, ritmo y reciclado: Tambor (Taller).

Para escribir un instructivo, se puede hacer siempre y cuando se tenga conocimiento del procedimiento; ya sea por haberlo practicado o por haberlo visto, piensa en que instrumento puedes elaborar.

Para elaborar tu instrumento musical de material reutilizable, es importante escribir tu primera versión del instructivo, tomando en cuenta la página 46 de tu libro de texto de Lengua Materna. Español.

Observa el siguiente video:

Elabora, junto con tu familia, instrumentos musicales con materiales reciclados o reutilizables. No olvides redactar el instructivo para elaborar el instrumento o instrumentos musicales que elijas. O bien puedes elaborar un instructivo para realizar algún otro objeto, juguete, utensilio para uso doméstico o escolar, un guisado o un postre, etc.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=825





Matemáticas: Lotería de figuras geométricas.

¿Qué vamos a aprender?

Construirás y descubrirás figuras y cuerpos geométricos.

Identificarás figuras que cumplan con una o dos características geométricas dadas.

¿Qué hacemos?

En tu libro de texto de Matemáticas, Segundo grado, resuelve las actividades de la página 52.

En la sesión anterior aprendiste que las figuras geométricas tienen diferentes características, como son: aristas o lados, vértices y un nombre que identifica a cada una de ellas. En esta ocasión para recordar cada una de las figuras, vas a jugar memorama de figuras geométricas.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste que todas las figuras geométricas tienen un nombre y diferentes características que es importante aprenderlas para distinguir cada una de ellas.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=825





Conocimiento del medio: ¿Qué observamos durante el día y la noche?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás y reconocerás el comportamiento de las plantas y los animales a lo largo del día, así como las actividades cotidianas que realizan.

Identificarás los cambios que ocurren en la naturaleza a lo largo de un día.

¿Qué hacemos?

¿Saben cuáles son los momentos del día? ¿Qué es lo que más te gusta de un día? ¿Qué es lo primero que te gusta ver al despertar? ¿Por qué? ¿Cómo sabes en qué momento del día te encuentras?

En esta sesión vas a desarrollar tu habilidad de observación para identificar características según el momento del día, mañana, tarde y noche, por ejemplo: el color del cielo, la intensidad de la luz, poca o mucha, lo que realizan las personas, el comportamiento de los animales, las características de las plantas durante el día.

Para concluir con esta sesión escucha y observa el siguiente cuento que habla sobre el día y la noche, usando la fantasía para explica algunos cambios que has visto en la sesión de hoy.

1. El día y la noche.

Recuerda lo que aprendiste en esta sesión:

El Reto de Hoy:

Realiza junto a tu familia el experimento de la sesión de hoy, toquen con cuidado en diferentes horas del día algunas superficies u objetos de su casa, puede ser dentro o fuera de ella, registra la temperatura que percibieron y comenta con tu familia porque pasa eso.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=825





Artes: Mi espacio personal.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás y reconocerás qué son los espacios personales y sociales y cómo distinguirlos.

Explorarás los elementos de tu espacio personal a través de movimientos libres.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades, recuerda verificar tu espacio de trabajo se debe encontrar libre para evitar accidentes.

Actividad 1. Espacio personal.

El Espacio personal es muy importante, es el que una persona cuida, es el espacio que está alrededor de cada una y cada uno. En este espacio te sientes cómodo con la cercanía de tus seres queridos como: padres, mascotas, amigos, amigas y parientes cercanos.

Qué te parece, si realizas una actividad muy divertida con elementos sencillos, como un listón o cordón largo de aproximadamente de 1:50 metros. Explora tu listón mientras se reproduce la siguiente música.

1. Wild Waves-Grenada Free Copyright-safe Music.

Explorará libremente, las posibilidades de movimiento que produce la manipulación del listón en todas las direcciones en el espacio personal sin salir del círculo.

Después de la exploración anterior, realiza giros, extendiendo la mano en la que llevas el listón para delimitar el espacio personal en nivel medio; en nivel alto; en nivel bajo, para finalizar dejando el listón sobre el suelo formando un círculo.

Siéntate sobre el piso, ¿percibiste el espacio que ocupo tu cuerpo y el listón al manipularlo alrededor tuyo?

