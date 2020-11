Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 17 de noviembre para alumnos de primaria

Lenguaje: Planificación de un programa de radio disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el martes 17 de noviembre.

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Civismo: Mis compromisos en la casa y en la escuela.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás situaciones en tu vida diaria, en las que puedes tomar algunas decisiones y en las que no; ya que esas decisiones conllevan una responsabilidad contigo y con otras personas.

Identificarás compromisos en la casa y en la escuela, así como la importancia del cumplimiento de todas y todos.

¿Qué hacemos?

Dependiendo dónde estés y con quién o quiénes, tienes distintas actividades. Lo que siempre tienes que pensar al momento de pactar un compromiso, es que este compromiso se haga a través de un acuerdo. Y, este depende de las personas con las que estas

Al momento de llegar a un acuerdo tienes que pensar en estos tres aspectos: responsabilidad, disciplina y constancia.

LA RESPONSABILIDAD es la capacidad de reconocer las consecuencias de un hecho realizado libremente, es decir, que cada acto que decides realizar tiene consecuencias, y tu debes saber cuáles son esas; para así pensar mejor las razones por las que nos inclinamos por una u otra opción.

LA DISCIPLINA: es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado.

CONSTANCIA se refiere a la firmeza y la perseverancia en la búsqueda de propósitos.

Eso significa que en los acuerdos que hagas para tomar responsabilidades en la escuela o en la casa debes considerar que puedes cumplirlos y que le vas a dedicar el tiempo y esfuerzo que amerite.

Observa el siguiente video, cuando acabe realizarás comentarios sobre lo que viste:

1. Responsabilidad – Deni y los Derechos de las Niñas y los Niños

¿Qué te pareció? Es importante recordar que un compromiso debe ser por decisión propia. Es una decisión en la que te comprometes contigo mismo y/o con otras personas para que, juntos y juntas, alcancen las metas de bienestar.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=830





Matemáticas: Juntando y cortando figuras geométricas.

¿Qué vamos a aprender?

Construirás configuraciones utilizando figuras geométricas y compondrás y descompondrás una figura geométrica.

En esta sesión utilizarás: lápiz, tijeras de punta roma, pegamento, goma y sacapuntas y tu libro de texto Matemáticas.

¿Qué hacemos?

Te invito a que en armes lo que tú quieras acomodando, recortando y manipulando las diferentes figuras geométricas para elaborar una tarjeta de feliz cumpleaños.

Hay muchas cosas que puedes armar.

Para la siguiente sesión, el próximo martes, vas a necesitar tener listo el material recortable número seis de la página 209 de su libro de matemáticas.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=830





Lenguaje: Para exponer ya tengo mi cartel.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy aprenderás algunos consejos para que realices tu presentación. Expresarás de forma oral tus ideas con claridad; utilizarás los carteles para complementar tu discurso. Escucharás respetuosamente las exposiciones de tus compañeros y plantearás dudas sobre sus exposiciones.

Deberás ponerte de acuerdo con tu familia, para que determinen el día, la hora y el lugar de la casa más conveniente para hacerlo, pues se trata de que muestres tu trabajo sobre el animal que hayas elegido ante un grupo de personas.

Necesitarás el siguiente material: hojas blancas o un cuaderno, lápiz, sacapuntas, lápices de colores y tu libro de texto Lengua materna. Español.

¿Qué hacemos?

La exposición, es un evento oral en el que el experto en un tema explica frente a varias personas lo que sabe del mismo, con la finalidad de compartir sus conocimientos con la audiencia. En tu caso, ¿quién crees que es el experto en el tema?

¡Claro, tú!, pues has investigado sobre el animal de tu preferencia y has trabajado en el material de apoyo que te ayudará a efectuar la presentación: el cartel correspondiente, como el que se realizó hace algunos días sobre la ballena.

