Precio de la gasolina en México: Profeco informó de negocios con irregularidades

Ricardo Sheffield, el Procurador Federal del Consumidor, informó en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que mediante la app oficial “Litro por Litro”, se han recibido 202 denuncias o quejas relacionadas con precios alterados del litro de gasolina. Ante estas denuncias ciudadanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha realizado 166 visitas o verificaciones a gasolineras; tres de ellas no permitieron que se realizara la inspección.

El procurador informó que esto podría estar ocurriendo porque:

"No han actualizado sus bombas o están dando litros que no son de litro completo; esto fue (sic.) Cielo Mixteco en Tepelmeme Villa de Morelos, Oaxaca; […] y también la estación de Servicio Altares en Hermosillo, Sonora; y, asimismo, Servicios Barrancos en Culiacán, Sinaloa. Una gasolinera en General Escobedo, en Nuevo León se cerró por completo las 18 bombas (sic.) porque no las habían calibrado. No habían calibrado las bombas muy probablemente […] porque no las han escalado conforme a la nueva norma.

Como parte de la estrategia de combate a la venta ilegal de gasolina, práctica mejor conocida como huachicol, el pasado 8 de octubre entró en vigor una nueva ley de actualización de dispensarios de gasolinas, cuyo propósito es garantizar que el volumen de gasolina pagado por el consumidor sea el recibido.

A partir de entonces, la inspección y clausura a gasolineras que no cumplen con la nueva normatividad han sido relativamente comunes. En la primera semana se inspeccionaron 48 gasolineras y 13 fueron clausuradas (un 20% del total de verificaciones) hasta que cumplieran con la normatividad. La semana pasada se informó que 48 bombas despachadoras de cuatro gasolineras, una en el estado de Yucatán y otra en Puebla, se cerraron provisionalmente por el mismo motivo.

A principios del mes de noviembre se realizaron verificaciones a 44 gasolineras de las cuales 4 (una en el estado de Puebla y tres en Yucatán) fueron clausuradas. También se reportó que en una estación en Pánuco, Zacatecas se encontraron componentes alteradores en cada uno de los instrumentos de medición, por lo cual dichos instrumentos fueron inmovilizados.

PROFECO reportó los precios más altos y más bajos de gasolina regular durante los últimos días de octubre. El combustible más costoso, $20.80 , se vendía en la gasolinera Ralsi, de la franquicia Chevron en La Paz, Baja California. El más bajo, de $16.20, podía ser adquirido en la gasolinería Conser de la Laguna, en Torreón Coahuila.

En cuanto a gasolina premium, el precio más alto, de $22.39, se registró en la gasolinera Estaciones y Servicios Energéticos de la Franquicia BP en la Alcaldía Benito Juárez en la CDMX. El precio menos elevado, de $ 17.29, se encontró en la Estación de Servicio Nocupetaro, de la franquicia Pemex en Morelia, Michoacán.

En relación con la gasolina Diésel, el precio más elevado, de $20.32 se encontró en Carburantes Acueducto de a franquicia Mobil en Santa Catarina, Nuevo León. Por otro lado, el costo más reducido, $16.59, fue ofrecido en Grupo Gasolinero Huehuetoca de la franquicia estatal Pemex en Medellín de Bravo Veracruz.

En un informe publicado por Profeco en su página oficial se informó el promedio a nivel nacional desde el “1 de febrero al 30 de octubre de 2020, la gasolina Regular pasó de $19.86 a $18.47; la Premium de $20.98 a $19.01; y el del Diésel de $21.34 a $19.06”. En promedio las marcas que ofrecían el hidrocarburo a un mejor precio fueron Total, Orsan y G500; las que lo vendían al costo más elevado fueron las compañías Chevron, Redco y Arco.