Desplázate libremente por el espacio donde te encuentras mientras se reproduce el siguiente audio:

2. Jazz In Paris - Media Right Productions (No Copyright Music)

Recupera el aliento y descansa unos segundos, una vez que lograste recuperarte, toma nuevamente el listón y lo moverás de forma libre desplazándote por el espacio disponible, respetando en todo momento tu espacio personal y el espacio personal del otro, así como, de los objetos que puedan encontrar en su desplazamiento.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=825





PARA TERCERO DE PRIMARIA:

Lenguaje: Explorando y armando información.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás una nueva práctica social del lenguaje, explorarás características gráficas y contenido de distintos folletos, como medio para informar a otros.

Describirás el tema de hoy de una manera misteriosa y especial, ¿Has jugado alguna vez “Completa la figura”?

Juntos hemos descubierto el tema de la práctica social del lenguaje, en esta ocasión elaborarás un folleto, observa la página 38 de tu Libro de Texto de español, tercer grado y lee la intención de este proyecto.

¿Qué hacemos?

Una vez que conoces el tema de la práctica social de esta clase, queremos comentarte que Luis cuando llego a dar la clase fue testigo de un accidente, una persona se cayó del transporte público y sufrió una herida, se dio cuenta que no sabía cómo reaccionar ni qué hacer para ayudarla. Se entristecido porque, piensa que necesita informarse al respecto.

Le han comentado que no se preocupe, porque seguramente existe mucha información escrita al respecto que puedes consultar.

Qué te parece si exploremos más acerca de esto y abres tu libro de texto de español en la a la página 39 del libro de español tercer grado.

A ti, ¿Qué accidentes te han ocurrido? ¿Has sufrido alguna lesión? ¿Te quedó alguna cicatriz? ¿Hubieras podido hacer algo para evitar que ocurriera algún accidente? te invito a escribir en tu cuaderno alguna experiencia que hayas tenido por accidente y cuéntanos lo que ocurrió, ¿Tú tienes alguna experiencia que puedas compartirnos?

Muchas gracias por tu ayuda, por fin hemos terminado de organizar la información de los folletos, ahora podemos determinar cuáles características gráficas observas que se repiten y como último paso, has una lista con ellas.

Se pueden identificar las siguientes: Uso de poca información, de imágenes y colores distintos que llamen la atención, dobleces en dos y tres partes, puedes ir escribiéndolas en tu cuaderno.

Como puedes observar, el día de hoy exploraste folletos de temas distintos y aprendiste que existen algunas características gráficas comunes en ellos como son: El uso de color, de imágenes, los dobleces en las hojas, la información resumida, entre muchas otras que poco a poco iremos descubriendo en las próximas clases.

Si te es posible consulta otros libros y platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te dirán algo más.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=817





Ciencias naturales: Me cuido y evito el acoso escolar.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la importancia de manifestar tus emociones y sentimientos en situaciones para prevenir la violencia y abuso sexual, así como, identificar situaciones de riesgo para cuidar tu integridad.

Ya llevamos casi 8 meses en nuestras casas, seguramente muchos, muchísimos niños y niñas ya quieren regresar a su escuela, ver a sus compañeros, saludar a sus mejores amigos, sentir el olor de los salones, jugar a la hora del recreo, trabajar por equipos.

Efectivamente no está bien que el día que regresemos a la escuela, haya niños y niñas que no quieran regresar porque tienen miedo.

Eso se llama acoso escolar, agresiones que las niñas y los niños no deben experimentar porque todos merecemos ser respetados. Conocerás la historia de una persona que de niña lo sufrió.

¿Qué hacemos?

Tipos de agresiones:

Verbal. Se expresan palabras desagradables o agresivas para humillar, amenazar o intimidar a un compañero, pueden ser burlas, insultos, apodos, groserías o provocaciones.

Social. Es romper las relaciones de una alumna o un alumno con otro u otros alumnos, lo obligan a separarse del grupo, hacen como que no existe, inventan cosas para que otros los rechacen o los avergüenzan en público.

Físico. Es lastimar u ocasionar lesiones al cuerpo de otro u otros, o deteriorar sus pertenencias, puede ser, golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar; tomar, romper o esconder sus cosas.