Después harás un ejercicio más completo de exposición, con el objetivo de que te sirva de ejemplo para la que tú vas a llevar a cabo. Lucy no usa carteles, pero también se apoya en imágenes a fin de que quede más clara la información respecto a los colibrís y los bebederos, así como sobre el ajolote. Observa con mucha atención:

1. Colibríes. Preguntas del planeta

2. Ajolotes. Preguntas del planeta

Ponte de acuerdo en familia para decidir el día, la hora y el lugar de la casa más convenientes para que lleves a cabo tu exposición. Estamos seguros de que este evento va a salir muy bien. Disfrútalo y ¡felicidades anticipadas!

Al hacer la exposición es conveniente que estés tranquilo, para poder explicar de manera clara y ordenada la información que hayas investigado, apoyándote en tu cartel. Y si lo haces de manera amable, con voz fuerte y entusiasmo, mucho mejor.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=830





Artes: Movimientos con historia.

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás movimientos corporales pausados y continuos, para explorar las calidades del movimiento. Explorarás movimientos y continuos que te sugieran la calidad del movimiento del peso (fuerte o pesado).

Para esta sesión necesitaras: sombrero de paja, rebozo y canasta. Si no tienes no te preocupes, puedes improvisar o actuar como si tuvieras.

¿Qué hacemos?

En este mes se celebra un aniversario más de la Revolución mexicana. Existe un mural que habla del tema, te invito a ver el siguiente video:

1. Recorrido por el mural “Del Porfirismo a la Revolución”

Esta pintura se encuentra en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec en la Sala Siqueiros en la Ciudad de México. El mural como su nombre lo indica, tiene como trama la descripción del Porfiriato y la Revolución Mexicana.

Observa ¿cómo vestía la gente?, ¿qué estarán haciendo?, ¿qué emociones te transmite el cuadro?, ¿qué notas en sus cuerpos?, ¿qué tipo de movimiento te transmite esa imagen?, ¿qué música le pondrías a este mural?

Escucha la siguiente pieza musical, usa tu sombrero (o actúa como si lo tuvieras) e improvisa, explora movimientos, la marcha puede ser uno de ellos.

2. Popurrí Mexicano en guitarra (Revolución mexicana)

¿Qué te pareció? Ese tipo de música que escuchaste y que te ayudó a explorar diversos movimientos, es música de la época de la Revolución.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=830





PARA SEGUNDO DE PRIMARIA:

Lenguaje: Fíjate bien en las letras.

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás y corregirás la coherencia y ortografía de tus notas.

Identificarás palabras que se asemejan en su escritura, pero tienen significados distintos.

¿Qué hacemos?

Los parónimos, son palabras que se parece a otra en su pronunciación o en su forma, tales como:

Asar, significa cocinar o someter un alimento a la acción del calor. Un azar, en cambio, puede referirse a una casualidad o también a un infortunio que ocurre de manera imprevista.

Cuando se habla de casa con “s”, nos referimos a un edificio para habitar o al hogar; en cambio, cuando escribo caza con “z”, me refiero al acto de perseguir a un animal para matarlo.

¡Es un poco complicado! pero eso es lo que hace maravilloso el idioma español, el alfabeto está conformado con 27 letras y solo con esas letras nos expresamos con un número infinito de palabras por escrito.

En tu libro de texto de Lengua Materna. Español. Segundo grado, en la sección de recortables, en el número 4 “Memorama 2” observa las letras que encuentra en las páginas 209 y 211.

Antes de recortarlos para jugar, observa en la página 209 las palabras del memorama e identifica en pares el parecido en cuanto a su escritura y la letra que las hace diferentes, por ejemplo: Fresa y presa, se parecen en que se repiten las letras “r- e- s- a” y son diferentes en las letras “f” y “p”.

El Reto de Hoy:

Realiza este juego u otros semejantes con tu familia, por ejemplo: Haciendo pares de palabras sin involucrar los dibujos, sólo juntando y reflexionando sobre el par de palabras parecidas en su sonido, diferenciando su escritura por el cambio de una letra.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=823





Matemáticas: Agustín descubre figuras geométricas.

¿Qué vamos a aprender?

Construirás y descubrirás figuras y cuerpos geométricos.

Aprenderás a identificar características geométricas de las figuras.

¿Qué hacemos?

