“A lo mejor vamos a producir menos energía eléctrica”, pero se va a priorizar la protección civil: AMLO anuncia paro de turbinación de presas en Tabasco

“Ya se llegó al acuerdo de que se va a proteger a Tabasco, se va a manejar de manera eslabonada y en forma integral todo el sistema hidráulico del Grijalva, se va a crear una comisión del Río Grijalva, sin aparatos burocráticos ni nada de eso, con un responsable que voy a nombrar, del manejo de las 4 hidroeléctricas del Grijalva: Angostura, Chicoazén, Malpaso y Peñita” “va a ser un profesional, un técnico, una gente muy responsable dedicada nada más a eso. Y vamos a procurar siempre de que, para los meses de lluvia, agosto, septiembre, octubre y noviembre, estén los vasos de las presas, los embalses prácticamente sin agua para que, en esos 4 meses, aunque llueva, como ahora que llovió muchísimo, no tengamos problemas en la planicie de Tabasco. Esto va a significar parar por algún tiempo o en ciertos periodos la turbinación en las presas. A lo mejor vamos a producir menos energía eléctrica, pero se va a priorizar la protección civil”.

Andrés Manuel López anunció que esta medida complementaría el dragado y la construcción de bordos, con el fin de alcanzar una solución de fondo al problema de las inundaciones que cada año sufren Tabasco, Chiapas y Veracruz.

El estado del sureste mexicano se encuentra en emergencia a causa de las intensas lluvias que provocaron diferentes fenómenos meteorológicos del pasado mes de octubre. Situación por la cual, el gobierno federal se ha enfocado en llevar auxilio a la población afectada.

“La ayuda va a llegar. Ya está apoyándose, pero se va a ayudar a todos los damnificados. Todos los que tuvieron que salir de sus viviendas o padecieron porque se les inundaron sus viviendas, todos van a ser apoyados”. Así lo aseguró el titular del Ejecutivo federal en Tabasco, aunque no determinó el monto de los recursos que serán destinados a la auxilio de la población.

En lo que es su segunda gira de trabajo para supervisar el apoyo a los damnificados, Andrés Manuel López Obrador adelantó que en el recorrido, se pudo confirmar que los diferentes ríos, el de la Sierra, el Grijalva, el Tulijá, están bajando de nivel, sin embargo, el Usumacinta sigue por encima de su nivel crítico.

Frente a cajas de cartón, con una cobija, un garrafón de agua, bolsas de arroz y frijoles, y frascos de café, mayonesa y mermelada, así como latas de leche en polvo, López Obrador anunció también que tanto el gabinete, como los gobernadores de Chiapas y Tabasco, se encuentran buscando definir un plan con nuevas acciones en beneficio de la población para evitar y prevenir inundaciones, así como el inicio de un plan de desarrollo urbano para la ampliación, mantenimiento y construcción de vivienda.

Advirtió también que se están tomando medidas ante el pronóstico “de otra posible tormenta, otro posible huracán. No hay nada todavía, en firme, certero. Además, toco madera”, dijo el mandatario.

Ante el cuestionamiento por la falta del servicio eléctrico en las zonas afectadas, López Obrador aprovechó para destacar la labor de los trabajadores de la CFE, y dio como máximo un periodo de 3 días para el restablecimiento de la electricidad.

“Es algo ejemplar el comportamiento, el trabajo, de los electricistas”.

Informó también que el Ejército y la Marina se encargan por el momento de auxiliar a la población, en tanto se hacen los censos necesarios para determinar qué personas necesitan un apoyo que, dijo, será entregado de manera directa.

“Para entregar otros apoyos, ¡directos! No se va a entregar nada a organizaciones o a líderes, va a ser directo al damnificado. No queremos intermediación, porque no queremos corrupción”, puntualizó el tabasqueño.

Sobre los donativos que están enviando los gobiernos extranjeros, aseguró que transparentarían, por lo que solamente la Secretaría de la Defensa está facultada para recibir los que, hasta ahora han sido enviados por parte de Alemania y Rusia.

Los números de las afectaciones:

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el número de comunidades afectadas en Tabasco llegó a un máximo de 899; así como 99,573 viviendas y 302,498 personas. Se cuentan 8 personas fallecidas.

En Chiapas, son 57 municipios afectados, con un total 54,976 personas afectadas y 20 fallecidos. En Veracruz, 5 municipios afectados, con un total de 10,848 personas afectadas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Aunque aseguró había recursos suficientes para damnificados, López Obrador llegó a Tabasco a supervisar donaciones

“Aquí les tocó vivir”: directora de Conagua pidió a los tabasqueños afectados por las inundaciones adaptarse a las circunstancias

“Un error de cálculo”: AMLO explicó las inundaciones en Tabasco y prometió que seguirá el apoyo para los damnificados