Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 10 de noviembre para alumnos de secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el martes 10 de noviembre.





PARA PRIMERO DE SECUNDARIA:

Historia: Las guerras napoleónicas.

¿Qué vamos a aprender?

En esta semana profundizarás en la figura de un personaje cuyas hazañas militares le ganaron fama en todo el mundo. Napoleón Bonaparte, quien entre 1799 y 1815 llevó a cabo diversas campañas militares con el propósito de conquistar extensos territorios y hacer de Francia el imperio más importante de principios del siglo XIX en Europa. Además, conocerás cómo se difundió el liberalismo a partir de esas conquistas territoriales. De ahí que el propósito de esta sesión sea reconocer el proceso postrevolucionario en Francia con Napoleón Bonaparte, las Guerras napoleónicas y el Congreso de Viena.

¿Qué hacemos?

Hoy trabajarás el periodo posterior a la Revolución francesa, por ello, la pregunta guía plantea lo siguiente: ¿Qué procesos caracterizaron a la Francia posrevolucionaria?

Para responder esta pregunta nos referiremos específicamente a tres procesos: la época del Consulado, las Guerras napoleónicas y el Congreso de Viena.

Napoleón Bonaparte fue uno de los personajes más importantes del periodo postrevolucionario en Francia. En la siguiente imagen uno de los integrantes de su ejército presenta a Napoleón sus estandartes en señal de respeto.

Para descubrir quién fue Napoleón Bonaparte y qué lo llevó a seguir la carrera militar, observa el siguiente video:

1. Napoleón Bonaparte los inicios de un genio

Napoleón Bonaparte estudió en una escuela militar y, debido a que Francia se vio envuelta en múltiples conflictos bélicos, tuvo la oportunidad de demostrar sus conocimientos e ingenio militar, hasta convertirse en uno de los más grandes estrategas militares de la historia.

El Reto de Hoy

Esta vez elaborarás la autobiografía de Napoleón Bonaparte.

Como sabes, una autobiografía es aquella que narra la vida de una persona y es contada por ella misma. Así que el reto consiste en que te asumas como Napoleón Bonaparte y elabores su autobiografía, donde cuentes sobre su nacimiento, sus logros, sus fracasos, sus gustos y sus experiencias. Al igual que una biografía, la autobiografía se escribe en orden cronológico.

Para que no te confundas, la diferencia entre biografía y autobiografía consiste en que la biografía es escrita por alguien diferente a la persona, mientras que la autobiografía es escrita por quien vivió los hechos.

Para iniciar con la elaboración del reto, puedes considerar los datos sobre la vida de Napoleón que has revisado hoy y los que aprenderás a lo largo de la semana. No olvides redactar el texto de la autobiografía como si fueras Napoleón, puedes iniciar con “Yo, Napoleón…”. Para guiarte sobre cómo hacer la redacción, puedes tomar como ejemplo la carta que leíste durante la sesión.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=788





Tecnología: Las capacidades humanas y su extensión.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás acerca de las capacidades del cuerpo humano, como la fuerza, la resistencia y las que tenemos a través de los sentidos, entre otras. También que estas capacidades cambian o se pueden potenciar de acuerdo a algunos factores.

Además, identificarás la función de los instrumentos, herramientas y máquinas que permiten ampliar las capacidades humanas en el desarrollo de procesos técnicos.

¿Qué hacemos?

Para aprender acerca de cómo se puede potencializar nuestra visión en el espacio exterior, Observa la siguiente entrevista con un experto.

1. David Olivos. Astro fotógrafo

Es fascinante la fotografía y más aún cuando se pueden captar imágenes del espacio, que justo de eso trata la astrofotografía. Lo que acabas de ver es un ejemplo claro de cómo los objetos técnicos potencializan las capacidades corporales del ser humano, en este caso la visión.

Cada innovación que se realiza en los medios técnicos, implica mejorar en su función o funcionamiento, o bien una reducción del tiempo, además de menos participación del ser humano. Observa el siguiente video con un ejemplo sobre la elaboración de tortillas.

2. VIDEO DE LA ELABORACIÓN DE TORTILLAS

Si hablamos de un proceso artesanal, tenemos que una sola persona participa por completo en su elaboración, tenemos tortillas hechas a mano.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=788





Civismo: ¿Qué condiciones limitan mi libertad?