En tu libro de texto de Matemáticas, segundo grado, realiza los ejercicios de la página 51.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2MAA.htm?#page/51

Observa los siguientes videos, para conocer acerca de las figuras geométricas que se encuentran a tu alrededor.

https://youtu.be/dLahWkzG_rI

https://youtu.be/TAc-gg9P0M4

Observaste que Agustín pudo descubrir que a su alrededor hay objetos que tienen formas de figuras geométricas, ¿Cómo que figuras observó? rectángulos, círculos, triángulos, ahora observa todo a tu alrededor, ¿Qué figuras geométricas encontraste?

Puedes observar que hay muchos objetos que tienen formas de figuras geométricas, pero, ¿Saben que es una figura geométrica?

Para poner en práctica las características que aprendiste en esta sesión sobre las figuras geométricas, menciona las características del triángulo. Puedes observar la figura.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=823





Civismo: Los impactos de mis acciones.

¿Qué vamos a aprender?

Practicarás tu libertad al expresar con responsabilidad tus opiniones y necesidades en familia.

Reflexionarás sobre los efectos de tus acciones en ti mismo y en las demás personas.

¿Qué hacemos?

Las condiciones para la libre expresión como la confianza, la participación y el respeto que debes tener al compartir con los demás tus ideas, ya sea en la familia o en la escuela, escuchar y trabajar en equipo.

Para iniciar con esta sesión observa el siguiente video que se llama Pablo el tramposo que presenta la historia de un niño que vivía en una granja con su familia, él hacía muchas bromas, decía mentiras y creía que eso era gracioso.

1. Pablo, el tramposo. Once Niños.

https://www.youtube.com/watch?v=VxzejoDTBmg

Una gran enseñanza deja este video, ¿Verdad? “nuestras acciones tienen un impacto” para ti y para los demás.

Para finalizar esta sesión recuerda lo que aprendiste:

“Los impactos de tus acciones” todas y todos deben pensar en si lo que haces es bueno o malo para ti y para otras personas.

Siempre antes de tomar una decisión, es necesario que consideres que todas tus acciones tienen un impacto ya sea positivo o negativo, en ti y en otras personas.

Y tú, ¿Entendiste los impactos de tus acciones? reflexiona sobre, ¿Qué aprendiste en esta sesión?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=823





Artes: Proyección y movimiento.

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás los colores primarios y secundarios, cálidos y fríos, para expresar tus sentimientos.

Crearás una producción visual libre y personal en donde asociarás los colores con el movimiento en el espacio.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión asociarás el movimiento de acuerdo al color y a la forma. Seguramente es difícil de comprender lo que acabas de leer, pero será algo muy novedoso y divertido.

Movimientos básicos con colores cálidos y fríos.

Los colores cálidos represéntalos con movimientos fuertes con mucha vitalidad, energía y alegría, saltos, giros, elevación de brazos, elevación de piernas con fuerza.

Los colores fríos serán representados con movimientos pasivos, sutiles, nostálgicos. flotar, imitar el vuelo de un ave, dejarse caer como una hoja.

Grandes producciones.

Observa el siguiente video a partir del minuto 38:00 al 39:00

1. #ContigoEnLaDistancia: Sueño de una noche de verano, desde Palacio de Bellas Artes.

https://youtu.be/DT91B9xlgZo

Observaste la utilización de los colores tanto fríos como cálidos en grandes producciones escénicas para darle el sentido o significado a lo que se está representando, un ejemplo fue esta escenificación en donde se buscó recrear la noche con colores fríos.

Segunda técnica.

Observa los movimientos específicos y escucha la música. Realiza movimientos libres y espontáneos con una escoba o cualquier otro objeto que tengas a la mano. Después realiza pinceladas en un papel creando una producción con base en los movimientos que realizaste hace un momento.

Para ello escucha y muévete al ritmo de la siguiente canción.

2. Remix de chachacha.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-tIbFTw4Y9u-1.-PopurrdeChaChaCha.mp3

Al terminar tu obra de arte compártela con tu familiar y exprésale lo que te hizo sentir, los movimientos, la canción y lo que te inspiro.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=823





PARA TERCERO DE PRIMARIA:

Lengua indígena: Uenhikua, sentimiento que viene del corazón.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a inferir el significado de palabras desconocidas a partir de información contenida de un texto.

