Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 10 de noviembre para alumnos de primaria

Lenguaje: Planificación de un programa de radio disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el martes 10 de noviembre.

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Civismo: Mis decisiones en la escuela.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás situaciones en tu vida diaria, en las que puedes tomar algunas decisiones y en las que no; así como que esas decisiones conllevan una responsabilidad consigo y con otras personas.

Identificarás situaciones en las que puedes tomar algunas decisiones en tu grupo escolar o en la escuela y en las que no; reconocerás los compromisos que implican.

Descifrarás el título de la sesión de hoy, con base en tres preguntas que irás respondiendo, con las cuales se irá formando el título. Esto te ayudará a recordar algunas de las cosas que has aprendido en sesiones pasadas sobre tus derechos.

¿Qué hacemos?

Todos los días tomas decisiones desde que te levantas hasta que te acuestas, por eso es importante que aprendas a identificar qué decisiones sí puedes tomar en la escuela por si solo o sola, con libertad, y cuáles requieren ser tomadas por los adultos que te cuidan y enseñan. Que en este caso serían tus maestras y tus maestros.

Antes de terminar esta sesión, observa el siguiente video. Así veras más claramente que no escuchar a los adultos que te cuidan puede meterte en problemas y riesgos innecesarios.

1. Kipatla (LSM) – Programa 9, La tonada de Juan Luis.

¿Observaste cómo mientras las niñas y los niños crecen y aprenden a tomar decisiones, los adultos tienen la responsabilidad de cuidarlas y cuidarlos, y educarlos y educarlas? Por eso todas las niñas y los niños deben aprender a tomar decisiones que no puedan causarles daño, ni a ustedes ni a otras personas.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=783





Matemáticas: Formando rectángulos.

¿Qué vamos a aprender?

Construirás configuraciones utilizando figuras geométricas. Identificarás que un rectángulo puede armarse con diferentes figuras geométricas. La sesión pasada armaste barcos con el tangram, hoy seguirás utilizándolo.

Para esta sesión necesitarás el siguiente material: tangram y tu libro de texto Matemáticas.

¿Qué hacemos?

Abre la página 51 de tu libro de texto Matemáticas.

Así como la semana pasada hiciste diferentes tipos de barcos, a partir de las distintas figuras del tangram, en esta sesión vas a elaborar banderas.

Observa bien las que están en tu libro. Las banderas tienen una forma parecida al romboide, pero no son iguales porque estas tienen una forma rectangular.

El Reto de Hoy:

Debes construir un rectángulo, utilizando los 5 triángulos de tu Tangram. En la próxima sesión, vas a seguir utilizando tu Tangram, así que no lo olvides.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=783





Lenguaje: Rimas, ando buscando y pregonando.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás a través de la lectura, la parte que más te gustó del poema, realizarás un análisis sobre o que trató y descubrirás las palabras que rimen. Analizarás las semejanzas sonoras entre los finales de versos de canciones y rondas para trabajar el concepto de rima. Establecerás relaciones entre algunas partes orales con partes escritas. Reconocerás las semejanzas gráfico – sonoras de palabras que inician o terminan igual.

Necesitarás el siguiente material: hojas blancas o un cuaderno, lápiz, acapuntas, lápices de colores, y tu libro de texto Lengua materna. Español.

¿Qué hacemos?

Observa algunos ejemplos, notarás como hay rimas que has escuchado pero no recordabas como se llamaba.

Para introducir el tema de la sesión de hoy, aquí está el primer ejemplo: Escucha la siguiente poesía

1. Vitamina Sé. Cápsula 3. Rimas del Sol (Narración)

Lee el texto que se encuentra en las páginas 55 y 56 de tu libro de texto de Lengua Materna. Español, comienza en la página 55.

Enseguida vas a escuchar un cuento, escrito también con rima, te va a gustar mucho porque además lo va a leer una alumna, un poquito más grande que tú. Enfócate en las palabras que riman. ¿Listos?

2. Te invito a leer – Los moños de la hormiga

Imagina que la hormiga, con la ayuda de sus amigos, rescató a Ratón Pérez y lo sacó de la olla y éste aprendió la lección para ya no ser tan goloso.

Sigue leyendo con tu familia el libro de lecturas, ahí encontrarás más cuentos.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=783





Artes: Yo me muevo así.

¿Qué vamos a aprender?

