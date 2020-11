“Pertenece al bloque de conservadores”: AMLO insistió que Alfaro busca confundir con reclamos por presupuesto

(Foto: Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de que tiene claras diferencias con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien -dijo-, “pertenece al bloque conservador”, jamás dejará de apoyar al pueblo de esa entidad, por lo que enfatizó, la federación no le debe nada en relación a los recursos que se le entregan a cada estado.

“Decirle al pueblo de Jalisco que nosotros vamos a seguir apoyando..la federación va a seguir apoyando al pueblo de Jalisco, voya a informar la semana próxima sobre cuántos recursos se están destinando en beneficio del pueblo de Jalisco para que no haya ninguna duda y qué se va a hacer el año próximo en Jalisco, cuántos recursos.. Nada más les informo que este año destinamos solo a la terminación del tren conurbado de Guadalajara, alrededor de 10,000 millones de la federación.. pero voy a informarles de todo lo que se está invirtiendo (...)”, dijo.

Durante su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario destacó que Enrique Alfaro busca confundir a la gente al asegurar que la federación no quiere darles las participaciones que les corresponden, pero insistió en que no se le debe nada al gobierno jalisciense.

“(...) Con el gobernador de Jalisco tenemos diferencias porque no estamos de acuerdo en temas .. porque no estamos de acuerdo en buscar que se modifique el pacto federal en lo fiscal.. yo no me opongo, pero no es un asunto que tenga que ver con el presidente, esto está en la Constitución en la ley de coordinación fiscal. Lo que procede, en vez de culpar al presidente, es presentar una iniciativa para modificar la ley de coordinación fiscal y eso no lo hacen porque han optado nada más por la denuncia para confundir a quienes no tiene todos los elementos, no tienen toda la información y decir que la federación está dejando sin recursos a los estados. No es cierto, no debemos nada al gobierno de Jalisco, se le está entregando sus aportaciones federales, lo que por derecho les corresponde, eso debe quedar muy claro”, enfatizó.

Foto: REUTERS/Carlos Jasso

López Obrador negó de manera enfática que su gobierno esté pagando a medios digitales y redes sociales para “golpear” al gobierno de Jalisco, tal como lo ha sugerido el gobernador, y recordó que cuando hubo movilizaciones en el estado a raíz de que se denunció el asesinato de Giovanni López tras ser arrestado por policías municipales por no portar cubrebocas, Alfaro acusó que las protestas eran orquestadas “desde los sótanos del poder en la Ciudad de México”.

“Cuando hubo movilizaciones y él declaró, cuando hubo un movimiento por la pandemia, él declaró que los ataques salían de los sótanos del poder de la Ciudad de México, creo que habló de Gobernación.. pues ya no hay sótanos del poder, ya no es la época del autoritarismo.. Entonces después, con ánimo de aclarar las cosas, yo fui allá y me entregó una carpeta de una investigación que se había hecho en donde supuestamente gente vinculada a nosotros estaba promoviendo una campaña en su contra en las redes sociales… Entonces le digo ‘no es así, porque no hacemos esas cosas’.. mucho menos pagamos, eso es indigno, eso no va con nuestros principios, con nuestros ideales”, aseguró el Jefe del Ejecutivo.

“Entonces agarré la carpeta y se la entregué al coordinador de los ayudantes y él sí la vio... Pues yo se la entregué porque yo para qué la reviso si sé que no es cierto.. Entonces la revisa y me dice ¿ya vio? en el segundo lugar del organigrama de quiénes estaban armando toda la campaña en su contra estaba la compañera Jessy (ríe) que está en presidencia conmigo, que es la que me toma los videos, pero que es un alma de Dios (...) Jessy es incapaz nada más está conmigo y es la que me toma las fotos, cuando llega alguien y que nos tomamos una foto o un vídeo la que me graba cuando estoy aquí, porque cuando estamos en gira ese es Daniel que con su teléfono me graba (...) pero cuando ya vi cómo estaba, incluso Jesús era el jefe de todo el operativo y Jessy la segunda (...)”, recordó.

López Obrador dijo que volvió a ir a Jalisco y se llevó el documento "y se lo entrego, le dije ‘mira te traigo esto’ no porque tenga yo duda, sino para que revises quién te está entregando esta información. Porque ya ven que a veces hay hasta equipos, despachos, asesores y es muy importante que el que toma decisión, tenga información veraz, confiable, porque en una de esas no solo no sirve la información, sino que hasta la pagan ", enfatizó

El mandatario enfatizó que no tiene nada personal en contra del gobernador Alfaro.

“Tampoco es nada personal contra el gobernador. Son diferencias, él tiene un postura, él pertenece a este bloque de conservadores, él se lleva muy bien con el líder de la Universidad de Guadalajara, un líder histórico, (Raúl) Padilla”, señaló López Obrador.

MÁS DE ESTE TEMA:

Gobernadores aliancistas y empresarios regios: juntos para derrotar a AMLO y a Morena en 2021

Enrique Alfaro le responde a AMLO: la federación le debe a Jalisco y no al contrario

Alianza Federalista: quiénes son los gobernadores “rebeldes” que se oponen a López Obrador