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás un poco más acerca del ejercicio de tu libertad y de la forma en que, algunas veces, es condicionada, ya sea por las circunstancias, normas e incluso por uno mismo.

El propósito es que desarrolles una mirada crítica hacia tu entorno o ámbitos de acción próximos, para identificar qué condiciones sociales pueden limitar el ejercicio de tu libertad.

¿Qué hacemos?

Para comenzar: ¿han leído o escuchado acerca de los acrósticos?

Un acróstico es una composición, en verso o en prosa, en la cual las primeras letras de cada renglón pueden ser leídas verticalmente, pues forman una palabra o mensaje.

A continuación leerás el ejercicio de un estudiante.

La libertad es

Importante en mi vida porque es un

Balance entre derecho y responsabilidad para

Expresar libremente mi opinión.

Reconocerla como el derecho de que

Todos somos libres para

Actuar con autonomía y

Decidir con conciencia y responsabilidad.

¿Has reflexionado si eres libre de sentir, pensar y actuar en los espacios y entornos en los que desarrollas tu vida?, ¿has pensado si hay algo o alguien que limita u obstaculiza el ejercicio de tu libertad en ellos?

Observa el siguiente video en el que se explica cómo puede lograrse la libertad en la escuela.

1. Evaluemos nuestra libertad

Observa el siguiente video sobre Liliana, una adolescente que cuenta su vivencia durante un fin de semana en su casa y con sus vecinos. Identifica qué limita el ejercicio de la libertad.

2. Libertad y responsabilidad: ambas caras de la misma moneda

Los vecinos de Liliana tienen derecho de hacer la fiesta en su casa, pero no a perturbar la paz de las y los demás y no respetar los límites al ejercer su libertad.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=788





Lenguaje: Reconstruyendo los hechos.

¿Qué vamos a aprender?

A través de esta sesión, conocerás cómo se puede reconstruir la secuencia de un hecho, con el fin de que reflexiones y que lo tomes en cuenta al momento de leer una noticia. Como ya habrás notado al revisar noticias, existe una gran diversidad de formas y perspectivas desde las cuales se pueden abordar, no necesariamente llevan un orden cronológico, por ejemplo. Esto se debe a varias razones, las cuales conocerás y trabajarás en esta sesión.

¿Qué hacemos?

La nota informativa, por un lado, presenta en su redacción los hechos y, por otro lado, estos hechos forman parte de otros más en la realidad. Por ejemplo, en la nota informativa que acabas de leer, en la redacción se indica que el rector acudió a las instalaciones de Ciudad Universitaria, pero además estos hechos forman parte de otros, como que hubo un fuerte temblor y por eso las brigadas ayudaron a los damnificados.

Para poderte apoyar con más herramientas y comprendas mejor sobre la reconstrucción de la secuencia de hechos en las notas informativas, haz un repaso rápido por algunos conceptos clave.

Al comparar las notas informativas publicadas en diferentes medios puedes reconstruir los hechos. Debes considerar que generalmente la nota informativa presenta la información según la importancia de los hechos y no en el orden en que ocurrieron, ya que, de acuerdo con su estructura, en el primer párrafo se mencionan los hechos más importantes y, en el cuerpo, los detalles o pormenores. Por lo tanto, reconstruir una secuencia te ayudará a entender con claridad cómo es que ocurrieron los hechos de una manera cronológica y, para ello, es importante considerar siempre las preguntas: “¿qué?”, “¿quién?”, “¿cuándo?” y “¿dónde?”, principalmente, pero también puedes incluir otras: “¿cómo?”, “¿por qué?”, “¿para qué?”

El Reto de Hoy:

Te invitamos a que:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=788





PARA SEGUNDO DE SECUNDARIA:

Civismo: ¿Qué estrategias y acciones promueven la equidad de género?

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás los aspectos que te permitirán reflexionar en lo que concierne a conductas y acciones de la vida cotidiana, así como sobre las estrategias y acciones que puedes realizar para promover la equidad de género en tus relaciones personales, de amistad, pareja, en la comunidad escolar y en la sociedad en general, para que todas y todos podamos desarrollar, sin distinción, nuestras habilidades y capacidades.

Los materiales que necesitarás son: cuaderno o una hoja, bolígrafo o lápiz, y tu libro de texto para que puedas anotar las ideas principales, preguntas o reflexiones que surjan a partir de lo que analizarás a lo largo de la sesión.

