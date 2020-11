Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 12 de noviembre para alumnos de secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el jueves 12 de noviembre.





PARA PRIMERO DE SECUNDARIA:

Historia: Las revoluciones burguesas.

¿Qué vamos a aprender?

El propósito de la sesión es que reconozcas la importancia de las ideas que inspiraron las revoluciones burguesas y su influencia en las legislaciones actuales.

¿Qué hacemos?

¿Qué es la burguesía y cómo surgió?

Para hablar de la burguesía debemos remontarnos a finales de la edad media, cuando la estructura social feudal comienza a modificarse gracias a la expansión y desarrollo de las ciudades medievales y al surgimiento de grupos de comerciantes, banqueros y profesionistas. Poco a poco estos grupos empiezan a lograr mayor rango y autonomía en la sociedad, al dejar de depender de los feudos para realizar sus actividades económicas y, por ende, propician el crecimiento de los barrios o burgos alrededor de los castillos, de allí el surgimiento del término burgués o habitante de los burgos.

Los burgueses tienen características muy particulares. Gracias a su condición económica, podían acceder a la educación universitaria; razón por la cual comienzan a estar más preparados que algunos miembros de la nobleza; aunque no podían participar en las decisiones políticas y estaban sujetos a los caprichos del rey.

Para comprender mejor la influencia que tuvieron las ideas ilustradas en nuestras leyes, observa el siguiente video:

1. Valores de ayer y hoy. Historia, Primer grado, Bloque 1. Del minuto: 03:51 al 04:54

Para terminar la sesión, reflexiona sobre lo siguiente:

Las grandes transformaciones que ocurrieron en el siglo XVIII, gracias a las ideas liberales y al estallido de las revoluciones burguesas, han perdurado en el tiempo y las sociedades actuales lo reflejan en sus formas de organización política, económica y social.

Por iniciativa de una clase social, la burguesía dio paso a movimientos revolucionarios, que nos dejaron un legado muy importante en materia de derechos y de los que hoy gozamos.

Debemos reflexionar en la importancia que tiene el pasado y sus repercusiones en el presente, pues sin las acciones de todos esos hombres y mujeres que fomentaron el cambio a través de sus ideas y, en ocasiones, con el uso de las armas, las personas de hoy no gozaríamos de libertades y derechos como el derecho a la educación laica y gratuita o a la libertad de expresar nuestras ideas, garantizados en nuestras leyes.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=813





Matemáticas: Resolución de problemas con criterios de congruencia.

¿Qué vamos a aprender?

Aplicarás los criterios de congruencia de triángulos, para probar las propiedades de los paralelogramos a través de la resolución de problemas.

¿Qué hacemos?

¿Te has percatado de que al caminar por las calles puedes observar construcciones, áreas naturales y todo tipo de objetos en los que puedes encontrar cuerpos y figuras geométricas? No sólo en el exterior, también en el interior de tu hogar las puedes encontrar; por ejemplo, en las mesas, ventanas, puertas, los retratos, teléfonos celulares, y hasta en los azulejos de los pisos. ¿Las has apreciado? ¿Qué tipo de figuras has encontrado?

Para realizar un análisis de esta clasificación de figuras, las propiedades de un paralelogramo son las siguientes:

Primera propiedad, la suma de los cuatro ángulos internos es igual a 360°; para que lo observes, pon atención al siguiente video:

1. Propiedades de un paralelogramo

La cuarta propiedad indica que las dos diagonales dividen al paralelogramo en dos triángulos congruentes.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=813





Civismo: Sí, puedo cambiar.

¿Qué vamos a aprender?

La intención de esta sesión es que identifiques que las condiciones sociales influyen pero no determinan el ejercicio de la libertad.

Para ello, reflexionarás sobre algunas historias de personas que han creado oportunidades para su propio bienestar y el colectivo.

¿Qué hacemos?

Iniciarás la sesión con la historia de un mexicano oriundo del estado de Chihuahua. Identifica, en este caso, las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cómo se limitó el desarrollo o bienestar de Aarón después de su accidente? ¿Cuáles creen que son las libertades que ya no pudo ejercer en su caso?

1. Aarón Acosta

Del minuto: 00:00 al 00:53

Como notaste, Aarón se vio limitado en su libertad física, en su movilidad; posiblemente pensó que también tendría que renunciar a sus sueños debido a los límites que encontraría en las condiciones o circunstancias de su entorno o ambiente, como, por ejemplo, su condición de salud, de educación institucional, de desplazamiento en las vialidades, entre otras.