Improvisarás y explorarás movimientos al escuchar canciones infantiles, movimientos que realizarás con libertad, a partir de piezas musicales y canciones de tu preferencia.

En esta sesión moverás tu cuerpo con piezas musicales. Las piezas musicales se conforman por sonidos que se organizan de cierta forma para tener armonía.

¿Qué hacemos?

Actividad 1. Preparo mi cuerpo.

Antes de empezar, recuerda que debes de realizar un calentamiento antes de realizar cualquier actividad física, para evitar que te lastimes.

Mientras realizas el calentamiento, debes de poner atención a la letra de la canción que usarás, ya que te indicaran movimientos y cuando no se mencione una indicación, realizarás movimientos libres que surjan al escuchar la pieza musical

1. Vitamina Sé. Cápsula 193. Buscar a los pollitos (Música). Jalisco

¿Qué te parecieron esos movimientos, seguiste con las indicaciones, y realizaste movimientos libres?

Actividad 2. Me muevo por partes

Para esta actividad, pide el apoyo de un adulto, papá, mamá o de quien te acompañe, para que mientras escuchas la siguiente pieza musical, él o ella te indique que parte del cuerpo deberás mover, recuerda hacerlo de manera libre. La imaginación es tu límite.

2. #ComunidadContigo: Mez me Música Ancestral 3:3

Puedes utilizar pañoletas sujetadas a alguna parte de tu cuerpo, extremidades o articulaciones para que el movimiento sea más notorio.

Para realizar los movimientos escucha esta pieza musical:

5. Gioacchino Rossini – El Barbero de Sevilla

¿Qué experimentaste al crear diversos movimientos con una misma pieza musical?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=783





PARA SEGUNDO DE PRIMARIA:

Lenguaje: Los instructivos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás y reconocerás los elementos y la estructura, así como la función de los instructivos. Ordenarás sus partes, a comparar diversos instructivos y a reflexionar sobre las partes que los conforman.

¿Has intentado hacer música alguna vez? ¿Te gustaría hacer un instrumento musical?

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para conocer sobre algunos instrumentos que puedes realizar con materiales de reuso.

1. Arte al rescate

En esta sesión aprende cómo elaborar un instrumento musical con material de reúso y para eso lee unos instructivos.

En tu libro de texto de Lengua Materna. Español. Segundo grado, consulta las las instrucciones para hacer unas “maracas pachangueras” en la página 41.

¿Lo harás con ayuda de un instructivo? Recuerda que un instructivo es una guía que te dice cómo elaborar un producto o realizar una actividad.

Para realizar las maracas debes hacer los pasos indicados en el instructivo. Lee en voz alta los materiales y las instrucciones.

Observa cómo está organizado el instructivo de la pagina 42 del libro de Lengua Materna. Español. Segundo grado.

¿Por qué una parte está con puntitos y otra con números? La columna con puntitos indica cuáles son los materiales necesarios. No importa el orden en que se consigan sino lo importante es tenerlos listos antes de comenzar. La columna con números indica los pasos a seguir, están numerados, porque es necesario seguir el orden que indican los números.

Realiza la actividad de la página 43 de tu libro Lengua Materna. Español, y completa la tabla comparativa.

Comparar los tres instructivos que conociste este día. Algunos espacios de la tabla ya tienen respuesta. Y completa la tabla comparativa

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=778





Matemáticas: Las pulseras de Carola.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas que implican sumas de sumandos iguales, con apoyo de material gráfico.

¿Qué hacemos?

Por lo que les pedimos que abran su libro de Matemáticas de segundo grado, en la página 47, todas las actividades que se realizarán en esta clase les ayudarán a contestar su libro.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=778





Artes: Coloreo mis sentimientos.

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás los colores primarios y secundarios, cálidos y fríos, para expresar tus sentimientos.

Identificarás los colores secundarios tal como se producen a partir de los primarios y diferencia los colores cálidos y fríos.

¿Qué hacemos?

Actividad 1

Recuerdas ¿cuáles eran los colores primarios? Y ¿recuerdas la magia que hiciste con los colores primarios?

Observa el siguiente video donde un niño llamado Josías también hizo magia.

¿Observas como Josías experimentó con los colores? y su magia transformó los colores primarios en colores secundarios y con estos puede obtener una gama de colores que le permiten crear y dar vida a sus obras

Ahora los colores primarios y secundarios: Identificar colores cálidos y fríos

¿Sabía que existen los colores cálidos y fríos, alguna vez habías escuchado esas palabras refiriéndose a los colores? Parte de la magia que los colores producen es manifestar los sentimientos, estados de ánimo e incluso las sensaciones. ¿Qué te imaginas cuando se dice “cálido”?