¿Te has preguntado qué haríamos si no hubiera cerca un diccionario?

¿Qué hacemos?

¿Qué es un poema?

Un poema es una forma literaria que nos permite expresar ideas y sentimientos, se escriben en línea cortas llamadas versos, y los versos forman grupos que se llaman estrofas. Los versos y las estrofas siempre utilizan un punto para indicar donde se terminan. Los versos de un poema riman cuando terminan de manera igual o parecida.

Los poemas tienen lenguaje metafórico, es decir, comparan algo real como algo parecido, de tal forma que las palabras adquieren otro sentido.

Observa el siguiente video en el que se enuncia un poema en náhuatl. El poema habla acerca de la importancia de mantener vivas las lenguas originarias.

1. 68 voces. Cuando Muere una lengua. Náhuatl (Quema Polihui se Tajtol Camanali).

Hay muchos escritores indígenas que escriben poemas en sus respectivas lenguas.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=806





Ciencias naturales: Integramos los buenos hábitos de higiene.

¿Qué vamos a aprender?

Lo que vas a aprender hoy será cómo prevenir esas posibles enfermedades.

Seguirás aprendiendo las medidas de higiene de los órganos sexuales externos para evitar enfermedades y su relación con el sistema excretor.

Es muy importante que lo hayas aprendido en esta semana, y reflexionado, entender que hay cosas que hacemos que pueden parecer inofensivas, pero que pueden significar un gran riesgo para tu salud.

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Ciencias Naturales, 3º de Primaria.

¿Qué hacemos?

Para conocer más sobre las enfermedades de los órganos sexuales externos, ¿Qué es mejor, prevenir o remediar?

En realidad, en TODAS las enfermedades, prevenir es mucho mejor, porque además el hábito de la prevención evita que metamos en problemas a las personas que más queremos, evitamos que se preocupen y que gasten dinero que se puede utilizar en algo mejor o más útil para toda la familia. Tal puede ser el caso de prevenir enfermedades como infecciones de vías urinarias o cistitis por tener malos hábitos como aguantarse las ganas de ir al baño por estar jugando o por no tener un lugar adecuado dónde ir o por utilizar la ropa interior sucia o apretada.

¿Te gustaría conocer algunas formas de prevenir infecciones?

Eso es muy importante, para reflexionar sobre la importancia de la prevención, de los cuidados y de reconocer a tiempo los diferentes síntomas de una posible infección o una cistitis.

Ahora que has aprendido tanto sobre hábitos de higiene y prevención de infecciones de los órganos sexuales externos, será muy difícil que esa cistitis se meta con nosotros, ¿Verdad?

Es importante tener muy claro que es mejor prevenir que remediar, que hay que estar muy pendientes de los síntomas y que el aprendizaje sobre este tema puede y debe irse completando con otros medios de conocimiento, como libros, videos y las experiencias que los demás compartan con nosotros.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=806





Matemáticas: El juego de las figuras de colores.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a analizar información contenida en tablas de doble entrada.

Esperamos te encuentres muy bien.

Seguirás practicando la lectura de la información que se te presenta y analizarás el registro que tienen en una empresa.

¿Qué hacemos?

Como puedes darte cuenta, analizar la información te ayuda a adquirir mayor práctica en la lectura de la información contenida en tablas.

Tú, ¿Puedes analizar la tabla para dar respuesta a las preguntas?

De manera general, qué información encuentras en esta tabla. Observa qué elementos contiene la tabla, para darte una idea de qué te informa.

¿Ya vieron que, a diferencia de las anteriores, aquí hay una celda dividida en dos partes por una línea?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=806





Artes: Objetos que cobran vida.

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás diversas combinaciones de patrones y secuencias con distintos objetos de tu hogar.

El arte objeto u objetual es una manifestación plástica en la que se utiliza un objeto cualquiera de la vida cotidiana y el artista modifica la esencia para darle una nueva utilidad de expresión artística.

¿Qué hacemos?

Realizarás arte con objetos cotidianos que puedes encontrar en todos lados.