¿Cómo hubieras reaccionado ante un problema como el de Aarón?

¿Notaste que, a pesar de las limitaciones, Aarón logró romper barreras y sobreponerse a los obstáculos de su entorno? Tanto las condiciones sociales como el entorno, la familia y las instituciones pueden jugar a tu favor si haces uso de tu autonomía para ejercer tu derecho a la libertad.

Como Aarón, tu tienes la posibilidad de romper las barreras que encuentras en tu entorno y ejercer tu derecho de libertad con autonomía, haciendo uso de tu creatividad para conformar espacios diferentes, más justos, dignos y libres de violencia, que te brinden alternativas para resolver cualquier situación que se te presente, y así ser libre en todo el sentido de la palabra.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=813





Lenguaje: El lenguaje formal hace la diferencia.

¿Qué vamos a aprender?

Durante esta sesión abordarás un aprendizaje que tiene que ver la forma en que nos expresamos, si lo haces de manera más o menos formal o informal, dependerá de la situación comunicativa en la que te encuentres. Y lo mismo sucederá cuando redactes notas informativas.

¿Qué hacemos?

Reconocer el lenguaje en las notas informativas es una tarea fundamental para reflexionar sobre la forma en que se nos presentan las noticias. ¿Sabes a qué se refiriere la formalidad en el lenguaje?

Son variaciones del lenguaje dependiendo a quién nos dirijamos, o el motivo para comunicarnos. Estas variaciones nos dan distintos niveles de formalidad.

En las notas informativas se usa un lenguaje con mayor nivel de formalidad, ya que la transmisión de la nota debe ser comprensible para la mayor cantidad de personas, al mismo tiempo que ayuda a mantener la objetividad de la nota.

Este nivel de formalidad también implica que se deben hacer ajustes para que el lector identifique con mayor facilidad de qué o quién se habla en la nota.

Para reforzar lo anterior, observa el siguiente video:

1. Leer y comparar noticias en diversos medios

Bloque 1

Del minuto 02:08 a 02:52 y 03:50 a 04:11

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=813





PARA SEGUNDO DE SECUNDARIA:

Civismo: Equidad de género en mis relaciones con las demás personas.

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en el concepto de equidad de género y conocerás algunos ejemplos a partir de situaciones cotidianas. Además, reconocerás qué implica la equidad de género en las relaciones con tus familiares, grupos a los que perteneces o con quienes llegas a interactuar.

¿Qué hacemos?

Trata de recordar si has escuchado en una conversación familiar o si has visto en alguna campaña de redes sociales o televisión, la expresión “equidad de género”, y reflexiona en lo siguiente:

¿A qué se refiere? ¿Es algo que está relacionado con lo que vives día a día y con la gente con la que interactúas?

Al responder estas preguntas, probablemente relaciones ejemplos de expresiones como: “todas y todos somos iguales” o “todas y todos tenemos los mismos derechos…”.

Pero ¿realmente observas la igualdad en los distintos escenarios en los que te desenvuelves, es decir, en tu familia, en los grupos a los que perteneces o en los otros ámbitos la sociedad en los que participas? ¿Realmente a las mujeres y a los hombres se les da un trato justo y equitativo? ¿Mujeres y hombres pueden realizar las mismas actividades cotidianas?

En resumen, la igualdad de género consiste en que tenemos los mismos derechos, así como deberes frente al Estado y la sociedad; en tanto la equidad propicia condiciones de trato justo y de oportunidades a mujeres y a hombres.

Sin embargo, pese a lo descrito anteriormente, aún hay situaciones que no concuerdan con la equidad de género. Observa el siguiente video para conocer más al respecto.

1. Ser mujeres, ser hombres.

Como pudiste observar en el video, lamentablemente existen desventajas para las mujeres, situación que no sólo sucede en México, sino también en el resto de América Latina y el Caribe, pues entre la sociedad aún se considera que sólo las mujeres deben cuidar de los hijos y encargarse de realizar los quehaceres domésticos.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=808





Tecnología: El papel de las creaciones técnicas en la vida cotidiana.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás el papel de los productos, procesos o servicios técnicos en la vida cotidiana e identificarás cómo los hábitos se modifican al utilizar nuevas tecnologías.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, observa el siguiente video sobre las creaciones técnicas que ocupan algunos alumnos de secundaria al realizar sus tareas de la escuela y cómo se las envían a sus profesores.