Con la música tranquila te hace sentir en paz, que te hace flotar y que te haga imaginar que estas en el mar.

Actividad 3

Explora sentimientos a través de la música y proyección con colores cálidos y fríos.

Los colores también pueden producir sentimientos. Para reafirmar esto que escucha el siguiente audio.

2. J.S. Bach: Violin Concerto No.1 In A Minor, BWV 1041 - 2. Andan

¿Qué te imaginas cuando escuchas esta melodía?

Para un estado alegre escucha la siguiente melodía:

3. Estampie - Trotto

Puedes diferenciar ahora que la música es mucho más alegre y que incluso invita a moverte, quiere decir que está cargada de energía, de vitalidad y por tanto la puedes representar con colores cálidos a través de una imagen como la siguiente.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=778





Civismo: Las niñas y los niños nos expresamos con libertad.

¿Qué vamos a aprender?

Practicarás tu libertad al expresar con responsabilidad tus opiniones y necesidades en la familia y en el aula.

Reflexionarás sobre los efectos de tus acciones en ti y en las demás personas.

¿Qué hacemos?

En muchos casos con las personas adultas cuando era pequeños, sus papás no les permitían opinar en muchas cosas y ellos solo obedecía. Pero ahora pueden estar feliz porque actualmente las niñas y los niños se puedan expresar libremente.

Las opiniones de los demás permiten conocer diferentes formas de pensamientos, sentimientos y emociones. Ejercer tu derecho a la libre expresión de ideas contribuye a mostrar tus pensamientos y sentimientos de diferentes maneras.

¿Qué aprendiste en esta sesión?

Para poder expresar tus opiniones libremente tanto en la escuela como en la casa necesitas tener condiciones para hacerlo y que la confianza y el respeto son fundamentales para lograrlo.

La asamblea permite expresarte con responsabilidad y respeto y a la vez que platicar de muchos temas de interés tanto para tu familia como para tu escuela y las actitudes positivas para llegar a establecer acuerdos son necesarias.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=778





PARA TERCERO DE PRIMARIA:

Lenguaje: Recolectando y ordenando palabras.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás aprendiendo sobre el uso del diccionario para la búsqueda de palabras y registrarás datos en orden alfabético al elaborar un directorio personal. Para esto, necesitarás el directorio del salón que realizaste anteriormente.

La sesión pasada aprendiste la importancia del diccionario, ¿recuerdan alguna de sus características?

El diccionario es un libro de consulta en donde aparecen palabras con explicación de su significado y algo muy importante, para facilitar su consulta, los vocablos están ordenados alfabéticamente.

¿Qué hacemos?

Ahora que ya leíste el cuento de la sabana quisiera que recordarás qué animales eran…

Puedes elaborar tarjetas con las letras del abecedario y formar los nombres de los animales: jirafa, rinoceronte, cebra, elefante y león.

¿Qué animales se mencionaron en el cuento? ¿Qué te parece si de una vez las vas ordenando alfabéticamente?

Ahora, busca en el diccionario los nombres de los animales que acabas de formar. Tienes que hacerlo lo más rápido posible, cuando la encuentres, anota el significado en tu cuaderno y léela en voz alta. Gana el que encuentre el mayor número de palabras. La primera palabra es “elefante” ¿Listos? ¡A buscar en el diccionario!

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=777





Ciencias naturales: ¿Dónde están mis órganos sexuales externos?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás donde se ubican tus órganos sexuales externos y cono ya sabes, debes de llamarlos por su nombre, además conocerás las medidas de higiene de los órganos sexuales para evitar infecciones.

En caso de tener dudas sobre el tema, es importante que consultes tu Libro de Texto de 3° Ciencias Naturales para enriquecer lo aprendido.

¿Qué hacemos?

¿Sabías tú que es muy importante darse el tiempo para ir al baño? Esto de aguantarse en hacer del baño podría ser malo para tu salud. Puede provocarte dolor en el área lumbar, en donde se encuentran tus riñones.

Si tú en casa también te aguantas las ganas, seguramente has tenido esta sensación, por lo que es preferible nunca aguantarse las ganas. Si es que queremos seguir saludables y con mucha energía para seguir aprendiendo y trabajando, no debes aguantarte las ganas por ir al baño.