Vas a analizar objetos comunes, que estén a tú alcance y los verás con un toque artístico.

Cómo pudiste darte cuenta el día de hoy utilizaste objetos, modificando su esencia, para darle un sentido artístico, mediante tu creatividad, para crear ARTE.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=806





PARA CUARTO DE PRIMARIA:

Geografía: Las áreas naturales protegidas de México, y la conservación de la biodiversidad.

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás acerca de las áreas naturales protegidas de México y su importancia para la conservación de la biodiversidad.

La biodiversidad, o diversidad biológica, hace referencia a la variedad de vida que hay en el planeta Tierra. Ésta comprende a las múltiples especies de plantas, animales, hongos, algas y microrganismos que viven en una región geográfica determinada.

En tu libro de Geografía puedes encontrar el tema de “La riqueza de nuestro país” de la página 71 a 81 y que te pude ayudar con el tema de hoy.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para que revises la importancia de la biodiversidad. Ve hasta el minuto 3:11.

1. La Importancia De La Biodiversidad

Como ves, la biodiversidad brinda el equilibrio y funcionamiento de la vida en el planeta, por ello es importante conservar la biodiversidad de la Tierra. Como se menciona en el video, cuando uno o varios componentes naturales se alteran se ven afectadas las especies y, en general, la dinámica de todo el ecosistema.

Observa el siguiente video para tener una idea más clara de lo que significa esto. Ve hasta el minuto 3:28.

2. Megadiverso

Como pudiste ver, México cuenta con 176 áreas naturales protegidas y también, se calcula, que con el 10% de la diversidad biológica del planeta.

Observa el siguiente video para que puedas comprender mejor para qué son y para qué sirven las áreas naturales protegidas. Ve hasta el minuto 0:29 y luego del 0:47 a 2:11.

3. Acciones En Favor De La Biodiversidad

En el video pudiste identificar las acciones de las ANP, que son fomentar la preservación y la conservación de la biodiversidad.

Observa el siguiente video sobre la ANP de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Ve del minuto 1:41 a 5:30.

4. Reserva de la Biósfera El Vizcaíno

Como observaste, la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno es elegida por la ballena gris para reproducirse, pues es un refugio extraordinario para su conservación. Es por esta, y muchas otras razones, por las que las ANP son necesarias para las especies de flora y fauna y para el ser humano.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=810





Inglés: My favorite party.

¿Qué vamos a aprender?

¿Te acuerdas de la canción que aprendiste sobre lavarse las manos? ¿Te gustaría cantarla?

¿Qué hacemos?

Anota en tu cuaderno “My favorite party” recuerda cómo fue e ilustra con dibujos o recortes de alguna revista o periódico.

Es importante que repases este vocabulario porque seguirás jugando con estos elementos.

¿Quieres practicar más?

Visita esta página https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=810





Lenguaje: ¡Hagamos un croquis!

¿Qué vamos a aprender?

Hoy harás un croquis para que aprendas también a hacerlos, en caso de que los necesites.

En tu libro de Español, podrás estudiar este tema, de la página 28 a 35.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Hacer croquis es algo sencillo si se utilizan las referencias correctas. Los croquis ayudan a trazar rutas para ir de un lugar a otro. Ya sea que quieras identificar el camino más rápido o el más seguro.

El Reto de Hoy:

Dibuja un croquis para que, cuando termine la pandemia, te visite la persona que más quieras ver. Puede ser tu abuelita, tu mejor amigo, tus primas, algún tío…

Haz el croquis como se hizo el de Mario Neta y mándalo a esa persona que quieres ver. Pide ayuda a tu mamá o papá.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=810





Matemáticas: El tiempo pasa.

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás a utilizar la información que proporciona un calendario para resolver problemas que implican determinar el inicio o el final de diferentes eventos.

¿Sabes cuántas semanas faltan para concluir el año?

¿Qué hacemos?

El calendario es un sistema de organización del tiempo en días, semanas y meses, que corresponden a un año. Su organización obedece fundamentalmente a criterios astronómicos e históricos.