¿Quiénes participan en el acoso escolar?

Victima. Son los que reciben las agresiones o humillaciones.

Agresor. Es el que ofende, golpea, aísla o maltrata.

Observador. Son los que observan y conocen las agresiones, la manera en la que ellos reaccionan a la agresión pueden aumentarla o disminuirla.

Espero que comprendas que no estás solo y que estás a buen tiempo para arreglar la situación, comienza platicándolo con los adultos con los que convives.

Nada justifica que te agredan o que te hagan sentir mal, porque vives en determinado lugar, o eres niño o niña, o si tienes dinero o no, si eres niño y juegas con niñas, si eres niña y te gusta el futbol, si tienes alguna discapacidad o tu origen étnico es distinto al de los demás.

Y si tú disfrutas agrediendo a otros, debes saber que eso no está bien y que nada justifica que tú agredas a otros.

Si te es posible, consulta otros libros, platica en familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=817





Matemáticas: Rendimiento al correr.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a usar la información contenida en diferentes portadores de información, como tablas de doble entrada. ¿Sabías que ante un sistema inmunológico fortalecido el contagio del coronavirus tiene efectos menores?

Hay tres elementos principales que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico; alimentación adecuada, dormir bien y hacer ejercicio.

¿Qué hacemos?

Lee con atención lo que Luis comenta de acuerdo a la explicación de que el ejercicio ayuda a tener un cuerpo sano. Fíjate que yo salgo a correr todas las mañanas de lunes a viernes y anoto los kilómetros que recorro cada día, esto me hace sentir bastante ágil y he notado que casi no me enfermo.

Así es, por eso hay personas que antes, cuando no estábamos guardando el distanciamiento, salían a correr al jardín más cercano o a practicar algún deporte. Por cierto, hay vecinos que se organizaban para salir a correr juntos y registran la distancia que recorren, pero está un poco desordenada.

Sería muy bueno que jugaras con tu familia para divertirse y seguir usando tablas de doble entrada.

Bueno, se terminó la clase de hoy donde seguiste trabajando con tablas de doble entrada. Como viste, son fáciles de elaborar y te permiten organizar la información, además, puedes inventar juegos donde las uses.

Si te es posible consulta otros libros, platica en familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=817





Artes: Los museos, ¿para qué?

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás museos donde se exponen obras de arte bidimensionales de diferentes municipios o entidades de México.

En el programa de televisión se simulará como si fuera un museo con las producciones bidimensionales y pinturas que se han realizado a lo largo de las clases.

Como puedes darte cuenta ahora el salón de clases que se presenta, se ha transformado en la sala de un museo municipal, con los trabajos realizados en clases anteriores.

¿Qué hacemos?

El Consejo Internacional de Museos, define como museo “Una institución permanente al servicio de la sociedad y abierta al público que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo”.

¿Sabías qué? en toda la República Mexicana existen aproximadamente 1300 museos y en la Ciudad de México hay 170 museos.

Y como muestra de esta información conozcamos un museo de la Ciudad de México: El museo de Arte Moderno.

Espacios INBA museos. Museo de Arte Moderno.

El Museo de Arte Moderno es un museo considerado como uno de los más importantes de América Latina.

Recapitulando lo aprendido:

Si te es posible consulta otros libros, platica en familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=817





PARA CUARTO DE PRIMARIA:

Ciencias naturales: La reproducción sexual y asexual de las plantas.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy vas a estudiar la reproducción de las plantas.

En libro de Ciencias Naturales podrás estudiar el tema Reproducción en plantas, de la página 43 a la 50.

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa, o en Internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

Lee con atención la siguiente información para recordar las partes principales de una planta y su función.

Como las plantas tienen formas muy variadas, unas con tallos, otras sin él; unas con hojas muy visible y otras que no; unas que no tienen flor y otras que sí, para explicar la reproducción de las plantas, es conveniente utilizar una planta modelo, que tenga todas las estructuras.

Tallo: sirve de sostén y transporta el agua, las sales minerales y los nutrimentos a otras partes de la planta.

Raíz: fija la planta al suelo y absorbe agua y sales minerales.