¿Qué hacemos?

Seguramente has notado que, en la adolescencia, cada vez son más claras las diferencias físicas, los gustos, las formas en que te relacionas, las actividades y otros rasgos que distinguen a las mujeres y a los hombres. Pero, al mismo tiempo, vas compartiendo intereses; por ejemplo, pueden tener un círculo de amigas y amigos a los que les gusta la misma música o el mismo tipo de ropa.

Nadie elige el sexo, hay quien nace mujer y quien nace hombre de acuerdo con las características biológicas y fisiológicas, o quien nace con características sexuales que no corresponden a estas nociones binarias.

Sin embargo, en las sociedades prevalece la idea de que el sexo con el que nacemos define lo que nos debe gustar, cómo debemos vestir, cómo comportarnos, los roles que vamos a desempeñar e, incluso, qué tipo de personas seremos.

Estos presupuestos sociales muchas veces derivan en extremos al imponer ideas o roles, validando determinadas costumbres y conductas que “dictan” lo que deben ser y hacer las personas según su sexo o, por el contrario, lo que NO deben ser y hacer.

Observa el siguiente video.

1._Sexualidad humana

Y, para darte más ideas al respecto, escuchar con atención el siguiente fragmento e identifica qué acciones se mencionan.

2. El género en nuestras vidas

Una forma de promover la equidad de género es cambiar las ideas asociadas a determinados estereotipos o roles; esto puede hacerse desde cada persona.

Para complementar lo antes expuesto, en relación con las estrategias y acciones en favor de la equidad de género, observa y escucha con atención el siguiente video.

3. Género e identidad sexual

De acuerdo con lo que se mencionó en el video, ¿qué puedes hacer para promover la equidad de género?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-secundaria?id=2





Tecnología: Cambios en los sistemas técnicos de producción.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión, conocerás los sistemas técnicos y su interacción con el ser humano, así como el impacto en el desarrollo de los sistemas de producción.

Recuerda integrar los trabajos en tu cuaderno y comentar las inquietudes o los aspectos más interesantes con la persona más cercana y con tu profesora o profesor.

¿Qué hacemos?

Iniciarás conociendo la definición de qué es un sistema técnico.

Es la serie de procedimientos sistematizados y organizados que son necesarios para la elaboración de un bien o producto. El sistema técnico es la interacción entre los seres humanos, las herramientas, máquinas, los materiales y el entorno para la obtención de un producto o servicio de acuerdo con la demanda social. Un sistema técnico puede ser una persona utilizando un martillo para introducir un clavo en la pared, en donde interactúan de forma organizada:

a) La persona, operador del martillo

b) El medio técnico, martillo

c) Los insumos, clavo

d) Las acciones. Que responden a ¿qué voy a hacer?, ¿con qué lo voy a hacer?, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿para qué lo voy a hacer?

e) El entorno, tiempo y lugar.

Observa el video con un ejemplo del sistema hombre-producto, del proceso de producción del amaranto

1. VIDEO. Producción de amaranto.

¿Observaste cómo las personas interaccionan con las herramientas para la obtención del amaranto?

En el siguiente video observarás un servicio odontológico, en donde se utilizan diferentes máquinas y técnicas para dar un servicio.

2. VIDEO. Máquina-Dentista.

Observa otro ejemplo donde se utilizan instrumentos, herramientas y máquinas.

3. VIDEO. Fresadora.

En este video observaste a una persona manipulando una fresadora y un torno.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-secundaria?id=2





Leguaje: Recreando ando.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión revisaras algunos elementos que te serán útiles para recrear los ambientes y lugares de una puesta en escena, en este caso, la de una leyenda

Analizarás distintos aspectos de un relato y, a partir de ahí, desentrañaras la trama para definir tiempo, espacio y características de los personajes; con esto podrás elaborar un storyboard.

Los materiales que vas a necesitar para esta sesión son: cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedas tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto.

¿Qué hacemos?

Existe un elemento fundamental que se considera como guía para elaborar una historia, el storyboard, que es una secuencia de imágenes organizadas. A partir de este elemento, seleccionas los materiales, la iluminación, el tipo de vestuario y de escenografía, entre muchos otros elementos que te ayudarán a generar un ambiente y atmósfera en tu obra.