En las siguientes sesiones conocerás algunas infecciones causadas por la falta de higiene de los órganos sexuales externos y medidas de higiene que debemos seguir para mantenernos sanas y sanos.

Pero para comprender estas infecciones y saber cómo cuidarnos, es indispensable que sepamos cuáles son nuestros órganos sexuales externos y el lugar en el que están ubicados con respecto a dos zonas: el meato urinario y el ano.

Tener estos apuntes y compartirlos con tus familiares te permitirán recordarlos y seguirlos para mantenernos saludables.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=777





Matemáticas: Los animales más veloces.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a analizar información de un texto de divulgación y aprenderás a interpretar esa información en tablas de doble entrada o pictogramas de datos cuantitativos o cualitativos.

Esperamos te encuentres muy bien y que te sigas cuidando junto con tu familia para no contagiarte de COVID.

¿Sabías que una vacuna normalmente tarda alrededor de 10 años en estar lista?

Sin embargo, la velocidad con la que se trabaja en la vacuna contra el Covid-19 es asombrosa, porque tal vez se podrá aplicar en menos de un año.

¿Qué hacemos?

Lee con atención las partes del artículo del que se menciona de los animales feroces y comienza a sacar algunos datos para hacer una tabla con esa información.

El artículo se llama Los animales mamíferos más veloces de la tierra.

Ese será el título de la tabla.

Fíjate bien que aquí tierra no es el nombre de nuestro planeta, en este caso se refiere a los que corren más rápido, porque en nuestro planeta hay animales más rápidos que ellos, pero de esos luego hablaremos.

Para reflexionar:

En esta sesión aprendiste que la información que pones tabla debe ser muy precisa y que esa tabla debe tener claridad para que quien la lea pueda comprender la información que ahí se presenta. Las columnas deben tener un título para saber a qué hacen referencia y en cada renglón debe estar la información correspondiente al mismo elemento, por ejemplo, donde anotaste el nombre de un animal, en la parte de enfrente anotaste la velocidad a la que corre.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=777





Civismo: Decido cuidarme y cuidarte.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás situaciones en las que se tomarás decisiones y elegirás cuidarte y cuidar a los demás.

También es importante que, desde pequeños, niñas y niños tengan cierta autonomía y libertad para expresarse y para tomar decisiones en su vida cotidiana. Así́ se les demuestra que se les toma en cuenta y que los adultos somos sensibles a sus necesidades e intereses.

¿Qué hacemos?

Tienes que saber que tomamos decisiones todo el tiempo, a veces ni cuenta nos damos.

Algunas decisiones son fáciles y otras no tanto, aunque algunas decisiones nos llevan a tener éxito en nuestros propósitos, todas nos dejan un aprendizaje.

Piensa en un momento de tu vida en el que te sentiste en un dilema, por ejemplo, elegir entre quedarte o retirarte de un juego, o querer tener o no tener una mascota, ir o no a una fiesta de un compañero, elaborar o no la tarea, expresar sus necesidades e inquietudes o elegir no decirlas.

¿Lo estás pensando?

Para que quede cada vez más claro, pon mucha atención al siguiente video:

1. Sana Distancia versión 2

Qué interesante video acerca de las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19, que es una pandemia actual que estamos padeciendo en todo el mundo.

A causa de esta pandemia de un tipo de coronavirus estamos en casa todo el tiempo.

Observa otra situación, donde Valentina tendrá que tomar una difícil elección que involucra a más personas.

2. El diván de Valentina - ¿Se vale decir mentiras?

Valentina reprobó el examen de Historia ¡y no le quiere decir a sus papás!

Si esa fuera su elección ¿qué consecuencia piensas que pueda traerle?

Que arriesgada al tomar esa decisión, pero desafortunadamente es una elección en donde no reflexionó a fondo las consecuencias y sus responsabilidades, ya que solo se dejó llevar por el deseo de ir al campamento.

Si sus padres se enteran la van a regañar muchísimo y corre el riesgo de que no la dejen ir al campamento y además la castiguen más.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=777





PARA CUARTO DE PRIMARIA:

Geografía: Servicios ambientales que ofrecen las regiones naturales de México.

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás acerca de los servicios ambientales que ofrecen las regiones naturales de México.

La diversidad biológica es muy importante para el sustento de la vida en la tierra, lo que incluye a los seres humanos. Asimismo, el óptimo funcionamiento de la dinámica de la naturaleza genera y mantiene una amplia biodiversidad.