Hojas: captan la luz, en ellas se elaboran sustancias nutritivas y se realiza la respiración.

Flor: es el órgano que interviene en la reproducción.

Fruto: se forma a partir del ovario fecundado y contiene las semillas.

Semillas: contiene el embrión que, en la germinación, dará lugar a una nueva planta.

De acuerdo con el esquema y las descripciones dadas, ¿Cuáles son los órganos que intervienen en la reproducción? Las flores, ¡Por supuesto!

Observa el siguiente video en cámara rápida, donde puedes ver cómo se abre el botón de una flor llamada hibisco o tulipán mexicano, que es como la flor de jamaica con la que se prepara agua fresca o té.

https://pixabay.com/es/videos/hibiscus-floraci%C3%B3n-flor-27202/

Si en tu casa tienes jardín y hay flores, obsérvalas, verás que tienen formas, tamaños y colores diversos, pero ¿Qué tienen en común?

Seguramente observaste que, en general, tienen pétalos que forman como una corona.

También hay plantas que pueden reproducirse a través de sus hojas. Tal es el caso de las begonias, millonarias, violetas o el coleo. Solamente hay que hacer que las hojas permanezcan en contacto con agua y, al cabo de unos días, empiezan a desarrollar raíces y nuevas hojas.

Revisa la actividad: “Reproducción asexual” que se plantea en la página 47 de tu libro de texto.

Con ayuda de algún familiar adulto, trata de realizarla para observar lo que sucede.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=828





Historia: Matemáticas, astronomía y calendarios II.

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión anterior aprendiste un poco de los sistemas numéricos mesoamericanos y cómo eran usados para diversas funciones, dos de los más complejos fueron la astronomía y los calendarios.

Hoy vas a aprender un poco más sobre los calendarios: Las diferentes formas como se contabilizaban los días, los años, y la razón de esto.

En tu libro de Historia podrás estudiar el tema de la página 60 a la 62.

Si no lo tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video que muestra la relación de las pirámides mesoamericanas con los calendarios.

1. Las grandes pirámides de Mesoamérica están orientadas según el calendario-UNAM Global.

Como viste, hasta las construcciones monumentales estaban orientadas según el calendario, muchas de esas construcciones servían como observatorios, los cuales permitían que pudieran observar los astros celestes y hacer cálculos matemáticos diversos, que les serían útiles para armar los diversos calendarios que tenían.

En este video has podido observar cómo todos los aspectos que has visto en clases anteriores se van relacionando.

Observa el siguiente video que te va a permitir conocer el origen de los calendarios mesoamericanos.

2. Antropológicas: El origen de los calendarios prehispánicos.

Cómo pudiste ver, los pueblos mesoamericanos eran apasionados del tiempo.

Los que más se interesaron por la medición del tiempo fueron los mayas, tanto así que querían calcular cuál era la mejor temporada para realizar cualquier actividad.

Observa el siguiente video que habla sobre el llamado “calendario azteca” y las conclusiones a las que han llegado varios investigadores.

3. Piedra del sol o Calendario Azteca.

Como ves, existe la teoría de que el Calendario Azteca era usado como piedra de sacrificios humanos, sin embargo, son muchas de las cosas que se siguen investigando y que maravillan a los especialistas.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=828





Lenguaje: Los caminos que seguimos.

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy describirás trayectos representados en croquis.

Recuerda que en tu libro de Español, podrás estudiar este tema, de la página 28 a 35.

¿Qué hacemos?

Los croquis, aparte de útiles, pueden ser divertidos, ¿No te parece?

El día de hoy describiste trayectos representados en varios croquis para diferentes fines, pero con el mismo propósito: Ser lo más claro y específico posible para que nadie se pierda.

Practica en casa realizando descripciones de trayectos representados en croquis, para poder visitar lugares nuevos, amigos o familiares, claro, cuando sea seguro salir.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=828





Matemáticas: Piso laminado de madera.

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás a interpretar y usar información explícita e implícita que aparece en un anuncio.

Un anuncio: Es un elemento publicitario, un mensaje que se realiza con la intención de dar a conocer un producto, servicio, suceso o propósito, a un público determinado. Los anuncios pretenden persuadir al consumidor basándose en una promoción específica de productos o servicios.

