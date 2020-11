Sheinbaum se disculpó con familiares de niños indígenas descuartizados por haberlos “criminalizado”

Sheinbaum pidió disculpas a familiares de niños mazahuas (Video: CDMX)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheibaum Pardo, pidió disculpas a los familiares de Yair y Héctor, los dos menores asesinados en el Centro Histórico, pues dijo, en ningún momento se quiso criminalizarlos.

Tras la presentación de la estación Constitución de 1917 de la Terminal 2 del Cablebús, la mandataria tomó un momento para retomar una conversación que tuvo este viernes 13 de noviembre con los familiares de las víctimas, quienes le solicitaron una disculpa pública.

“Antes de terminar, quisiera comentarles; el día de ayer estuve con los familiares de Alan y de Héctor, los dos niños mazahuas, del Centro, ellos me pidieron y así lo hago públicamente: disculpas si en algún momento criminalizamos a sus hijos ”, dijo la jefa de Gobierno.

Asimismo, señaló que está trabajando con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), para hacer justicia y para brindar apoyo tanto a los familiares como a la comunidad Mazahua que se encuentra en Santa María La Redonda.

Un hombre fue detenido cuando transportaba loa cadáveres de los menores en el Centro Histórico (Foto: Luis Carbayo/cuartoscuro)

“Son víctimas, son niños y vamos a estar trabajando muy cerca de ellos; en primer lugar, con la Fiscalía para hacer justicia en este caso, y en segundo lugar, para darle todo el apoyo que necesitan, tanto a los familiares, sus hermanos; como a la comunidad Mazahua que está en esta zona de Santa María la Redonda”, apuntó.

Lo anterior, luego de que Sheibaum Pardo señalara el pasado 4 de noviembre la posibilidad de que el asesinato se tratara de un ajuste de cuentas por temas de nascomenudeo.

Entonces, Karina, la madre de los menores, negó que sus hijos tuvieran algún tipo de vínculo con el crimen organizado y pidió que por favor ya “no les ocasionen más problemas” a ella y a su familia.

“Si nos citan a las audiencias si vamos a presentarnos, pero por ejemplo, pedir justicia, la verdad ya no, ya no queremos más problemas... Ya lo que queremos es que nuestros hijos estén descansando y que Dios se encargue de lo que se tenga que encargar. Eso de que eran de La Unión y que iban a vender y que trabajaban para ellos, todo eso es mentira, eran unos niños de casa que no se metían con nadie”, dijo la madre al diario Milenio.

La Policía de Investigación de la FGJCDMX llevó a cabo un operativo y cateo de una vecindad en el 86 de la calle de República de Cuba en la colonia Centro para cumplir con la diligencia en el proceso de investigación de la muerte de los dos menores de edad que fueran asesinados y desmembrados (Foto: Luis Carabyo/cuartoscuro)

Cabe recordar que Héctor y Yair desaparecieron la noche del 28 de octubre, luego de que fueron “a dar gracias” a San Judas Tadeo en su día. Posteriormente Héctor y Yair irían a unos “arrancones”, pues eran aficionados a las motos de pista.

De acuerdo con información del periódico El Universal la persona con la que desaparecieron los menores era conocida para ellos, pues según las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) ambos subieron a su motocicleta. Las autoridades suponen que lo conocían porque no pusieron resistencia para abordar el vehículo e, incluso, lo saludaron.

Presuntamente Héctor le habría pedido a Yair ese día que lo acompañara con su novia a los “arrancones” de motos, donde supuestamente habían planeado verse. Sin embargo, no llegaron a su destino porque fueron torturados, asesinados y descuartizados.

Hasta el momento la Fiscalía sigue con las investigaciones y no ha dado a conocer una versión confirmada sobre los motivos que condujeron al asesinato de ambos menores indígenas.