1. Video. Uso de diferentes recursos tecnológicos.

Las nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones han promovido la transformación en las formas de organización y de pertenencia a un grupo social, principalmente de la juventud, y no sólo en México, está sucediendo en todo el mundo.

Estos cambios se han acelerado por la innovación técnica y por la velocidad con que las generaciones más recientes las van incorporando a su vida diaria.

A continuación, observa a través del siguiente video la innovación de estos teléfonos inteligentes o también llamados smartphone, así como sus características.

2. Video. Innovaciones en la telefonía.

Uno de los adelantos de la tecnología que se está utilizando en México es la videoconferencia; como medio de comunicación permite ver y escuchar a otras personas al tiempo que estas también te pueden ver y escuchar, se requiere una computadora con cámara digital integrada o un teléfono inteligente, una conexión a internet, micrófono, bocinas, entre otros.

Observa el siguiente video, sobre cómo los alumnos de la comunidad de San Pedro de la Paz usan la aplicación de mensajería para realizar las actividades que sus profesores les asignan.

1. Video. En mi comunidad.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=808





Leguaje: Las leyendas en actos y escenas.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás la estructura de la leyenda para adaptarla a un texto dramático, con la finalidad de representarla en escena. Para ello, identificarás distintos modos de distribuir actos y escenas, así como los efectos que ello tendría al momento de elaborar el texto teatral.

Es muy común que a todos aquellos que les guste escribir, hayan presentado situaciones en las que las acciones suceden en varios espacios. Sin embargo, el texto dramático tiene otros elementos básicos que hay que considerar. Por ejemplo, la distribución de la trama en actos y escenas.

¿Qué hacemos?

El formato tradicional de la escritura teatral cuenta con un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Para profundizar en ello, observa el siguiente video, sobre los elementos básicos de este particular tipo de escritura.

1. De nuestra pluma al escenario.

El texto o guion teatral aristotélico (término que se le da por haber sido creado por el filósofo Aristóteles) está estructurado por el planteamiento (presentación de los personajes y su situación), desarrollo (donde se origina el conflicto) y el desenlace (en el que se soluciona un conflicto).

Ahora, observa el siguiente video y busca las respuestas viendo un poco de teatro.

2. Del relato al escenario.

Los actos, son las partes en que se divide la obra. Se definen por cambios de tiempo, espacios o acción.

Y los actos se dividen en escenas, que pueden estar determinadas por las salidas y entradas de personajes, o por acciones que concluyen.

El Reto de Hoy:

Sigue recopilando leyendas y selecciona la que más te guste para adaptarla a un texto teatral, y ¿por qué no? representarla con tus familiares como si fuera una obra teatral.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=808





Historia: Cuicuilco.

¿Qué vamos a aprender?

Estudiarás a una de las civilizaciones que fueron cimiento para el desarrollo de las grandes culturas mesoamericanas, profundizarás en la Cultura Cuicuilca, como ejemplo del desarrollo del preclásico en la Cuenca de México.

Asimismo, identificarás los aportes que esta civilización dio al desarrollo de las grandes culturas que actualmente conocemos todos y han dejado una clara huella en muchas de nuestras actividades cotidianas.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente un video con datos relevantes sobre esta cultura.

1. Zona arqueológica de Cuicuilco.

Ahora, conoce la zona arqueológica de Cuicuilco, a través del siguiente video.

2. Zona Arqueológica de Cuicuilco / Turismo Cultural.

La influencia que generó la cultura Cuicuilca en las posteriores culturas de Mesoamérica es de gran relevancia, con ellos da inicio el desarrollo de la arquitectura y la importancia que tomará para la construcción de los centros ceremoniales, el hecho de que las civilizaciones comenzaran a asentarse cerca de ríos para desarrollar la agricultura y la importancia que tuvieron algunos dioses son sólo algunos datos esenciales para comprender la relevancia de esta civilización.

El Reto de Hoy:

Copia el siguiente cuadro, coloca en él las principales características referentes a cada uno de los 4 puntos expuestos de la civilización Cuicuilca. Considera por lo menos 3 características para cada uno.