En tu libro de Geografía podrás encontrar información sobre este tema, de la página 71 a la 80.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente información sobre lo que significa el término Servicios ambientales.

Los servicios ambientales son los beneficios que otorga el ambiente y son el resultado de la manera como los ecosistemas funcionan en todo el mundo. Es decir, son recursos que aportan provisiones, regulación y soporte a la vida del planeta, incluyendo a los humanos.

Observa los siguientes videos sobre los servicios ambientales que ofrecen las regiones naturales más extensas del territorio mexicano.

Recuerda primero que las regiones naturales de México son: los bosques nublados y templados, los matorrales y pastizales, así como la selva seca y húmeda.

1. Nubes con aroma de café: Bosques nublados

Como se muestra en el video, los bosques nublados, son los ambientes idóneos para sembrar café, sobre todo, el de gran calidad de altura. Los servicios ambientales que prestan, en mayor medida, son: captura de agua y carbono, conservación de la biodiversidad y del suelo, formación de abundante materia orgánica, belleza paisajística, filtración de contaminantes del aire, suelo y agua, regulación del clima y mantenimiento de ciclos minerales de gases y agua.

2. Centinelas del futuro: Bosques Templados

En el caso de los bosques templados, los servicios que brindan están relacionados con la captación de agua de lluvia que facilita que se infiltre al subsuelo y se recarguen los mantos acuíferos (agua en el subsuelo). También, en el proceso de fotosíntesis, los árboles, como todas las plantas, capturan dióxido de carbono y devuelven oxígeno; además, proveen de una gran variedad de productos de los cuales la madera es muy importante.

3. Tunas, nopales, pulques y mezcales: Matorrales

Entre los servicios ambientales que prestan los matorrales están los de regulación de nutrientes, polinización, hábitat, refugio y criadero de especies endémicas, producción de alimentos, combustibles, textiles, medicina y plantas ornamentales.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=785





Hisotoria: Las ventajas y evolución de la agricultura y herbolaria en Mesoamérica.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy vas a aprender cómo los pueblos de Mesoamérica se relacionaron y usaron el medio ambiente en el que vivían. En particular, vas a ver cómo usaron las plantas para comer y para curar enfermedades, e incluso conocerás qué cosas siguen vigentes hoy en día.

En tu libro de Historia, podrás estudiar el tema en la página 65 y 66.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Observa el siguiente video sobre el legado de los mesoamericanos.

1. Nuestro presente indígena

Como ves, son muchas cosas que se siguen conservando de las culturas mesoamericanas. Palabras como chamaco y chocolate son parte de la herencia lingüística. Fiestas como la del Día de la Candelaria, en la que se comen tamales, y el Día de Muertos, que está lleno de flores de cempasúchil, forman parte del legado cultural. Y, además, la persistencia de la medicina tradicional donde la herbolaria es muy importante.

Observa el siguiente video sobre la herbolaria. Ve los fragmentos del minuto 00:14 a 01:03 y del minuto 28:14 a 28:34.

2. Documental - Medicina tradicional, dosis de salud e identidad

La herbolaria, como ya se comentó, era parte de la medicina mesoamericana, es una técnica muy antigua con la cual se pueden combinar hierbas o plantas con fines medicinales.

Ve el siguiente video donde se muestra cómo curaban los mexicas el dolor de muelas.

Sabías que... los mexicas sabían cómo curar el dolor de muelas.

Los mexicas no sólo sabían curar dolencias físicas, de hecho, en ocasiones usaban la herbolaria para tratar de atender lo que ellos consideraban como padecimientos mentales.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=785





Lenguaje: ¿Qué camino tomar?

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión seguirás estudiando el tema de los croquis, en particular verás cómo interpretarlos.

¿Alguna vez has tenido que leer o interpretar un croquis? Recuerda que, los croquis, son como pequeños mapas que indican cómo ir de un lado a otro. En los croquis vas a encontrar algunos trazos de calles y avenidas, las representaciones de algunos edificios o lugares, símbolos, nombres, abreviaturas y otros elementos.

En tu libro de Español, podrás estudiar este tema, de la página 28 a 35.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=785





Matemáticas: Al compás del reloj.

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás algunos principios del uso del reloj, cómo se leen las horas y minutos, así como su forma de escritura.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención la siguiente información sobre la forma de leer un reloj.