Este calendario, que se conoce también con el nombre de calendario civil, inicia el 1° enero y culmina el 31 diciembre. Presenta un año organizado en 12 meses o 365 días. Adicionalmente algunos calendarios pueden incluir información sobre eventos astronómicos como las fases de la Luna, cambio de estaciones, festividades religiosas y civiles, etc.

Existen calendarios que se organizan de acuerdo a ciertos procesos por ejemplo el calendario escolar; el cual indica los periodos de estudio, vacaciones, fechas conmemorativas, etc.

El día de hoy has aprendido:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=810





PARA QUINTO DE PRIMARIA:

Artes: Trabajo en equipo.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás como se lleva a cabo el proceso de evaluación de resultados obtenidos ante público en relación con la presentación de una pieza teatral, para identificar fortalezas y aspectos a mejorar.

¿Qué hacemos?

El día de hoy vamos a valorar el trabajo colaborativo realizado en todo el proceso de escenificación, lo cual nos lleva a recordar y analizar la participación de todos los que realizaron la puesta en escena de Francisca y la Muerte.

Como hemos visto en las clases anteriores y en la puesta en escena de Francisca y la Muerte que representamos, el trabajo que se realiza en el teatro requiere de la colaboración de todos.

En esta ocasión, a todos los del equipo les tocó desempeñar varios roles ya que, entre todos, además de la representación, hicieron el guion y toda la producción, incluidos los vestuarios, las escenografías, los maquillajes, etc. Y a Vanesa le toco el rol de directora.

Para Vane fue un gran reto, ya que personas es diversa en cuanto a sus habilidades. Para entender un poco mejor el trabajo en equipo, observa el siguiente video del minuto 06:25 al 08:34.

1. Aprende con los otros 1

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/aprender-con-otros-993.html

Es muy importante lo que vimos en el video. Ya que, como bien dicen, no siempre podemos escoger con quien trabajar y debemos ser flexibles para adaptarnos con quienes formen parte del equipo.

Cuando estás colaborando con tu familia, tienes la mejor de las oportunidades para convivir con ellos, a la par que van construyendo juntos, un bien colectivo. Así fue como lo hizo Lionel en su proyecto de montaje, observa su video.

2. Proceso de montaje de Lionel

En la clase de hoy resaltamos los valores: la responsabilidad en lo que te toca hacer y el respeto por lo que hacen los demás. Valores que debemos trabajar de manera individual, si de verdad deseamos convertirlos en hábitos de vida.

Lo más importante fue descubrir que si los ejercemos cuando nos toque trabajar colaborativamente los resultados podrían ser sorprendentemente excelentes.

Y que, dentro de nuestro contexto escolar podemos formar equipos de todo tipo, que se puedan consolidar en comunidades de aprendizaje, para que la escuela sea el lugar donde todos aprendemos de todas y de todos.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=811





Historia: La guerra de Reforma.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás el origen, desenlace e importancia de la Guerra de Reforma y en que consistieron las Leyes de Reforma.

¿Qué hacemos?

Hoy en nuestra clase vamos a ver la Guerra de Reforma, es un tema muy interesante y decisivo para la historia de nuestro país.

La palabra reforma se usa actualmente para hacer referencia a una propuesta de innovación o mejora en algo, no tiene que ser político forzosamente.

El Paseo de la Reforma, es una avenida en la Ciudad de México, y se llama así por el movimiento que veremos hoy, aunque no siempre tuvo este nombre. Fue hasta el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y con la muerte de Juárez que adquirió su nombre actual.

Observa el siguiente video del minuto 18:05 al 20:41.

1. De la independencia a la consolidación Republicana

Los conservadores estaban en contra de la Constitución de 1857 porque no convenía a sus intereses.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=811





Lenguaje: Revisando mi texto expositivo.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a hacer las revisiones correctas a tus textos expositivos, en los que también podrás emplear citas textuales para referir información de otras personas en tus escritos.

¿Qué hacemos?

Hoy continuaremos con el tema de los textos expositivos, con sus citas textuales y nexos, como lo hemos hecho en las últimas clases.

Te sugiero que consultes tu libro de texto de español de la página 44 a la 48, que te servirán de apoyo para nuestra clase de hoy.