Los anuncios publicitarios sugieren ideas que no están dichas, la sugerencia a veces está dada por la imagen; otras, por el texto y, en ocasiones, por la imagen y el texto a la vez.

Lo explícito: Es lo que el mensaje dice a través de las palabras o imágenes.

Lo implícito: Es lo que el receptor interpreta del anuncio, pero no lo ve, ni lo escucha.

¿Qué hacemos?

El día de hoy aprendiste que al interpretar y usar información explícita e implícita que aparece en un anuncio, hay que identificar claramente el mensaje explícito e implícito y buscar varios procedimientos de solución ante cualquier situación matemática que se presente, ello permitirá comprobar cálculos y procedimientos.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=828





PARA QUINTO DE PRIMARIA:

Geografía: Características de las regiones naturales en el mundo.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer las características de las regiones naturales en el mundo, en cuanto a clima, fauna y vegetación.

No olvides, tener a la mano el Atlas del Mundo y el libro de texto de Geografía.

¿Qué hacemos?

La distribución de las diferentes especies, vegetales y animales sobre la superficie terrestre se relaciona de manera directa con el relieve y el clima. Una región natural es un espacio o superficie de la Tierra que tiene características semejantes en su clima, relieve, flora y fauna.

Las regiones naturales se asocian con los principales tipos de clima: Tropical, seco, templado, frío y polar.

Las regiones toman su nombre de la vegetación dominante a la que corresponde: Selva, sabana, desierto, estepa y pradera, mediterránea, bosque, taiga, tundra y alta montaña, existen zonas cuya flora y fauna tienen características especiales por el efecto de la altitud o por lluvia abundante. La presencia de lluvia es característica de varios tipos de regiones, como los humedales y manglares.

Ahora observa el siguiente video para profundizar más en el tema del segundo 00:25 al minuto 05:12

1. Las regiones naturales.

Hay una gran diversidad de flora y fauna en el mundo, la naturaleza deber ser valorada y tratada con mucho cuidado, para que todas esas especies que son parte de nuestro entorno puedan seguir existiendo.

Observa el siguiente video.

2. Áreas Naturales Protegidas-Centro de México.

No todas las regiones naturales del país están protegidas, pero es importante mencionar que los gobiernos preocupados por el medio ambiente protegen varias partes del territorio, para poder mantener un ecosistema variado y maravilloso como lo acabamos de ver en el video, por ejemplo, así como en México existen solamente algunos animales, en otro continente viven animales que en México no se encuentran.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=829





Civismo: ¡Pienso antes de actuar!

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás como el ejercicio de la libertad individual se vincula con la relación con otras personas, en un grupo, comunidad o sociedad.

Seguiremos aprendiendo sobre la libertad y cómo ésta es importante para convivir con las otras personas, sin embargo, vamos a recordar lo que aprendimos en la clase pasada.

La igualdad de oportunidades se refiere a que todas y todos tenemos los mismos derechos de cubrir nuestras necesidades. Cuando todas y todos tenemos las mismas oportunidades sin importar si somos hombres o mujeres, o si unos están más altos que otros, o si tenemos recursos económicos o no, o cualquier otra característica, es la igualdad de oportunidades, para comprender mejor esto, realizaremos la siguiente actividad.

¿Qué hacemos?

Vamos a hacer un repaso de lo que aprendimos el día de hoy.

Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¡Pensar antes de actuar! y ¡Ponerse en el lugar de la otra persona! es decir, ¿Cómo me sentiría si eso que le sucede a otra persona, me sucediera a mí?

Para construir una sociedad justa, es necesario que todos tomemos decisiones responsables y reconozcamos el derecho de libertad de los demás.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=829





Lenguaje: Demos coherencia a los textos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a ordenar párrafos con coherencia, usando nexos, mayúscula inicial, ortografía y puntuación, para elaborar textos expositivos.

Continuaremos con los textos expositivos, aprenderemos sobre su contenido, específicamente en la coherencia y el uso de los nexos. Ya hemos visto algo de los nexos en clases pasadas.

¿Qué hacemos?

Recuerdas que te conté que me encanta el libro El Principito y mencioné una frase muy bella: “Todas las personas grandes fueron niños antes”.