Para “leer” un reloj existen dos formatos; el de 24 horas y el de 12 horas.

El formato de 24 horas marca las 24 horas corridas de un día.

De la media noche al mediodía se utiliza la abreviatura a.m. y del mediodía a la media noche, se utiliza la abreviatura p.m.

Responde la siguiente actividad para practicar. Escribe en tu cuaderno: La hora a la que desayunas normalmente y la hora en que realizabas tu tarea cuando estabas en la primaria.

No olvides utilizar las abreviaturas a.m. y p.m. si utilizas el formato de 12 horas.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=785





PARA QUINTO DE PRIMARIA:

Historia: La Constitución de 1857.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre las leyes de Reforma y la Constitución de 1857.

¿Qué hacemos?

Hoy vamos a comprender el contexto en el que surge la Constitución de 1857 y analizaremos su contenido.

Primero necesitamos recapitular lo aprendido en clases pasadas, Antonio López de Santa Anna era presidente de nuevo, los liberales habían firmado el Plan de Ayutla en el que se desconocía su gobierno y pusieron a Juan Álvarez para ocupar su lugar.

Después de las elecciones quedó Ignacio Comonfort, y esto marcaba el comienzo de la etapa liberal en el gobierno de la República mexicana, por eso existía la necesidad de establecer nuevas leyes y por lo tanto una nueva Constitución que le diera sustento a ese proyecto de nación.

Al gobierno liberal le urgía impulsar los distintos cambios económicos, políticos y sociales en el país y con ello impulsar un nuevo proyecto de nación que se centrara en los ciudadanos del país y no en su gobierno.

Era una necesidad primordial del país reformar sus leyes, a pesar de que ya llevaban más de 3 décadas como nación independiente, había muchas costumbres de la época colonial que seguían imperando en todo México.

El Reto de Hoy:

Te invito a que platiques con tus compañeros y tus profesores sobre estos cambios y analicen su importancia.

No olvides reflexionar sobre qué tipo de consecuencias que tendrían éstas en el momento inmediato en que fueron aprobadas.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=786





Ciencias naturales: Ya tenemos un bebé, ¿Qué sigue?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a valorar los vínculos afectivos entre la pareja y su responsabilidad ante el nacimiento del bebé.

¿Qué hacemos?

El objetivo de esta clase es valorar los vínculos afectivos entre la pareja y su responsabilidad ante el nacimiento. Para ello te invito a que consultes tu libro de texto de Ciencias Naturales en la página 40, ya que te servirá de apoyo para el desarrollo del tema.

Lo que sigue después del parto, se le conoce como “Post-parto”, el período en el que los nuevos padres se van adaptando a los cambios, tras el embarazo y la llegada del bebé.

Durante este período el estado físico de la madre es muy vulnerable y sensible, entre los principales cambios se encuentra el reinicio del ciclo menstrual, lo cual se deriva de un cambio en la producción de hormonas; también pueden observarse secuelas físicas.

Observa el siguiente video del minuto 03:05 al 03:31

1. ¿Qué pasa cuando llega un hijo?

Como hemos visto, el embarazo es un proceso que además de tener características biológicas, es un proceso que va acompañado de la planificación familiar según nuestro proyecto de vida.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=786





Lenguaje: Yo investigo. tú invetigas, nosotros investigamos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a poner en práctica las estrategias de investigación para redactar un texto expositivo propio.

¿Qué hacemos?

En esta clase vamos a aprender a poner en práctica estrategias de investigación para redactar un texto expositivo propio. Me refiero a un texto escrito por ti, hay muchos temas que seguro son de tu interés y que podríamos investigar.

Para empezar te sugiero consultar tu libro de texto Español en las páginas 81 y 82.

Vamos a ver la entrevista en la siguiente liga, del segundo 00:41 al minuto 01:32 y del minuto 01:41 al 05:36

1. Entrevista.

Lo que nos compartió Ulises nos ayuda mucho para llevar a cabo nuestra investigación. Para realizar nuestra investigación empezamos con el título, aunque seguramente este título tendrá que modificarse después de terminar el texto, para verificar que sí sea apto para nuestra investigación.

El Reto de Hoy:

Te invito a que revises los borradores de tus textos para ir corrigiendo situaciones de ortografía, redacción y cualquier otro error que podamos haber cometido o queramos mejorar.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=786





Matemáticas: Receta de cocina.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a usar el valor unitario para resolver problemas de valor faltante.

