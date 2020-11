Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 9 de noviembre para alumnos de secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el lunes 9 de noviembre.

PARA PRIMERO DE SECUNDARIA:

Geografía: El azul de nuestro México.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las principales formaciones hidrográficas del país, como son: ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas y cenotes.

¿Qué hacemos?

Para comenzar trata de responder las siguientes preguntas: ¿Sabes qué es un cuerpo de agua? ¿Sabes si hay cuerpos de agua, cerca de tu casa? ¿Identificas alguno?

Debes saber que el país es rico en recursos naturales y el agua no es la excepción. Qué te parece si comienzas por aprender qué son los cuerpos de agua.

Un cuerpo de agua es cualquier extensión de agua que se encuentra en la superficie terrestre o en el subsuelo, en estado líquido o sólido, natural o artificial y de agua dulce o salada.

Algunos ejemplos de cuerpos de agua, podrían ser los ríos, lagos y lagunas, así como los ríos subterráneos y los cenotes.

En esta sesión se hablará de los principales cuerpos de agua que se encuentran en México. Por ello, es muy importante que también conozcas el concepto de cuenca hidrológica y la relación que tiene con los ríos.

Para conocer acerca de las cuencas de México, observa el siguiente video, toma nota en tu cuaderno de las ideas principales.

1. Cuencas de México.

¿Te gustó el video?

Disfruta del siguiente video, en él podrás identificar algunos de los cuerpos de agua vistos en esta sesión

2. Nayarit.

¿Qué te pareció Nayarit?, ¿alguna vez lo has visitado?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=759





Matemáticas: Existencia y unidad de triángulos y cuadriláteros.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás las condiciones para que puedas construir un triángulo o un cuadrilátero. Además, recordarás las clasificaciones de los triángulos. Esto te será de utilidad, ya que posteriormente resolverás problemas de criterios de congruencia de triángulos.

¿Qué hacemos?

Para iniciar revisa el siguiente caso: Hace algunos días, a una niña le encargaron hacer un banderín en forma triangular, se procuró facilitarle el material y dejar que ella hiciera los intentos necesarios para resolver la actividad de manera autónoma; aunque se estuvo al pendiente cuando ella necesitó acompañamiento o ayuda.

Pensando en este caso, es buena idea, que se ocupen los materiales que se tienen en casa, además se pueden reutilizar algunas cosas que se tengan a mano; lo que favorece la reducción de desperdicios.

Observa el siguiente video en donde verás esta situación, que está relacionada con el tema del día de hoy.

1. “Creando nuestro banderín. Parte 1”.

El banderín que debería haber armado es de forma triangular. Sin embargo, no fue posible. ¿Por qué no pudo hacerlo? Escribe tus respuestas y más adelante las verificarás.

La longitud del tercer lado de un triángulo debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor a la suma entre ellos. Esa es la razón por la que la niña no pudo construir un triángulo para el banderín con los tres segmentos que se tenían. Así que fue necesario encontrar un nuevo segmento que sí cumpliera esta condición. ¡Observa!

2.“Creando nuestro banderín. Parte 2”.

Como viste en el video, la niña logró el objetivo de tener su banderín y por supuesto las personas que la acompañan en el logro de sus actividades escolares para consolidar sus aprendizajes.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=759





Biología: ¡Un cazador cazado!

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás efectos en el ecosistema cuando un depredador se convierte en presa y lo harás a través del tema: ¡Un cazador cazado!

¿Qué hacemos?

Recuerda que en la sesión anterior revisaste algunas características que presentan los depredadores para atrapar a sus presas, así como las adaptaciones que tienen las presas para protegerse de sus depredadores.

Responde las siguientes preguntas brevemente: ¿Los coyotes son depredadores? ¿Pueden convertirse en presa?

Observa el siguiente video para orientar tus respuestas.

1. ¡Un cazador cazado!

En esta historia pudiste apreciar que el coyote cumple con una función muy importante en el equilibrio ambiental. Matías se dio cuenta demasiado tarde que el coyote no era una amenaza como tal, sino que el verdadero peligro para su cosecha eran los roedores, los cuales al no contar con su depredador multiplicaron su población convirtiéndose en una plaga.

Ahora bien, de acuerdo al lugar donde vives, ¿te has percatado de que existen depredadores?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=759





Lenguaje: Opiniones que valen mucho.

¿Qué vamos a aprender?

Seguramente has leído o visto algunas noticias en diferentes medios de comunicación, en las que se habla de un mismo hecho, pero las presentan de diferentes maneras: ¿tú sabes por qué?, ¿tienes alguna idea?, ¿por qué la interpretación se puede dar de diferentes maneras?

