“No quiere gastar y quiere confiar en los empresarios”: Patricia Armendáriz hizo una radiografía del gobierno de López Obrador

(Foto: Instagram@patyarmendariz.g)

Patricia Armendáriz, directora general de Financiera Sustentable, ha mostrado su apoyo hacia el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero durante una reciente entrevista dejó ver que también tiene posturas distintas a las de la administración actual, además de destacar que se debe mejorar la relación y confianza con los empresarios.

“Creo que este gobierno no está siendo ‘gobernista’ de decir hazte a un lado, si no lo haces, lo voy a hacer yo, no quiere gastar y quiere confiar en los empresarios”, comentó durante una plática con el diario El Universal, en la cual también destacó que el país está divido en dos.

Por un lado, señaló, existe un país abundante en oportunidades, así como ahorro y liquidez, pero por otro lado está la nación pobre que si bien busca salir de los malos momentos con innovaciones y resiliencia, no cuenta con las oportunidades para llevarlo a cabo.

En este sentido, puntualizó que la pandemia de COVID-19 abrió una puerta hacia el mercado digital, la cual debe aprovecharse para darse cuenta qué es o qué funciona y qué no para ciertos negocios, además de que es un campo de acción, en donde es posible dejar volar la creatividad para hacer negocios.

Armendáriz destacó que la relación económica del gobierno federal con Estados Unidos ha sido la correcta. (Foto: Twitter@PatyArmendariz)

Respecto a la relación comercial de México con Estados Unidos apuntó que el enfoque ha sido el correcto, especialmente con el presidente Donald Trump, pues señaló que se trata de un hombre a favor de los negocios y, por lo tanto, ha buscado “hacer más negocios”, aunque resaltó el hecho de que ha sido más para su beneficio.

Sin embargo, también destacó que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) resultó desfavorable en algunos aspectos para México, pues “nuestros productos pueden ser más baratos, pero por la regulación, no por ser más productivos”.

Además, apuntó que los trabajadores nacionales “tienen menos elementos para defenderse de sus patrones, pues nos pusieron leyes de asociación y de capacidad de constituirnos en sindicatos”. No obstante, desde su perspectiva, la clave para mejorar el mercado y no perder la relación con Estados Unidos es innovar.

“Hay que volvernos a poner el chip porque ahora no tenemos de otra. Estados Unidos nos está diciendo ‘si quieres seguir disfrutando el libre comercio de tus productos hacia acá, el contenido regional tiene que aumentar 10%’”, explicó la ejecutiva, quien destacó que en México se deben producir elementos que EEUU importa desde China, y así convertirse en vecinos creíbles.

La empresaria estuvo presente en la cena de AMLO con Trump en la Casa Blanca. (Foto: Twitter@USAmbMex)

Respecto a la recuperación de la economía tras la pandemia de COVID-19, Armendáriz ha dicho en oportunidades anteriores que la tendencia estará regida por el menor consumo y mayor ahorro ante un panorama incierto, es por eso que se trata de “una gran oportunidad” para países como México, que estamos integrados al mercado de Estados Unidos y Canadá.

“Es tiempo de mejorar nuestra productividad a través de la especialización, para aprovechar esta oportunidad de la regionalización que provee principalmente la pandemia”, dijo hace un par de semanas durante un podcast del banco Banorte, donde también destacó que el esfuerzo gubernamental por sacar adelante al país durará, por lo menos, un par de años.

Cabe recordar que Patricia Armendáriz ha sido defensora del gobierno de López Obrador e incluso ha intercedido por él a través de su cuenta de Twitter, en donde ha señalado a publicaciones como The Economist por considerar que la estrategia económica del presidente para hacer frente a la pandemia ha sido la incorrecta.

No obstante, también se ha mostrado crítica con algunas omisiones por parte del gobierno federal, como el hecho de que niños con cáncer no puedan acceder a sus medicamentos. En este sentido, a inicios de octubre, publicó un video donde niños pedían ayuda para sus tratamientos y ella señalaba al presidente que esas “evidencias merecen una respuesta decidida de su parte”.