La adaptación, con todas sus estrategias, la vuelve una obra dramática que funciona por sí sola, dándote una experiencia completa y distinta. Para lograr ese objetivo, se requiere de un trabajo complejo.

Para conseguir adaptar un texto narrativo a uno dramático, se deben analizar un conjunto de elementos que pertenecen al escrito original. Y también tener en cuenta que, mientras en los textos narrativos puede existir una voz que nos cuente todo lo que ocurre, en un texto dramático conocemos todos los acontecimientos por medio de ver en presente lo que hacen y dicen los personajes.

Conoce sobre cómo puedes crear un espacio escénico.

2. Alternativas para crear un espacio escénico.

Para construir el espacio escénico para tu relato debes tener presente todos los elementos antes revisados y considerar: tu presupuesto, condiciones técnicas y tiempo estimado para desarrollar el proyecto.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-secundaria?id=2





Física: ¿Las cargas cargan cuerpos?

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás que es la electrificación e identificarás sus procesos y cómo es que funciona la conducción, la inducción y el frotamiento.

¿Qué hacemos?

Durante el desarrollo de esta sesión podrás dar respuesta a preguntas como: ¿Qué significará?, ¿Será que las cargas eléctricas se llaman así porque llevan cargando algo?, ¿Será que todos los cuerpos tienen cargas eléctricas?, ¿Será que todos los cuerpos se pueden electrizar?, ¿Tendrá algo que ver con la energía?

Es importante revisar algunos conceptos que has aprendido en temas anteriores, por ejemplo, que la materia está formada por átomos, debes entender que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, desde lo micro hasta lo macro, como un mosquito o un alfiler hasta un edificio o un elefante. Te invito a pensar en 3, 4, 5, 20, ejemplos más.

El átomo era considerado como la unidad más pequeña de la materia, actualmente sabes que es el quark. El átomo está formado por protones, neutrones y electrones.

Imagina que los protones y neutrones se llevan muy bien y por eso permanecen juntos en el núcleo; mientras que el electrón tiene más un espíritu viajero y se encuentra en las órbitas como si fueran autos en una carrera dando vueltas alrededor del núcleo.

Los fenómenos eléctricos que has visto muestran una propiedad fundamental de la materia, la carga eléctrica.

Observa el siguiente video.

1. Energía como de rayo

Con base en lo viste, hay varios conceptos que ya conoces. Para fortalecer tu conocimiento realiza el siguiente experimento.

Observa el siguiente video sobre las normas de seguridad para evitar riesgos.

2.-Cuidado con la electricidad

Como un dato interesante un solo rayo tiene suficiente electricidad para abastecer al menos 200,000 hogares y su temperatura es cinco veces la temperatura de la superficie del Sol. Cuando cae sobre un ser vivo, como un árbol o una persona, causa daños irreparables en los tejidos y órganos, incluso puede causar la muerte del organismo.

Observa el siguiente video donde nos explicarán un poco más sobre el funcionamiento de las impresoras láser.

3. VIDEO. Funcionamiento de impresora láser.

Las impresoras láser son una versión mucho más sofisticada del experimento que realizaste con el tubo de PVC y los papelitos. Donde en lugar de un tubo de PVC hay un rodillo que al cargarse eléctricamente hace que se adhiera la tinta de la impresora.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-secundaria?id=2





Matemáticas: El metro, sus múltiplos y submúltiplos.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión estudiaras el metro, unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades. También aprenderás sobre los múltiplos y submúltiplos de esta unidad.

¿Qué hacemos?

La Oficina Internacional de Pesas y Medidas, por medio del Vocabulario Internacional de Metrología, define la magnitud como: La propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse cuantitivamente mediante un número y una referencia.

En este caso, la longitud es la magnitud que estamos definiendo. Entonces, para medir magnitudes, nos apoyamos de una herramienta a la que denominamos unidad de medida. Analiza qué es una unidad de medida.

El metro es una unidad fundamental que forma parte de un sistema consistente de unidades, llamado Sistema Internacional de Unidades, el cual se basa en siete unidades fundamentales, correspondientes a las unidades de longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de materia e intensidad luminosa.

¿Qué son los múltiplos y submúltiplos del metro?

Los múltiplos: Son las unidades de medida más grandes que el metro. Se utilizan para medir objetos, u otros, más grandes que el metro.

Los submúltiplos: Son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Se utilizan para medir objetos, u otros, más pequeños que el metro.