Durante esta sesión, revisarás las diferentes opiniones que suceden de un mismo hecho.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, recuerda algún momento cuando estás en casa viendo algún medio de comunicación como la televisión, o leyendo algún medio impreso como el periódico, puedes escuchar u observar que las noticias presentadas en ellos van a mostrar un hecho, y en algunas ocasiones puedes notar que se emiten opiniones.

Pero, ¿sabes cómo distinguir un hecho de una opinión dentro de esta noticia?

Para que puedas identificar esto, primero tienes que recordar: ¿qué es un hecho?, ¿cuáles son sus características? y también saber ¿qué es una opinión? y ¿cómo puedes identificarla?

Se puede decir, que una opinión es una idea particular que se tiene de algo o de alguien, y no te preocupes si no sabes identificarla, pues a lo largo de la sesión verás en que consiste.

Revisaste que una opinión es un juicio o idea que manifiesta el punto de vista de quien lo emite y que es subjetiva, es decir, que se basa en los sentimientos de la persona; estas opiniones se pueden encontrar en diferentes tipos de textos, como las notas informativas, las cuales se basan en hechos; las opiniones se pueden encontrar mediante palabras o frases iniciales como:

El Reto de Hoy:

Comenta con tu familia cómo hace cada uno para distinguir los hechos de las opiniones al momento de ver o leer las noticias. Busca algunos de estos textos y practica con tu familia diciéndoles cómo encontrar las distintas opiniones, aunque sea de un mismo hecho.

También puedes hacer el mismo ejercicio utilizando las noticias que están dentro de tu libro de texto, en las secciones del libro que pertenecen al aprendizaje esperado de esta sesión.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=759





PARA SEGUNDO DE SECUNDARIA:

Historia: Ólmecas II.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con el estudio de la cultura Olmeca e identificarás sus principales características. En esta sesión, profundizarás en la influencia cultural de esta civilización en otras áreas de Mesoamérica.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video sobre un pectoral olmeca encontrado en la zona arqueológica de Chiapa de Corzo.

1. Pectoral Olmeca.

Este hallazgo es una prueba de las redes comerciales que existían entre el sur y el centro de México. Así como del intercambio cultural en Mesoamérica y de la influencia de la cultura Olmeca en otras ciudades prehispánicas como la ubicada en Chiapa de Corzo.

Las influencias de la cultura Olmeca en Mesoamérica se encuentran desde el periodo preclásico temprano y provienen de la importante zona arqueológica de San Lorenzo.

Existen dos zonas arqueológicas ubicadas en Guatemala con influencia de la cultura olmeca.

El ejemplo de la zona arqueológica de Izapa, en Chiapas, entre la frontera de México y Guatemala es también importante, porque Izapa fue una ciudad muy valorada por las élites mesoamericanas, ya que fue productora del preciado cacao. Esta ciudad floreció entre el 600 a.n.e. y el 100 d.n.e., aproximadamente, en el lugar, se encontraron 80 plataformas monumentales que incluían algunas estelas. Dichas estelas son complejas escenas míticas, algunas hacen referencia al Popol Vuh, que incluyen algunos símbolos característicos de la cultura olmeca como son las nubes, el signo de “U” y las bandas cruzadas, así como las bandas celestiales y las del inframundo. Los seres representados son divinidades a veces con rasgos zoomorfos.

Para comprender lo anterior, observa el siguiente video.

2. Descubren relieve olmeca con felinos.

¿Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=781





Artes: A danzar con todas las artes.

¿Qué vamos a aprender?

Descubrirás que a través de la danza puedes unir otras expresiones artísticas como la música, el teatro y las artes visuales; y que el baile y la danza poseen diversos significados en sus movimientos, gestos y ritmos, los cuales muchas veces pasan desapercibidos.

¿Qué hacemos?

Los materiales que necesitarás para esta sesión son: Pluma. Cuaderno Tijeras. Cinta adhesiva, pegamento blanco, un folder usado o un pedazo de cartulina, un poco de estambre, servilletas de papel o la bolsa del pan y pinturas.

Todo esto para elaborar una máscara; así como una cubeta y una cuchara para hacer ritmos.

Si no cuentas con algún material, no te preocupes, los gestos, los movimientos y tu interpretación serán más que suficientes para que bailes y aprendas en esta sesión.

¿Qué te parece si asistes al carnaval de Morelos?