Finalmente, elabora una infografía sobre la Cultura Cuicuilca; con los datos que recabaste.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=808





Matemáticas: El litro, sus múltiplos y submúltiplos.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás la resolución de problemas que impliquen conversiones en múltiplos y submúltiplos del litro.

En esta sesión, examinarás casos específicos para llegar a la generalización que constituyen las equivalencias de capacidad. De esta manera, podrás aplicar el procedimiento adecuado para llegar al resultado correcto.

¿Qué hacemos?

Reflexiona a partir de las siguientes preguntas, mismas que puedes registrar en tu cuaderno e ir respondiendo a lo largo de la sesión.

Estas preguntas te orientarán y te servirán de guía a lo largo de la sesión. Ahora, analiza las unidades de capacidad.

Múltiplos y submúltiplos de las unidades de capacidad

La unidad más común para medir la cantidad de líquido que contiene un cuerpo es el litro y se denota con el símbolo L. Esta unidad no pertenece al Sistema Internacional de Unidades.

A continuación, observa el siguiente audiovisual, cuyo propósito es mostrar otra técnica para calcular los múltiplos y submúltiplos de la unidad de capacidad litro.

1. Video. Conversión de múltiplos y submúltiplos del Litro.

En el audiovisual, se llevó a cabo la resolución para convertir de múltiplos a submúltiplos de un litro, o viceversa.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=808





PARA TERCERO DE SECUNDARIA:

Lenguaje: Validando mis argumentos.

¿Qué vamos a aprender?

Ahondarás en cómo exponer las opiniones, validándolas, haciendo empleo de información verídica y previamente investigada.

¿Sabes qué es un panel de discusión? Un panel de discusión es un lugar en el que se reúnen las personas para debatir sobre un tema.

¿Qué hacemos?

En primer lugar, es fundamental que cuando te encuentras debatiendo estés seguro de comprender el tema del que se habla, es decir, conocer sus partes y sus implicaciones. No simplemente quedarte con impresiones personales.

Por ejemplo, cuando se habla de la escasez de agua. No basta con decir que el agua se está acabando, sino que es necesario conocer estudios o artículos de divulgación científica que respalden tu opinión.

Además, debes de procurar tener la habilidad de decir con tus propias palabras esa información, de modo que dejes clara cuál es tu posición u opinión al respecto. Recuerda que, en un debate, tu misión es que tus palabras te respalden.

Y tener una mente abierta, también es importante, ya que puede ser que, a lo largo de la discusión, te des cuenta de que la otra persona también está en lo cierto o te haga notar algo de lo que no te habías percatado.

Observa el siguiente video del minuto 10:38 al 13:06, que puede ayudarte a comprender un poco mejor lo que has revisado durante esta sesión.

1. Forma de validar argumentos

Complementando la información anterior, no olvides que puede ser fundamental y un muy buen apoyo, utilizar ejemplos, además de material como pueden ser gráficas, imágenes, y datos científicos para brindarle sentido o fuerza a tus argumentos.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=809





Civismo: Relaciones a distancia, responsabilidad y libertad.

¿Qué vamos a aprender?

La presencia de la pandemia por Covid-19 ha derivado en una emergencia de salud; para prevenir contagios en los centros escolares, las autoridades determinaron suspender las actividades presenciales hasta que las condiciones lo permitan.

Esto no sólo ha sucedido en nuestro país, sino en varias partes del mundo, con la intención de detener los contagios y decesos. Por ello, se ha decidido que, para garantizar el derecho a la educación a todas y todos ustedes, se lleven a cabo diferentes estrategias para que continúen estudiando.

¿Qué hacemos?

La educación a distancia se centra en las y los estudiantes y en facilitar las estrategias que propicien igualdad de oportunidades de estudio para toda la población. Como en este caso, esta sesión es un recurso de aprendizaje que puede llegar a una parte amplia de la población. Se diferencia de la educación presencial, ya que, como su nombre lo dice, no se requiere que las y los estudiantes se encuentren en los centros educativos físicamente.

Además, existen también la educación virtual y la educación en línea, ambas suelen confundirse con la educación a distancia, pero presentan diferencias significativas entre sí, que es importante que conozcas.

El Reto de Hoy:

Amplia tus conocimientos sobre el derecho a la libertad y la forma de actuar con responsabilidad, puedes revisar tu libro de texto de Formación Cívica y Ética. Te sugiero también que revises la información sobre Covid-19 que genera la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=809





Matemáticas: Probabilidad. Significado de los valores I.