Vamos a retomar el texto que leímos sobre los dinosaurios, me refiero a la nota de periódico que leímos sobre Rincón Colorado, recuerdas que hicimos un primer texto expositivo sobre ese tema y te comente que el texto requería correcciones, ya que era nuestro primer borrador.

Resulta muy importante revisarlo con detalle para no tener ningún error de ortografía, mucho menos de información, pero también es muy importante corroborar que lo hayamos expresado quede de la manera más clara para que todo aquel que lea nuestro texto lo comprenda a la perfección.

Observa el siguiente video del segundo 00:10 al minuto 03:30.

1. Arqueólogos en Apuros: Cholula, Puebla

Como te darás cuenta, ser investigador es un trabajo muy emocionante. Los paleontólogos, los arqueólogos y hasta los reporteros son investigadores, así que vamos a seguir trabajando nuestros textos expositivos para algún día llegar a ser como ellos.

El Reto de Hoy:

Te invito a que empieces a redactar tus propios textos expositivos, durante la siguiente semana vamos a seguir reforzando cada uno de estos aspectos, para que puedas trabajarlo en conjunto con tus maestros y tus borradores resulten lo más provechosos posibles.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=811





Matemáticas: La pesca ribereña.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas de valor faltante, usando factores internos como el doble y el triple.

¿Qué hacemos?

Este día de hoy continuaremos analizando procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad.

Hoy aprendimos a usar información de una situación, identificando factores internos como dobles y triples, al resolver problemas de valor faltante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=811





PARA SEXTO DE PRIMARIA:

Ciencias naturales: Implicaciones sociales de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en la adolescencia.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a argumentar en favor de la detección oportuna de cáncer de mama y las conductas sexuales responsables que inciden en la salud y a conocer elementos de prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual (ITS), como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Te presentaremos información y algunas actividades que te ayudarán a explicar las implicaciones sociales de las infecciones de transmisión sexual (ITS) , en particular del virus del papiloma humano (VPH) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), en la adolescencia.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Ciencias Naturales de 6º, se explica el tema a partir de la página 41.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video del minuto 15:54 al 18:43:

1. Diálogos en confianza (Salud) - ¿Cómo se vive con VIH? Canal Once

No necesariamiente tienes que conocer todas las infecciones de transmisión sexual para protegerte, pero sí es importante estar informado. Aunque no las conozcas todas, si te proteges de una, te estás protegiendo también de las que no conoces. En la página 41 de tu libro de texto se sugiere una actividad para buscar información sobre las infecciones de transmisión sexual, ojalá puedas realizarla con ayuda de algún familiar.

Lee la información de la página 43 del libro de texto de Ciencias Naturales. «El virus de inmunodeficiencia humana afecta…» hasta «… para tener relaciones sexuales».

El VIH no sólo se contagia por medio de las relaciones sexuales. El virus puede ingresar al cuerpo por otras vías, como las transfusiones sanguíneas. Una cosa es infectarse con VIH y otra tener Sida.

Conoce un caso en el siguiente video observa del minuto 2:34 al 5:40:

2. Kipatla - Programa 2, Media torta para Lupita. Canal Once.

La falta de información puede llevarte a tratar de manera injusta a las personas que viven con VIH, y tener prejuicios sobre el contagio. Pero cualquier tipo de discriminación debe ser evitada.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=812





Matemáticas: Cálculo de distancias en mapas con una escala numérica.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a calcular distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a otro en un mapa. Te presentamos información y algunas actividades que te ayudarán a interpretar la escala gráfica de un mapa para calcular distancias reales.

Harás dos tipos de actividades. Primero, revisarás algunos ejemplos e ideas sobre las escalas numéricas, que no sólo se usan para elaborar e interpretar mapas, sino para otros tipos de situaciones, actividades, documentos y problemas.

Segundo, vas a medir y calcular distancias en algunos mapas, pero ahora con el uso de la escala numérica.