Para lograr esto sin salir, sólo debes recrear el carnaval en tu casa. Para ello, visita el estado de Morelos a través del siguiente video.

1. Carnaval Yautepec, Morelos.

En varias poblaciones del estado de Morelos se realiza cada año un carnaval, donde el personaje principal es el chinelo, como el que se muestra en la siguiente imagen.

Para comprenderlo mejor, observa el siguiente video.

2. El Carnaval en Yautepec: tradición y cultura.

Este carnaval muestra una de las diversas y majestuosas tradiciones que dan identidad a nuestro país.

El Reto de Hoy:

De acuerdo con la clase que tengas en tu escuela, es decir, danza, música, artes visuales o teatro, elige entre practicar los pasos de baile, los ritmos y el silbido, elabora tu máscara o dramatizar el personaje del Chinelo.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=781





Leguaje: La leyenda, corazón de nuestra tradición.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión, identificarás los momentos más importantes de este género narrativo.

Las personas tenemos la necesidad de comunicar lo que nos pasa, lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que sentimos, pensamos y sabemos. Es probable que en tu comunidad y con tu familia se cuenten relatos y, entre ellos, se encuentren las leyendas.

¿Qué hacemos?

Reflexiona y realiza lo siguiente:

Estas leyendas tienen importancia para todos, primero porque son un rasgo de identidad cultural, nos dicen qué pasaba, qué ocurría, y qué elementos del carácter nacional estaban en juego, casi siempre tienen una connotación simbólica, nos dicen sobre nuestros valores, pero también sobre situaciones genéricas que a cualquiera nos podrían haber ocurrido; sin embargo, se enfrentan de alguna u otra manera. En pocas palabras, la leyenda constituye parte de la cultura de una nación, parte de su identidad, todos los pueblos tienen leyendas específicas, algunas, muy conectadas: historias de enamorados, historias de muerte, historias de decisiones políticas importantes.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=781





Física: ¿Y dónde está el electrón?

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión, reconocerás qué son las Cargas Eléctricas, sus principales propiedades y cómo es que funcionan. Asimismo, identificarás los conceptos de la carga eléctrica positiva y la carga eléctrica negativa.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video, donde Benjamín Franklin habla de este gran acontecimiento.

1. Animación Franklin.

De lo que cuenta Franklin, se deducen dos cosas: Primero, que estaba dentro de su casa o en una bodega, y que el dispositivo para comprobar el origen eléctrico del rayo era más complejo de lo que se cree.

Se menciona todo esto porque es sumamente peligroso. Varios científicos de ese tiempo intentaron recrear el experimento de Franklin y salieron muy mal librados.

Cargas o iones del mismo signo se repelen y cargas o iones de signo contrario sea atraen, como se muestra en la siguiente simulación.

2. Rayos.

Estas leyes permiten explicar, por ejemplo, cómo se generan las condiciones que producen los rayos durante las tormentas.

Los tres rectángulos del video anterior representan la parte alta de la nube, la parte baja y a mayor distancia (el más grande de la parte de abajo) es la Tierra.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=781





Matemáticas: Teselados.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión analizarás las propiedades de los polígonos regulares e irregulares para construir teselados o mosaicos que cubren el plano sin dejar espacios entre sus piezas.

Seguramente has visto pisos y muros de escuelas, casas, baños, cocinas, edificios, museos y otras construcciones que están recubiertos con mosaicos o losetas que tienen un patrón geométrico, el cual cubre totalmente la superficie donde están colocados.

¿Qué hacemos?

Reflexiona en lo siguiente: ¿Qué figuras o patrones geométricos recuerdas haber visto en pisos y muros?

Probablemente has visto algunos mosaicos formados por cuadrados, rectángulos y hexágonos.

Los teselados están presentes en tu vida y han sido motivo de estudio para científicos y artistas. En casa, mira alrededor, y observa algún teselado cerca.

Ahora, reflexiona en las siguientes preguntas, anótalas y contéstalas conforme avance la sesión:

Las dos condiciones con las que debe cumplir un teselado son:

La figura base de algunos teselados están hechos con un mismo tipo de polígono regular. Entonces, ¿los teselados sólo están formados por polígonos regulares?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=781





PARA TERCERO DE SECUNDARIA:

Lenguaje: Para tomar una decisión. Criterios de selección.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la importancia de expresar de manera clara tus argumentos y sustentarlos con información correctamente analizada al debatir sobre un tema. Para ello, tendrás que tomar decisiones importantes e identificar criterios al momento de seleccionar el tema para un panel.