¿Qué vamos a aprender?

Recuerda el concepto de probabilidad con un problema.

La idea de probabilidad se encuentra con frecuencia en situaciones de la vida cotidiana, pero no siempre estás consciente de ello.

Algunos ejemplos los puedes ver en el pronóstico del clima; donde escuchas si lloverá y también donde indican qué tan probable es que esto suceda.

¿Qué hacemos?

Ahora estudia la escala de probabilidad en eventos.

El Reto de Hoy:

Recuerda que las matemáticas se aprenden ejercitándolas. Sugerimos pensar en qué situaciones de la vida cotidiana utilizas la probabilidad.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=809





Historia: Las reformas borbónicas en España.

¿Qué vamos a aprender?

Como recordarás por sesiones pasadas, en Nueva España la riqueza se concentró en pocas manos, sobre todo en corporaciones comerciales, eclesiásticas y mineras. Esto cambiaría con la llegada de la dinastía Borbón, de origen francés, a la Corona española en el siglo XVIII. Los Borbones iniciaron en España una serie de reformas políticas y económicas que, con el tiempo, también implementarían en sus colonias americanas

Te recomendamos que tengas a la mano una libreta y un bolígrafo para que hagas tus anotaciones, también puedes utilizar tu libro de texto para que consultes imágenes o el tema en particular.

¿Qué hacemos?

¿Qué cambios promovieron los borbones a su llegada al trono español a principios del siglo XVIII? ¿Qué repercusiones tuvieron esos cambios en América, en especial en el virreinato de Nueva España? ¿Cuál es la razón de esos cambios? A lo largo de la sesión se darán las respuestas a estas interrogantes.

1. Los últimos años del virreinato

Te diste cuenta que hubo causas que llevaron a implementar las Reformas político administrativas en España y en la colonia novohispana a lo largo del siglo XVIII.

En ese contexto de revolución intelectual llegaron al trono español los Borbones, una dinastía real proveniente de Francia. Los Borbones fueron una dinastía moderna que conservó el poder absoluto pero que adoptó las ideas de la Ilustración, a estos reyes se les llamó déspotas ilustrados.

El Reto de Hoy:

Durante tres sesiones analizarás el tema de las Reformas Borbónicas y el reto para todas será elaborar una historieta que irás complementando en cada una.

En esta primera sesión elabora la parte que corresponde a las Reformas políticas y económicas implementadas por los Borbones en España. Puedes hacerlo a través de las vivencias de un personaje: el rey, un noble, un comerciante o un obispo. Para ello, emplea los recursos característicos de este medio de comunicación.

Ten en cuenta que tu libro de Historia tercer grado puede brindarte más información sobre el tema; en tu casa, seguramente tienes revistas, libros o, tal vez, un teléfono inteligente con el que puedas investigar más acerca de este tema en Internet.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=809





Tecnología: Mi creación técnica y la patente.

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué genera el proceso productivo?

Por “proceso productivo” se entiende el conjunto o combinación de factores, tales como medios técnicos, personas que ofrecen mano de obra, procesos e insumos que va a utilizar la empresa para producir bienes o prestar servicios.

Para analizar este concepto es necesario que sepas que todos los productos o servicios tienen un manual de funcionamiento o de uso, por ejemplo, cuando compras un producto nuevo este viene con un manual de usuario.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para saber cómo funciona un proceso o producto en la fabricación de un objeto o servicio. Y para ello, debes entender los sectores productivos y su relación que tienen estos sectores con un proceso productivo.

1. Cómo funcionan los sectores productivos

https://www.aprende.edu.mx/contenido/__web/v2/backend/resources/producir_vivir_2_4c025a23.mp4

El proceso de fabricación de un producto es muy interesante.

Existen los derechos de autor para las personas que escriben un libro, algún artículo de investigación etc., por ello observa el siguiente video que te muestra cómo debes proteger tus obras.

2. Propiedad intelectual e imágenes

Es muy importante saber que debes registrar tus innovaciones o creaciones técnicas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Entonces, si yo tu innovas el calentador solar que realizaste ¿qué tendrías que hacer?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=809





MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

SEP: estos son los próximos puentes del ciclo escolar 2020-2021

Paso a paso: cómo reprogramar tu TV para acceder a todas las clases del ciclo escolar SEP 2020-2021