¿Qué hacemos?

Sabías que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera a la gastronomía de nuestro país, “patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”.

Es patrimonio de todas y de todos los mexicanos, México cuenta con lo que se conoce en el mundo como “cocina mestiza” o mezcla de las dos culturas básicas, la cultura del México prehispánico y la cultura española, ambas desarrollaron, construyeron y dieron forma a la idiosincrasia e identidad cultural de nuestro país hasta el día de hoy, uno de los aspectos más importantes de la mezcla de culturas es su repercusión en la comida.

Nuestra gastronomía mexicana tiene su origen en el periodo prehispánico, en esa época, la base de las creaciones de casi todas las recetas incluía tres ingredientes que a lo mejor conocen o han visto por ahí en sus mesas cuando se sientan a comer, estos ingredientes son: El maíz, el frijol y el chile. En la época prehispánica se complementaban con hierbas de olor, carnes de animales pequeños, chocolate, diversas especies de hongos comestibles, aves y pescados, entre otros. Lamentablemente, las recetas de carácter puramente prehispánico son difíciles de ubicar en la actualidad y casi han dejado de existir, debido a que no fueron escritas o registradas y también debido al mestizaje gastronómico que se dio durante la época de la Colonia.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=786





PARA SEXTO DE PRIMARIA:

Historia: De los minoicos y micénicos a la Grecia arcaica.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar características de las ciudades-Estado, el origen del concepto “democracia” y la importancia de la civilización helenística en la difusión de la cultura.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Historia de 6º, se explica el tema a partir de la página 42.

¿Qué hacemos?

El día de hoy seremos turistas “históricos”, porque necesitamos investigar más a fondo los inicios de la civilización griega, y es que al final de la clase vendrá la historiadora Noemí Juárez y, antes de que llegue, quiero que preparemos preguntas interesantes para hacerle.

Imagina que nos iremos de viaje. ¿Te emociona viajar a donde todo inicio para los griegos, es decir, a la isla de Creta?

Haremos un viaje y llevaremos las cámaras fotográficas que nos ayudarán a reconstruir la historia a través de diferentes imágenes que captaremos. Al final de las 4 sesiones será posible armar un álbum fotográfico histórico de la civilización griega.

En esta sesión empezaremos por los minoicos, pasando por los micénicos y concluyendo con la época arcaica de los griegos.

Puedes encontrar el resumen de esta sesión leyendo el apartado titulado “Los griegos”, en las páginas 42 y 43 de tu libro de texto de Historia.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=787





Matemáticas: Interpretación de la escala gráfica para el cálculo de distancias reales.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a calcular distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a otro en un mapa. Realizaremos algunos ejecicios que te ayudarán a describir diferentes rutas en un mapa para ir de un lugar a otro e identificar aquellas en las que la distancia recorrida es la misma.

Hoy vamos a seguir pensando en las distancias. En concreto, comenzaremos a resolver el problema sobre cómo calcular las distancias entre dos lugares con la información que nos proporcionan los mapas.

¿Qué hacemos?

Revisar tu libro de texto de Geografía en la página 13, donde encontrarán que las escalas nos ayudan a conocer la equivalencia entre las distancias que podemos medir en el mapa y las distancias que representan en la vida real. También se menciona que hay dos tipos de escalas: la escala gráfica y la escala numérica.

Imagínate, cuando buscamos la ruta de un lugar a otro como en las clases anteriores. Si puedes tener una estimación de la distancia que vas a recorrer, puedes saber si puedes ir caminando o tienes que utilizar algún medio de transporte; o si el trayecto va a durar unos minutos o varias horas.

¿Qué te parece, si imaginamos que somos guías de turistas y tenemos que calcular distancias en un mapa para sugerir paseos a nuestros clientes?

Trata de calcular distancias en los mapas de tus libros de texto de Geografía o en los Atlas de cuarto y quinto grados. En las siguientes sesiones también resolveremos desafíos de cálculo de distancias reales a partir de las distancias en los mapas que aparecen en tu libro de Desafíos matemáticos.

Aquí está la escala, que indica la equivalencia de las distancias en el mapa con las de la vida real . Pero, ¿cómo le hacemos?

Para comenzar a tener una idea sobre el camino a seguir, te propongo que veamos el siguiente video.

1. Geografía 6º.grado

Según el video, en el mapa que tenemos, cada centímetro de la escala gráfica equivale a cuarenta kilómetros.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=787





Lenguaje: Elaboración del guión radiofónico II.