Cuando estás en tu momento de esparcimiento, la situación no se torna más fácil, pues tienes que elegir lo que harás: jugar algo en particular, escuchar música, ayudar en las tareas de la casa, ver la televisión, tomar una siesta; en fin, tu vida está llena de decisiones. Lo más complicado se presenta cuando debes tomar decisiones en cuestiones de estudio, cuando la actividad académica te plantea el reto de tomar una postura o seleccionar algo en particular.

¿Qué hacemos?

Para ampliar la comprensión del tema, observa el siguiente video del inicio al minuto 1:35.

1. ¿Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación?

Observa el siguiente video del minuto 2:35 al 4:26.

2. Participación oral ordenada

Los paneles de discusión giran en torno a temas controvertidos sobre los cuales es posible debatir porque pueden ser abordados desde diferentes posturas.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=782





Historia: Las innovaciones agropecuarias, la tecnología minera e inicios de la actividad industrial.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás cómo los habitantes novohispanos, aprovecharon los conocimientos agrícolas de los indígenas para implementar la tecnología europea, generando innovaciones propias para responder a las demandas de consumo.

El propósito de esta sesión es que logres: Identificar las innovaciones tecnológicas en las diferentes actividades económicas de Nueva España, es decir, en la agricultura, ganadería y minería, así como el funcionamiento de los obrajes, como inicio de la actividad industrial en el virreinato.

¿Qué hacemos?

Profundizarás en las técnicas, herramientas e innovaciones que permitieron consolidar la economía y hacer de la Nueva España el virreinato más próspero del imperio español.

Los problemas en el traslado y conservación de los alimentos, así como el contrabando, hicieron que los precios de los productos europeos fueran muy altos. Por ello, los españoles acostumbrados a una dieta diferente a la indígena, buscaron la manera de producir y cosechar en tierras americanas los alimentos, productos agrícolas y ganaderos a los que estaban acostumbrados.

Varios factores dificultaron este proceso, como la variedad de climas de las tierras americanas, la falta de semillas, abono y la carencia del hierro en los primeros años de la colonización.

Cómo recordarás por la lectura inicial, los trabajadores de los obrajes tenían difíciles condiciones de trabajo, a quienes muchas veces se mantenían endeudados para retenerlos.

Para conocer más sobre ellos observa el siguiente video del minuto 9:47 al 13:40.

1. La economía y la sociedad novohispana

Recuerda que el propósito de la sesión fue identificar las innovaciones tecnológicas en las diferentes actividades económicas de Nueva España, es decir, en la agricultura, ganadería y minería, así como el funcionamiento de los obrajes, como inicio de la actividad industrial en el virreinato.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=782





Matemáticas: Eventos mutuamente excluyentes e independientes. Problemas.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión, analizarás las características de los eventos mutuamente excluyentes e independientes.

Posteriormente, resolverás problemas que impliquen eventos mutuamente excluyentes e independientes, conocerás la escala de probabilidad, analizarás el significado de los valores al obtener una probabilidad tanto en expresiones de la medida de probabilidad, como en la probabilidad geométrica.

¿Qué hacemos?

Situación 4.

Observa lo que sucede en uno de los juegos de azar más populares, la ruleta.

Se trata de un plato giratorio que cuenta con casillas enumeradas del 0 al 36, en color negro y rojo que se van alternando en cada casilla a excepción de la casilla 0 que es de color verde. El juego consiste en que al girar el plato de la ruleta se arroja una pequeña canica que gira con el movimiento y al detenerse caerá en alguna de las casillas.

Observa el siguiente experimento con 5 tiradas en la ruleta y analiza los resultados.

Al analizar estas tiradas, te das cuenta de que: Cada vez que se hace una tirada nueva, la ruleta inicia su funcionamiento con las mismas casillas todas las veces y siempre son fijas.

Esto significa que el espacio muestral es siempre el mismo para cada evento del experimento. Es así que das cuenta que un evento no influencia el siguiente por lo que los eventos son independientes entre sí.

Situación 5:

Utilizarás ahora una tómbola con 90 esferas numeradas para ejemplificar dos situaciones; después analizarás qué diferencia existe en los experimentos llevados a cabo y así conocer a qué tipo de “evento probabilístico” se refieren.

Imagina que se va sacando de la tómbola una esfera numerada que después se regresa nuevamente a la tómbola, por lo que cada vez que se hace el experimento se tiene en el interior el mismo número de esferas, 90, de tal manera que todos los números pueden salir en una siguiente extracción.