Así no es la frase exactamente, es parecida, la original es: “Todas las personas grandes han sido niños antes”. Recordemos que al citar textualmente tenemos que decir la frase tal como la dijo el autor o autora.

Me puse a buscar un libro de lecturas que me regaló una tía hace algunos años, era de ella, me lo dio porque ahí vienen algunos fragmentos de la novela El Principito, pero cuando lo encontré, me llevé una gran sorpresa, se rompieron las páginas y el fragmento que quería compartirles viene en trozos, es muy bello y me encantaría que todos puedan leerlo.

Vamos a reconstruir el texto para que lo podamos leer.

Aunque éste no es un texto expositivo sino literario, también nos sirve para tratar el tema de hoy que es la coherencia y el uso de los nexos, y después poderlo aplicar para cualquier tipo de texto que trabajemos.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=829





Matemáticas: Las ensaladas de Anabel.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante, usando el valor unitario explícito o implícito.

¿Qué hacemos?

El día de hoy usamos el valor unitario explícito o implícito al resolver problemas de valor faltante.

También recordamos que sumar dos veces la misma cantidad nos da el doble y si la sumamos tres veces el triple, de igual manera si sumamos cuatro veces la misma cantidad, tendríamos el cuádruple y sumando cinco veces la misma cantidad nos daría el quíntuple.

Para finalizar recordamos que también podemos utilizar la multiplicación para resolver este tipo de problemas, ya que es una suma abreviada.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=829





PARA SEXTO DE PRIMARIA:

Artes: Estrenando...ando.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a participar en la presentación de la pieza teatral seleccionada, frente a público.

Seguirás explorando y aprendiendo con los personajes en el teatro.

¿Qué hacemos?

¿Sabes para qué sirven las “llamadas” en una función de teatro?

En cada función se realizan tres llamadas:

Las personas que realizan el montaje en la segunda llamada ya deben estar en sus posiciones para cuando inicie la función.

El Reto de Hoy:

Construye tu propia historia teatral y registra tu proceso y tu experiencia.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=831





Matemáticas: El mundo de las 100 partes l.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a calcular el tanto por ciento de cantidades mediante diversos procedimientos.

¿Qué hacemos?

¿Has escuchado hablar de estos términos o te ha tocado enfrentar situaciones que los involucren?

Si observas, en algunas tiendas encuentras la palabra porcentaje de descuento aplicado al precio de ropa, zapatos, juguetes, etc., ¿en qué otras partes te has encontrado con los porcentajes?

Debes saber que el tanto por ciento no siempre tiene que ver con dinero, también se aplica en otras situaciones, por ejemplo:

Cuando se habla del número de contagios de COVID-19 en diferentes países, se suele distinguir entre la cantidad absoluta de contagios y el porcentaje de los contagios respecto de la población total.

El Reto de Hoy:

Repasa todos los ejercios que realizaste este día.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=831





Lenguaje: Funciones y estructura del reportaje.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características generales de los reportajes y su función para integrar información sobre un tema.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Español de 6º, se explica el tema a partir de la página 43.

¿Qué hacemos?

Lee el reportaje de las páginas 44 y 45 del libro de texto.

Para planificar tu reportaje, es recomendable que tomes en cuenta las siguientes etapas:

Siempre debes conocer el público al que va dirigido para elegir un lenguaje de acuerdo al tema. Los reportajes pueden contrastar diferentes opiniones de un tema, con la finalidad de aportar otros puntos de vista.

El Reto de Hoy:

Investiga algún tema de tu comunidad que te interese para tu reportaje.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=831





Civismo: La libertad con principios.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a valorar el ejercicio de libertades de expresión, conciencia, asociación y respetar el ejercicio de las libertades de otras personas, en el marco de la dignidad y los derechos humanos.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video:

1. El derecho de la libertad.

¿Qué opinas del video? ¿Cuáles son los elementos que permiten ejercer el derecho a la libertad. ¿Recuerdas cuáles son las libertades? ¿Recuerdas cuáles son las libertades colectivas?

El Reto de Hoy :

Elabora un dibujo o una lista de algunos principios que en tu familia o comunidad les sirven para ejercer su libertad y guiar sus actos.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=831

