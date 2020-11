Se van a quedar con las ganas los que creen que habrá pleito entre AMLO y Joe Biden: Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard frenó de seco los señalamientos por un posible malestar de Estados Unidos luego de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador decidiera no felicitar todavía a Joe Biden (Foto: EFE/ Reuters)

El Canciller de México, Marcelo Ebrard, frenó de seco los señalamientos por un posible malestar de Estados Unidos luego de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador decidiera no felicitar todavía a Joe Biden, presidente electo de aquel país, hasta que se resuelvan todos los asuntos legales, lo que desató una serie de críticas tanto internas como de su vecino del norte.

“Cuando ganó las elecciones de 2018 (López Obrador) se preguntaban qué tan grave iba a ser el pleito con (Donald) Trump y ahora nos dicen que puede ser lo mismo con Biden. Se van a quedar con las ganas porque la relación entre México es estratégica y hay que cuidarla mucho”, expresó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) este domingo.

Además, el Canciller indicó que el mandatario mexicano “ha sido suficientemente razonable y cuidadoso para que esta relación sea buena”, esto durante su participación en la Cumbre de Negocios realizada en Mazatlán, Sinaloa, en el noroeste del país.

Ebrard aseguró que también se anticipaban posibles problemas con Trump y se pudo sacar adelante la relación (Foto: José Méndez/ EFE)

Sin embargo, al igual que el titular del Ejecutivo, Ebrard fue cauto al hablar de las elecciones estadounidenses. “Si se confirma lo que hasta ahora se viene manejando por parte de los medios, y las informaciones que se tienen de los cómputos, hay varias áreas de coincidencia con Biden, como mayor cooperación en materia económica”, detalló.

Además, precisó que habrá puntos “donde no necesariamente haya acuerdos”, pero México es un “especialista que lleva muchos años aprendiendo a coexistir” con Estados Unidos. “Sea mantenerla con Trump o abrirla con Biden, el objetivo será tener la mejor relación posible”, añadió.

Ebrard recordó que, en 2012, cuando López Obrador era candidato a la presidencia de México, conoció y se reunió con Joe Biden. En ese momento, el segundo era vicepresidente de Estados Unidos en la administración de Barack Obama.

Ebrard aceptó que no coincidirán en todo con Biden, pero que México siempre ha sabido coexistir con EEUU (Foto: EFE)

Además, Ebrard se mostró “muy optimista” en términos de política exterior entre ambos países, así como con Canadá. Para ello, funcionario hizo hincapié en la consolidación del T-MEC (el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá), que entró en vigor en julio pasado.

Y es que López Obrador, de quien Trump ha dicho varias veces que es su “amigo”, dijo que esperaría “a que terminen todos los asuntos legales” en las elecciones estadounidenses para felicitar a Biden. “No queremos ser imprudentes, no podemos actuar, queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno”, indicó.

Esta situación generó reacciones inmediatas entre los congresistas estadounidenses. El influyente representante del Distrito 20 de Texas, Julian Castro, se lanzó contra López Obrador por su respuesta. “Esto representa un verdadero fracaso diplomático del presidente de México”, dijo.

Una de las áreas más urgentes para ambos países siempre ha sido la migración y en este caso no será la excepción (Foto: Guillermo Arias/ AFP)

Esto, añadió, en un momento en que la administración entrante de Biden busca marcar el comienzo de una nueva era de amistad y cooperación con México. Pero otros fueron más duros todavía.

“AMLO ha sido un co-conspirador en los esfuerzos de Trump por socavar los derechos humanos de solicitantes de asilo vulnerables”, aseguró en sus redes sociales Veronica Escobar, una congresista Demócrata que obtuvo su reelección la semana pasada para seguir representando al Distrito 16 de Texas, en las afueras de la ciudad de El Paso, a unos minutos de tierras mexicanas.

Con la decisión de no felicitar a Biden, el mandatario mexicano se sumó a una corta lista de líderes alrededor del mundo que no han admitido la victoria del ex vicepresidente estadounidense y los cuestionamientos por esta decisión han sido feroces tanto en México como en el país vecino del norte.