En este caso es claro que los tres eventos realizados en el experimento tienen siempre el mismo espacio muestral, que es 90 esferas numeradas, por lo que los eventos son independientes ya que un resultado no afecta o tiene influencia sobre los resultados posteriores.

En este caso, como has estado regresando a la tómbola las esferas antes de cada evento se dice que es con reemplazo.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=782





Química: ¿Cómo se forman los compuestos iónicos?

¿Qué vamos a aprender?

Representarás el modelo de enlace iónico a partir de la estructura de Lewis y reconocerás que las propiedades de los materiales se explican por medio de la interacción entre iones.

Los materiales que vas a utilizar son:

1. Cuaderno de Ciencias

2. Libro de texto

3. Tabla periódica de elementos químicos

4. Un circuito eléctrico abierto

5. 2 baterías de 9 v

6. Una bolsa de sal de mesa

7. Agua potable

8. Globo del número 10

9. 4 Vasos de precipitados

10. 2 cucharas

11. Un envase de lata

12. 10 cm de estambre

13. Un palito de 10 cm aproximadamente

14. 20 g de azúcar (C12H22O11)

¿Qué hacemos?

Observa por un momento todo lo que te rodea. Como ya sabes, toda la materia está conformada por átomos de los elementos químicos; la diversidad de materia que puedes apreciar se debe, en gran parte, a la disposición a ceder, aceptar o compartir electrones de valencia entre los diferentes átomos.

Dependiendo de la forma en que se enlacen los electrones de valencia, la materia presenta diferentes propiedades. El tipo de enlace que aprenderás es el enlace iónico.

El cloruro de sodio es el nombre científico de la sal que utilizas para sazonar y conservar alimentos; es el más claro ejemplo de la importancia en la vida cotidiana de los compuestos iónicos.

El cloruro de sodio es uno de los compuestos más abundantes en la Tierra. En los hospitales lo usan en suero fisiológico a fin de evitar la deshidratación; es un nutrimento esencial para muchos animales y plantas.

También la encuentras de forma natural en el agua de mar y en formaciones rocosas subterráneas. Se usa para descongelar las aceras y calzadas cubiertas de hielo, generalmente, como sal sin triturar, también la emplean en la fabricación de plástico, papel, caucho, jabones, colorantes, entre otros.

¿Qué uso le das al cloruro de sodio en tu vida diaria? Ya sabes que el nombre científico de la sal de mesa es cloruro de sodio y que está formada por iones de sodio y de cloro.

¿Cuál es la razón por la que se han unido estos iones? ¿Cómo se llama la fuerza que los une? ¿Cómo puedes representarlo? ¿Y cuáles son sus propiedades?

Si quieres saber más acerca de los enlaces químicos, consulta la siguiente página:

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=782





Artes: Mi voz se ve y se escucha.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión, observarás como las y los jóvenes participan en los colectivos culturales. Como has visto en otras sesiones, el arte es una manera de comunicar tu forma de pensar y de sentir sobre el mundo que te rodea; cuando esto se hace por jóvenes que buscan su voz e identidad dentro de un contexto social, la expresión artística cobra una relevancia muy interesante.

El arte es una forma en que las y los jóvenes participan en la sociedad, algunos se expresan a través del grafiti, o el teatro comunitario, otros de la música o el del canto, como es el caso del rap, que también es literatura; todas estas y muchas otras son expresiones con una personalidad propia, que refleja la identidad del entorno social en que surge, o del individuo que la expresa.

El material que vas a necesitar será: un pizarrón y plumones, si no cuentas con ellos, puedes utilizar una ventana de vidrio, hule cristal, una hoja de acetato o cualquier plástico y marcadores para pizarrón.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video:

1. SECU_E1_ART_RMTORRES_PT2

Qué interesante es saber que a partir de diferentes expresiones artísticas puedes representar tus vivencias cotidianas y compartirlas con otros, como parte de un colectivo.

Una obra de arte está abierta a diversas discusiones, cómo lo interpretan dependerá de sus contextos culturales, de lo que se ha vivido y de lo que se conoce.

Por ejemplo, el artista Anish Kapoor siempre reflexiona críticamente al respecto de los objetos que lo rodean, como lo podrás observar en el siguiente video.

2. El papel del artista es cuestionar que es el objeto: Anish Kapoor. Noticias 22

Una opción, si no cuentas con aplicaciones para editar tus fotos en el teléfono, es que coloques los dibujos que hiciste en las hojas de papel, siguiendo una secuencia, para darle la forma de una historieta.

Observa el siguiente video:

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=782