Usarás, tu cuaderno y un lápiz o pluma, pero también es conveniente que tengas a la mano tu libro de Desafíos matemáticos para hacer una reflexión sobre el desafío que viste ayer. Si todavía tienes tu Atlas de México de cuarto grado, sería muy bueno que fueras por él y por una regla para la realización de un ejemplo. Pero, si no lo tienes, no hay problema. Después de la clase busca mapas con escalas numéricas en tu libro de Geografía y ahí puedes realizar actividades

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Desafíos matemáticos de 6º, se explica el tema a partir de la página 34.

¿Qué hacemos?

Es muy importante el tema de las escalas en los mapas, porque para dibujar un mapa debes reducir muchísimo el tamaño real de los lugares para que quepan en un dibujo del tamaño de una hoja.

Iniciaremos leyendo un cuento. Un breve relato del escritor argentino Jorge Luis Borges sobre el uso de los mapas. Tiene algunas palabras que vamos a aclarar:

Cartografía: arte de dibujar mapas geográficos

Desmesurado: exageradamente grande

Reliquia: vestigio o huella de cosas pasadas

El Reto de Hoy:

Busca mapas con escalas numéricas y realiza el cálculo de las distancias entre diferentes lugares. Si tienes también una escala gráfica, usa ésta para comprobar tus resultados.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=812





Lenguaje: Textos líricos y recursos lingüísticos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a adentrarte en el análisis de las letras para comprender el contenido de canciones o textos líricos, e identificarás figuras y recursos lingüísticos propios a tu tradición y tu lengua.

Te presentaremos información y algunos ejecicios que te ayudarán a reconocer la importancia de las producciones líricas o poéticas de la cultura tradicional en tu propia lengua.

¿Qué hacemos?

México, tiene una gran riqueza cultura, cuenta con una gran cantidad de tradiciones, costumbres y lenguas, de las cuales actualmente se reconocen 364, incluidas sus variantes. Nuestra cultura va de la mano con la naturaleza, que define nuestra cosmovisión. La vida está ligada a la madre tierra, porque satisface nuestras necesidades.

El día de hoy aprenderás a crear y a analizar textos líricos, como las canciones o los poemas.

ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS:

El texto lírico es aquel donde el autor expresa sus sentimientos, emociones y sensaciones libremente. Su expresión textual es el poema. Puede ser en verso o en prosa. Cuando el texto lírico es en verso, su expresión formal indica que cada verso (o línea del poema) tiene ritmo y rima. Al contrario, cuando es en prosa, la rima no aparece pero sí se mantiene un cierto ritmo y musicalidad del idioma, y se le conoce como prosa poética.

La poesía o lírica es un género literario que exalta la expresión de los sentimientos y la belleza del lenguaje.

Los poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje.

La Canción es un texto corto, lírico o narrativo, entonado, acompañado o no (a capella) con música, donde la música reafirma los sentimientos del texto.

Estas formas de expresión, para nuestros pueblos originarios, son muy importantes. Manifiestan lo que sucede en el día a día, durante las labores cotidianas, para que las costumbres se conserven, y así, las próximas generaciones sepan lo que alguna vez hicieron sus antepasados.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=812





Geografía: Impacto social y cultural del crecimiento poblacional.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a analizar tendencias y retos del crecimiento, la composición y la distribución de la población mundial.

Seguirás analizando los impactos del crecimiento y composición de la población, como te has podido dar cuenta, existen varios aspectos a analizar en torno al crecimiento y composición de la población. El día de hoy conocerás de los ámbitos social y cultural.

Debes tener listo los siguientes materiales: cuaderno, libro de texto y algo con qué tomar nota.

¿Qué hacemos?

Una consecuencia social o cultural del crecimiento y composición de la población, son los conflictos por los recursos naturales o la marginación en las grandes ciudades. Abordaremos esos temas en la siguiente clase, antes recordaremos algunas de las consecuencias ambientales del crecimiento de la población que estudiamos la clase anterior.

Es importante recordar que has estado analizando el crecimiento poblacional a nivel mundial,el cual provoca numerosos problemas ambientales como:

El Reto de Hoy :

Reflexiona en tu persona como un ser social y que tus acciones, educación, valores y costumbres tienen impacto en nuestra sociedad.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=812

