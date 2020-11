Cae ex diputada del PRD por presunto fraude: la acusaron de vender plazas en el Gobierno de la CDMX

La ex diputada del PRD presuntamente ha cometido más de 10 fraudes (Foto: Fiscalía General de Justicia)

La ex diputada local por el PRD, Edith Ruíz Mendicuti, fue detenida por presuntamente haber cometido fraude en contra de dos personas a quienes les cobró más de 80,000 a cambio de una plaza laboral en el gobierno de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX), informó que detuvo la noche del 11 de noviembre en la colonia Nonoalco-Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc a la ex legisladora por Iztapalapa en la V Legislatura del Distrito Federal, junto a un sujeto identificado como Willy Javier Canchola González, quien también habría estado participando en los fraudes.

“Las indagatorias preliminares llevadas a cabo por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial, señala que los detenidos posiblemente recibieron dinero de las víctimas, con la promesa de que los primeros les otorgarían un puesto laboral en la administración pública”, señaló la Fiscalía.

Willy "N" sería parte de los fraudes cometidos (Foto: FGJ)

Según las investigaciones, Ruíz y Chanchola, citaron con sus dos víctimas en la calle Lerdo, colonia Nonoalco Tlatelolco, con la finalidad de recibir el dinero en efectivo, a cambio de la promesa de otorgarles plazas laborales en la administración del gobierno capitalino. Luego de recibir dos pagos; uno por 50,000 y otro por 80,000 pesos de parte de dos mujeres, los ahora detenidos entregaron el efectivo a un tercer sujeto que los estaba acompañando, quien se fue del sitio.

Las personas, al percatarse del posible fraude pidieron apoyo de policías. Al sitio llegaron elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes los detuvieron y trasladaron a dicha fiscalía.

De acuerdo con el boletín, continúan las indagatorias para determinar su situación legal de Ruíz y Canchola en las próximas horas.

La Fiscalía señaló que como parte de las indagatorias, el representante social ordenó la intervención de agentes de la Policía de Investigación (PDI), a fin de ubicar cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México y privadas que hayan registrado los hechos.

Los sujetos fueron detenidos por oficiales de la SSC en la colonia Nonoalco Tlatelolco (Foto: David Polo/Cuartoscuro)

Además, también trabaja en el caso personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, quienes son expertos en fotografía e identificación forense.

De acuerdo con El Universal, la exdiputada habría colocado a tres personas en diferentes puestos de la administración actual mediante dicho modus operandi; no obstante, pudo haber estafado a por lo menos otras 10 personas.

Cabe recordar que Ruíz Medicuti fue removida por unanimidad de la presidencia de la Comisión de Cultura en octubre de 2011, luego de que en meses anteriores fuera criticada por intelectuales quienes solicitaron que fuera separada del puesto ya que carecía de estudios o cualquier perfil afín para encabezar la comisión.

Cuando fue comisionada de Cultura fue destituida por unanimidad (Foto: Twitter/@Mendicuti_porti)

En ese año los intelectuales recordaron una declaración de la diputada, que decía que le dieron la Comisión de Cultura porque era “lo que quedaba”, y que en una sesión se equivocó al atribuir al escritor José Emilio Pacheco la obra Un tranvía llamado deseo, de Tennesse Williams.

También fue criticada por haber minimizado las solicitudes de escritores, de quienes dijo, no tenían “calidad moral”. “No me interesa lo que opinen. Ellos no son toda la sociedad, ellos no fueron los que me eligieron”, expresó en su momento la ex legisladora del PRD que ahora está detenida por fraude.

Además de haber sido parte de la Comisión de Cultura, perteneció a las Comisiones de Seguridad Pública, Equidad y Género, Educación y Protección Civil.

