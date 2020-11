Televisión y audífonos: las peticiones del Marro para luchar contra el aislamiento en prisión

"El Marro" habría solicitado una televisión y unos audífonos para su celda (Foto: Twitter Fiscalía de Guanajuato)

Un juez de amparo desechó parcialmente el amparo solicitado por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, quien solicitó tener una televisión y unos audífonos dentro de su celda, de acuerdo con información del portal La Silla Rota.

El amparo fue promovido por el exlíder del Cártel de Santa Rosa de Lima el pasado 6 de noviembre. En éste, “El Marro” solicitó, específicamente, un “televisor Leadstar negra, de siete pulgadas, con antena y un par de audífonos Sony”.

Lo que motivó dicha solicitud fue el aislamiento y la incomunicación en la que, según “El Marro”, se encuentra en su lugar asignado.

Alberto Roldán Olvera, juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, fue quien le otorgó la suspensión de plano quejoso par cesar la presunta incomunicación en la que se encuentra sometido, así como los malos tratos y aislamiento en los que se encuentra “El Marro”.

De acuerdo con el juez de amparo, dicha solicitud debe realizarla a autoridades del penal del Altiplano, donde se encuentra recluido (Foto: Infobae México)

“En este sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que la parte quejosa, previo a promover demanda de amparo, respecto a que se le proporcione un televisor marca Leadstar negra, de siete pulgadas, con antena y un par de audífonos Sony, no obstante su manifestación en el sentido de que ya realizó la petición ante la autoridad administrativa (sin especificar si lo realizó por escrito), al resultar la respuesta contraria a sus intereses, deberá acudir ante el Juez de Control o Ejecución”, indicó el juez de amparo.

Luego de analizar la petición, Roldán Olvera mencionó que fue desechada porque estas exigencias se deben hacer ante las autoridades administrativas del penal.

“Ello es así, pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces el juicio de amparo”, detalló el juez.

"El Marro" es señalado como uno de los principales líderes huachicoleros en México (Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro)

En los casos de incomunicación, aislamiento y malos tratos, el juez de amparo le dio un plazo de 24 horas a las autoridades penitenciarias para explicar de qué manera se acató la orden, pues dichos actos están prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

José Antonio Yépez Ortiz es señalado como como uno de los principales líderes huachicoleros en la zona Laja-Bajío. Además, le declaró la guerra al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para obtener el control del robo de hidrocarburos en la región.

“El Marro” fue aprehendido el pasado 2 de agosto de 2020 por elementos del Ejército Nacional y de la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato, en la comunidad de Franco Tavera, ubicada en el municipio Juventino Rosas.

Luego de la detención de "El Marro" el 2 de agosto de 2020, López Obrador indicó que los homicidios en Guanajuato se redujeron (Foto: EFE)

Tras la detención de “El Marro”, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los homicidios en Guanajuato se redujeron.

“En el caso de Guanajuato, a partir de la detención del jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, se ha observado una disminución de homicidios. No han desaparecido, pero sí ya no está en primer lugar Guanajuato; en estos últimos 15 días no está apareciendo como era el primer lugar”, indicó el jefe del Ejecutivo.

Yépez Ortiz era parte del Cártel de Los Zetas. Desde el 2008 ya era un delincuente buscado por los delitos de robo y delincuencia organizada. Ese mismo año fue detenido, sin embargo, obtuvo su libertad al pagar una fianza.

Tiempo después de su captura y procesamiento al penal del Altiplano, personal de la Fiscalía General de Guanajuato realizó dos cateos en las comunidades de Franco Tavera y San Antonio de Morales, en Juventino Rosas. en los predios se encontraron armas y drogas.

Poco tiempo después ingresaron a un inmueble en la comunidad de San Antonio de Morales, donde elementos fueron increpados por pobladores quienes argumentaron la ausencia de órdenes de cateo necesarias para realizar la inspección.

