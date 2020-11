“No es producto de una rabieta política”: Alianza Federalista reclamó a diputados no recortar presupuesto para estados y municipios

(Foto: Twitter@AFederalista)

Los gobernadores que son miembros de la Alianza Federalista pidieron a los diputados que rechacen los recortes que se impusieron a los diferentes estados y municipios de la República de cara a la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos Federales (PPEF) 2021, la cual inicia este martes 10 de noviembre.

Por medio de una declaración conjunta, los 10 mandatarios pidieron “priorizar el bienestar de sus conciudadanos por sobre diferencias ideológicas y enfocarse en su deber como representantes políticos por sobre agendas partidistas”, además de mencionar los efectos adversos que la pandemia ha tenido en la economía de cada una de sus entidades.

Los integrantes de este grupo también destacaron que no han tenido apoyos extraordinarios por parte de las autoridades federales para atender la emergencia sanitaria, la cual ha contagiado a 972,785 mexicanos y está a punto de sumar 100,000 personas fallecidas.

Por otra parte, aseguraron que su postura en torno al Proyecto de Presupuesto no tiene “cálculos electorales” y tampoco ha sido un proceso fortuito, pues “forma parte de una serie de acciones - reacciones ante cada traspié dado por políticos de carácter unilateral y centralizadoras del poder y recursos”.

(Foto: Twitter@AFederalista)

En este sentido, recalcaron el hecho de que desde el viernes 6 de noviembre acudieron a la Cámara de Diputados, con el fin de entregar su propuesta para el Presupuesto de Egresos, en el cual señalaron un marco que desde su punto de vista era “equitativo y solidario”. Además de que en él trabajó un grupo de expertos y respetaría los montos de participaciones federales a todos los estados y municipios del país.

“Nuestro reclamo acerca del presupuesto no es producto de una rabieta política, y sólo busca alertar sobre los riesgos en salud, seguridad y bienestar de millones de mexicanos. No podemos darnos el lujo de arriesgar el progreso alcanzado en décadas de sudor patrio en una opción presupuestaria no lo suficientemente analizada y consensuada", escribieron.

Por último, destacaron que sus peticiones no debían ser consideradas como una “súplica”, pues argumentaron que los legisladores deben atenerse a lo que beneficie a los ciudadanos, lo cual representa el “supremo deber enraizado en nuestra democracia representativa y unidad federalista”.

Desde su aparición hace unas semanas, los integrantes de la Alianza Federalista suscribieron que se revise el esquema de distribución en la coordinación fiscal, también llamado “pacto fiscal”, esto con la intención de que “ningún estado del país puede recibir menos recursos en términos reales que en el año 2020”.

(Foro: Cámara De Diputados/EFE)

Los recursos entregados por parte de la federación a los estados, han explicado en diversas ocasiones, permitirá atender las necesidades prioritarias de la población en áreas como salud, seguridad, educación e infraestructura y fomentar la reactivación económica nacional.

Asimismo, han solicitado la creación de un fondo de recursos para atender la pandemia en 2021, pues por el combate de la misma durante 2020, sus finanzas se vieron reducidas.

Por otra parte, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se propuso una reasignación de 2,407 millones de pesos del PPEF 2021, recursos que en su mayoría provendrían de recortes al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral (INE) para reasignarlos a programas sociales de López Obrador.

La propuesta de la Comisión es que 1,754 millones de pesos sean asignados para el programa de Prensión para Adultas Mayores y Pensión para Personas con Discapacidad Permanente. El resto sería para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

