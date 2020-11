“¿Quién paga los bots?”: Sabina Berman denunció los ataques que ha recibido en Twitter tras conflicto con John Ackerman

La dramaturga manifestó las molestias y mensajes que ha recibido por redes sociales

Después de la polémica por la cancelación del programa John & Sabina del Canal 11 y las denuncias que hizo la escritora sobre el acoso laboral horizontal que sufría por parte de su compañero John Ackerman.

La dramaturga Sabina Berman compartió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “¿Quién paga los bots que han llenado mi cuenta por apoyar a Ackerman, con quien yo ya no hablo? Se los dejo de tarea” escribió en su cuenta. Al mismo tiempo que citaba el tuit de otro usuario.

“Que mejor se dedique a escribir que ya no participe en programa de debates siempre algo la va a molestar y va otra vez a, recurrir a la violencia de género” esto decía el usuario que citaba la escritora.

La escritora compartió en redes sociales el siguiente mensaje (Foto: Twitter@sabinaberman)

Todo esto después de las denuncias y la cancelación del programa. La escritora mexicana Sabina Berman reconoció que la decisión de visibilizar el acoso laboral dentro del programa John & Sabina de Canal 11 estuvo motivada por una realidad que experimentan las mujeres en el espacio de trabajo.

“Pensé, soy franca, en mis sobrinas o en las mujeres jóvenes que pasan en sus trabajos acosos laborales idénticos o presiones iguales. Y decidí muy conscientemente regalarles una imagen para recordar en esos momentos difíciles. Decidí volver todo evidente, decidí parar el acoso laboral”, relató la escritora en la mesa de análisis que comparte con Denise Dresser en el noticiero matutino de Aristegui Noticias.

La directora y dramaturga explicó que la situación dentro del programa está clasificada jurídicamente como un caso de “acoso laboral horizontal”. La Comisión de los Derechos Humanos define este tipo de acoso como la serie de comportamientos hostiles en el ambiente de trabajo que tienen “el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente (o moralmente)” a un compañero de trabajo con la misma jerarquía ocupacional.

Sabina Berman compartió que habló con la directiva del programa para mencionar las molestias y el acoso que sufría con John Ackerman(Foto: Cuartoscuro)

Esto sucedió en el programa John & Sabina, en donde según su relato, durante el último año John Ackerman había estado realizando acciones cada vez más opresivas. “Yo acudí a Canal 11 para decirles 'oigan, esto ha llegado a extremos muy graves, John ya no me deja hablar, se apoderó de la conducción editorial del programa. Ya no puedo opinar sobre a quién invitamos ni sobre los temas que tratamos’”, confesó Sabina Berman.

Además, recordó que los directivos del canal le dijeron que la respaldarían y que hablarían con Ackerman para recordarle que el espacio estaba conducido por los dos y que él no tenía la dirección única del diálogo y que ésta era compartida.

Mientras que John Ackerman continúa insistiendo en que toda la polémica en su contra es para censurar. El académico, disgustado por la situación, compartió en su cuenta de Twitter un listado de 10 puntos para aportar una reflexión colectiva ecuánime y respetuosa.

Es en el quinto punto donde acusa a la dramaturga de ser la verdadera victimaria. “La verdadera victimaria en el contexto del ahora extinto programa de @JohnYSabina del Canal Once no fue un servidor sino la dramaturga. Son muy bien conocidos por la audiencia sus constantes interrupciones y burlas durante las transmisiones del programa, en ejercicio pleno de su libertad de expresión pero con evidente falta de respeto tanto para su compañeros de trabajo como para los invitados y las invitadas” compartió en el quinto punto del decálogo.

Después de las acusaciones de la dramaturga por el acoso y los bots en redes sociales, John Ackerman no se ha pronunciado al respecto.