El Reto de Hoy:

Para fortalecer lo aprendido, realiza lo siguiente.

¿Cuál es la equivalencia en metros de las siguientes unidades de longitud? Año Luz, Parsec y Angstrom.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-secundaria?id=2





PARA TERCERO DE SECUNDARIA:

Lenguaje: ¿Qué información necesito?

¿Qué vamos a aprender?

Esta sesión tiene como objetivo identificar las características de la información que puede servir para expresar argumentos en un debate.

Esta sesión tiene como propósito: “Seleccionar información para un tema definido”.

Buscar la información que te sirva y sea adecuada, en ocasiones, no es un proceso tan fácil. Vas a aprender mucho.

¿Qué hacemos?

Recuerda que tu objetivo es recabar información para utilizarla al participar en un panel de discusión.

Ten en mente un tema que te gustaría trabajar, si es complicado, te sugerimos algunas preguntas que te pueden servir para elegir uno.

Como, por ejemplo:

Observa el siguiente video del minuto 1:00 al 2:47, que te habla acerca del proceso de selección de la información.

1. Cómo seleccionar materiales de lectura de acuerdo con su pertinencia. Lengua Materna Español. Primer grado. Bloque 2.

Una buena estrategia de selección de materiales para desarrollar tu tema es la elaboración de preguntas guía.

Observa el siguiente video que te da algunas pautas al respecto.

2. ¿Cómo buscar información en Internet? Lengua Materna Español. Primero grado. Bloque 2

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=794





Civismo: La escuela más allá de las aulas.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión reflexionarás sobre cómo se transformó la idea de espacio escolar y cómo se relacionan y aprenden de él en este contexto de distanciamiento social.

A lo largo de la sesión conocerás casos en los que se muestra cómo estudiantes y docentes se han adaptado a las nuevas condiciones, creando nuevas formas de vivir en el espacio escolar, así como algunas dificultades y sugerencias para atenderlas.

Vas a utilizar el cuaderno y todo aquello con lo que acostumbras a escribir tus notas.

¿Qué hacemos?

La autonomía es importante en el desarrollo, una persona autónoma logra construir por sí y para sí los argumentos y razones por los que realiza sus actos. Si una persona ha desarrollado sus habilidades para resolver problemas por sí misma, seguramente ha visto incrementadas sus exigencias de actuación autónoma y eso es magnífico.

En tu caso, esta autonomía sirve para buscar tus propios materiales, regular tus tiempos y actividades de estudio, además de solicitar apoyo cuando lo consideres.

Pero es necesario cuidar que esa autonomía no se convierta en individualismo. Esto podría suceder si, de pronto, omites pensar en colectivo, aunque estudies y hagas las tareas solo, recuerda que siempre dependes de otras personas. También es importante que lo tengas presente: hay muchas cosas que puedes mejorar en la sociedad, por ello es importante que sigas aprendiendo y ejerzas tu libertad con responsabilidad a partir del conocimiento, apreciando el apoyo y opiniones de familiares, amistades y vecinos. Lo que se espera es que tomes en consideración a las y los demás para seguir tu voluntad razonada y responsable.

Observa el siguiente testimonio de Gio, un estudiante universitario.

1. VIDEO: LA COMUNICACIÓN EN CLASES EN LÍNEA

Las y los estudiantes de secundaria viven condiciones muy similares por el distanciamiento a que ha obligado la pandemia. La convivencia se ha limitado en todos sentidos, ahora se ha intensificado el trato con los hermanos, padres o familiares con los que viven.

Escucha el testimonio de Xavi, un estudiante universitario.

2. VIDEO: LAS REGLAS EN CASA Y EN LA CLASE A DISTANCIA

Como bien dice Xavi, las reglas se llegan a mezclar y, a veces, a contraponer; sin embargo, permanecen los principios del respeto. Si tomas tu clase en un cuarto, quizá no contravenga la regla de no comer en el cuarto. Pero si tomas tu clase en el comedor, puede contravenir la regla de no comer en clase, así que es necesario organizar el espacio escolar en tiempo de distanciamiento social.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=794





Matemáticas: Medida de probabilidad.

¿Qué vamos a aprender?

El propósito de esta sesión es: Resolver problemas que impliquen eventos mutuamente excluyentes e independientes. Para el cual resolverás algunos problemas de la vida cotidiana donde se aplican estas características.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video que refiere las características de los eventos mutuamente excluyentes.