¿Qué vamos a aprender?

El propósito de esta sesión es: identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas, usando el léxico técnico propio de un guion de radio y el lenguaje de los programas de radio. Además, el propósito es analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones con el objetivo de planificar el programa de radio a través del guion, considerando: tipo de programa, tipo de lenguaje de acuerdo con la audiencia, secciones e indicaciones, así como la consulta de varias fuentes de información.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Español de 6º, se explica el tema a partir de la página 38.

¿Qué hacemos?

Para redactar las cápsulas de nuestro programa revisamos los libros que tenemos en casa, incluidos revistas y períódicos y por supuesto, puedes complementar tu información buscando también en internet.

Podrías decidir tomar como tema la tradición de Día de muertos pues tiene presencia en todo nuestro país, razón por la cual es interesante rescatar cómo se celebra en cada estado de la república, municipio y familia. Vamos a ver cómo hicimos el guion de nuestra cápsula.

Es importante decirte que esta información también la encontramos en las siguientes fuentes.

Una de las habilidades que buscamos fortalecer es la lectura, con el propósito de que cada vez comprendas de mejor forma la información y de que selecciones aquella que resulte de utilidad para tu conocimiento, redacción y compartimento.

Hablaremos un poco más sobre ese tema de las fuentes de consulta con el siguiente cuadro sinóptico.

A medida que vas creciendo y transitando de un grado a otro, las consultas documentales que realices y los trabajos que presentes deberán ser una muestra de lo que has aprendido y, por tanto, tendrás que basarte en fuentes confiables.

Y recuerda la importancia de entrecomillar las frases dichas por alguien más, es decir, de citar adecuadamente las ideas y las voces de terceras personas.

Una radio comunitaria es una estación de transmisión que ha sido creada con la intención de favorecer a una comunidad. No tiene ánimo de lucro, aunque algunas se valen de patrocinios de pequeños comercios para su mantenimiento.

La radio comunitaria: defiende la pluralidad de opiniones, trabaja para solucionar los problemas sociales de las comunidades y desarrollar la educación, la ciencia, la cultura y el deporte, y promueve tanto los conocimientos como las actividades del colectivo.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=787





Ciencias naturales: Implicaciones de las infecciones de transmisión sexual en la adolescencia.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a argumentar en favor de la detección oportuna de cáncer de mama y las conductas sexuales responsables que inciden en su salud: prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual (ITS), como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Estudiaremos un tema fundamental, para dar continuidad al tema de las conductas sexuales responsables.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Ciencias naturales de 6º, se explica el tema a partir de la página 41.

¿Qué hacemos?

Tener relaciones sexuales es natural, pero hay que actuar con base en información confiable, tener responsabilidad, respeto, madurez, sin apresurarse a vivir esa experiencia y con mucha conciencia, además es importante comentar que debo sentirme cómoda o cómodo y no tengo que hacer nada que no quiero hacer ni dejarme presionar por mis amigos ni por un novio o una novia; pues las relaciones sexuales también pueden tener resultados en los cuales no habíamos pensado. Entre estos podemos contar los embarazos no deseados o no planeados e infecciones de transmisión sexual que se abrevian como: ITS.

También puedes ver el siguiente video:

1. Infecciones de transmisión sexual

Es muy importante tener en cuenta que la forma más común de transmisión de las ITS son las relaciones sexuales, pero existen otras maneras de infectarse: como la transmisión de madre a hijo durante el embarazo o al recibir una transfusión de sangre. En estos casos también se toman medidas de prevención o atención a la salud de las personas involucradas.

Con esta información las pregunta pueden ser respondidas.

Para eso te invitamos a que veamos un video que nos proporcionará la información que necesitamos.

2. ¿Qué son las ITS?

El VIH y el VPH son un riesgo que debemos evitar. Por eso es fundamental que desarrollemos conductas sexuales responsables.

El Reto de Hoy:

Buscar la biografía de alguna personalidad que ha vivido con VIH; muchos siguen viviendo sus vidas. Ten en cuenta que no todos los casos se deben al contagio por relaciones sexuales, pero nos pueden ilustrar sobre este problema: es una enfermedad que puede afectar a cualquiera. Entre otros, puedes buscar, por ejemplo, a: Freddy Mercury (cantante), Earvin «Magic» Johnson (basquetbolista) e Isaac Asimov (escritor).

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=787