1. ¿Cuándo dos eventos son mutuamente excluyentes?

Para poder determinar el que dos eventos sean mutuamente excluyentes, en esencia es que ocurra uno u el otro, pero no los dos al mismo tiempo. Observa ahora un problema que involucra este tipo de eventos.

El experimento aleatorio es lanzar un dado y una moneda al mismo tiempo.

Observa el siguiente video:

2. ¿Cuándo dos eventos son independientes?

Observa un problema que involucra este tipo de eventos.

En un juego, se lanzan cuatro volados consecutivos y en todos ellos cae sol.

¿Cuál es la probabilidad de que en el quinto volado también caiga sol?

Observa el siguiente video del minuto 4:20 al 6:09 y del minuto 6:23 al 8:11.

3. Probabilidad y eventos independientes

Observa la solución a retos y preguntas que se plantearon en sesiones anteriores.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=794





Química: ¿Compuestos iónicos o moleculares?

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión diferenciarás entre compuestos iónicos y moleculares a partir de sus propiedades.

Todo lo que aprenderás lo harás a través de la relación de la química con la biología, o sea, la bioquímica.

La química es tan cercana a ti que ni te percatas de cómo sería la vida sin ella. Desde las culturas prehispánicas eran bien conocidas las propiedades de las sustancias, así como los procesos químicos que satisfacían diferentes necesidades humanas.

¿Qué hacemos?

Los seres vivos están caracterizados, entre otras cosas, por tener una organización celular; es decir, los seres vivos están formados de una o más células, al interior hay iones y moléculas que se organizan en estructuras celulares. Otra manera de decirlo es que las células son como los ladrillos que construyen los tejidos; éstos, a su vez, a los órganos y sistemas que conforman a los individuos.

Pues bien, las moléculas son como estas partículas o polvo que constituyen a este ladrillo. Las moléculas están constituidas aproximadamente en 98 por ciento de elementos como C, H, O, N, P y S, mientras que el otro 2% corresponde a elementos como el hierro, calcio, sodio, cobre, magnesio, yodo y cloro.

Las distintas combinaciones en que estos elementos se pueden unir da lugar a la formación de millones de moléculas con propiedades específicas. Las que están compuestas de carbono se denominan compuestos orgánicos, uno de los más importantes es la glucosa.

Para comprender mejor este tema, observa el siguiente video del minuto 3:44 al 6:41

1. ¿Qué es el enlace químico?

Ejemplos de compuestos iónicos son las sales, es decir, compuestos formados por un metal y un no metal. Como, por ejemplo, el sulfato de cobre que es un fungicida, que elimina hongos y algas en piscinas.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=794





Artes: Innovación y diseño.

¿Qué vamos a aprender?

Se denomina CAD al diseño asistido por computadora, y son programas computacionales para crear representaciones gráficas de objetos físicos, ya sea en segunda o tercera dimensión, es decir, 2D o 3D.

Los factores que intervienen en el proceso del diseño son el contexto, el sujeto y el objeto.

El diseño es el resultado de una idea que debe satisfacer una necesidad, la cual es demandada por el sujeto, es decir, el usuario a quien va dirigido el objeto.

¿Qué hacemos?

En el campo de la arquitectura se han tenido varias innovaciones; para conocer un poco acerca de ello, observa la siguiente entrevista.

1. Entrevista a una arquitecta “Innovaciones en la arquitectura”

El diseño arquitectónico es más sencillo con el uso de software.

Observa una entrevista en la que un especialista en máquinas y herramientas hablará más acerca del tema.

2. Entrevista a un técnico en máquinas herramientas. Innovaciones en el proceso de diseño de piezas mecánicas

La innovación está presente en el modelado de piezas y parte de ello es gracias a los programas de diseño asistido por computadora o CAD.

Una prueba de lo anterior se mostrará con el siguiente video, en él se dará una muestra de un diseño de innovación en 3D.

3. MANOS A LA OBRA. RECURSO AUDIOVISUAL 3. Video propio “Programa CAD”

El diseño CAD es muy sencillo de realizar, sólo es cuestión de imaginar, diseñar y modelar.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=794





MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

SEP: estos son los próximos puentes del ciclo escolar 2020-2021

Paso a paso: cómo reprogramar tu TV para acceder a todas las clases del ciclo escolar SEP 2020-2021