Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 9 de noviembre para alumnos de primaria

Lenguaje: Planificación de un programa de radio disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el lunes 9 de noviembre.

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Valores: Mejor espero.

¿Qué vamos a aprender?

Mostrarás capacidad para posponer o aplazar recompensas inmediatas.

Reconocerás el beneficio de demorar la gratificación para lograr cumplir una tarea o relacionarte sanamente con otros y la desventaja de no hacerlo.

Hoy aprendiste:

Que a veces, las cosas que te dan satisfacción inmediata no son la mejor elección. Vale la pena tomarse un tiempo en calma para reflexionar sobre cuál es la mejor decisión para ti y lo que quieres.

Hay cosas que te hacen sentir muy feliz por un instante, pero dura muy poco esa alegría. Quizás, si te tomas un tiempo, encontrarás alegría y bienestar por períodos más largos.

El Reto de Hoy:

Observa cuáles son las cosas que te hacen sentir impaciente y que te hacen tomar decisiones precipitadas.

A algunos les encanta la comida y, a veces, por comer de más, les duele el estómago.

Es importante que observes lo que sientas cuando tomas una decisión. Por ejemplo: frustración, enojo, miedo, tristeza, alegría, alivio, felicidad, etc.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=774





Conocimiento del medio: Exploremos nuestros entornos.

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás características de la naturaleza en el lugar en donde vives.

Reconocerás elementos naturales por medio de la observación de fotografías, el diálogo y la organización de información

Los materiales que necesitarás para esta sesión son: un lápiz, lápices de colores, goma, sacapuntas y tu libro de texto Conocimiento del Medio.

¿Qué hacemos?

Para empezar, te invito a observar la siguiente capsula. Pon mucha atención para que identifiques todos los elementos naturales que aparecen.

¿Podrías reconocer los elementos naturales que hay a tu alrededor? Intenta identificarlos, ejemplo agua, perro, plantas y roca.

Hace algunos días escucharon en clase de Lengua Materna una melodía cantada en tojolabal, una lengua indígena hablada principalmente en Chiapas. Hoy quiero invitarte a ver las imágenes y a escuchar una canción en náhuatl. Pon mucha atención, porque al terminar realizaras una actividad.

Qué bonito es escuchar melodías cantadas en otras lenguas. Muchas personas hablan náhuatl

Observa el siguiente video en el que verás cómo la comunidad Totzil, en el estado de Chiapas, utiliza los elementos naturales para vestirse y teñir sus prendas de color, así como realizar todo un proceso para confeccionarlas y lucir ropa de uso diario y de gala.

2. Tzotziles de San Juan Chamula. La Lana Nos Viste Calientitos

¿Notaste que, para hacer sus naguas, elaboran hilos con la lana de los borregos?

Para finalizar la sesión observa el siguiente video. En dos momentos, del inicio al segundo 0:18′ y posteriormente del segundo 0:35′ al minuto 2:52′ Pide la ayuda de tu acompañante para que te apoye con los cortes del video.

3. MÉXICO MEGADIVERSO

Elabora una lista de los sonidos de la naturaleza que escuchaste en el video y que conoces.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=774





Lenguaje: Calaveras que riman y nos animan.

¿Qué vamos a aprender?

Escribirás palabras que tienen sonidos semejantes y compararás sus escrituras. Poniendo especial atención en el final de las palabras.

Para esta sesión necesitarás: hojas blancas o un cuaderno, lápiz, lápices de colores y tu libro de texto Lengua Materna Español.

¿Qué hacemos?

Menciona nombre de objetos o animales que inicien igual que el nombre de Verónica.

En México existe una tradición de poner altares en el “día de muertos”, es una conmemoración muy famosa en todo el mundo. En las ofrendas, se colocan, frutas, agua, veladoras, calaveritas de azúcar o chocolate, cañas, flores de cempasúchil, caminitos de pétalos de flor, etc., y aunque en muchas casas ponen las ofrendas, todas son distintas. Por ejemplo, te invito a ver el siguiente video que muestra la conmemoración del día de muertos que ser realiza en San Luis Potosí

1. D Todo – Xantolo, Huasteca Potosina

¿Qué te pareció?

Antes de terminar la sesión del día de hoy vas a abrir tu Libro de texto de primero de primaria Lengua materna. Español, en la pág. 62. El título es Calaveritas literarias. Y te voy a invitar a que elabores una calaverita utilizando tu nombre, así como está el ejemplo en la página 63 del libro.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=774





Artes: Escucho y me muevo.

¿Qué vamos a aprender?

Improvisarás movimientos al escuchar canciones infantiles, con libertad a partir de sonidos cotidianos de tu entorno

Pide la ayuda de un adulto, papá, mamá o de la persona que te acompañe, para hacer un espacio para desplazarte libre de objetos que puedan lastimarte, usa ropa cómoda y pon mucha atención.

Para esta sesión necesitarás: cucharás grandes de metal, una botella grande de plástico vacía, un globo, periódico, monedas en un monedero, un pandero, cascabel, sonaja de bebé o maracas y una flauta o silbato.

¿Qué hacemos?

Todos los días vives con sonidos a tu alrededor, como, por ejemplo, el claxon de un auto, el silbato de un policía, el ruido de una moto, el ladrido de un perro, etc.

¿Te imaginas que con esos sonidos pudieras crear una composición musical y movimientos?

Realiza las siguientes actividades:

Actividad 1. Escucho a mi alrededor

Observa los siguientes videos de "¡Así suena…! Pon especial atención a los elementos que se han utilizado para crear las composiciones que escucharán

¡Así suena… mis juguetes!

¡Así suena… dibujar!

¡Así suena… la granja!

Los objetos con los que se realizaban los sonidos, son elementos de uso cotidiano, como los juguetes, materiales de dibujo, la granja.

¿Cómo te moverías con estos sonidos?

El Reto de Hoy:

Explora en casa buscando objetos, siempre acompañado o acompañada de un adulto, papá, mamá o algún familiar, indaga qué sonidos produce el objeto que elegiste teniendo precaución de que no sea peligroso. Practica algunos movimientos y preséntalos a tu familia

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=774





PARA SEGUNDO DE PRIMARIA:

Lenguaje: Vamos a escribir palabras semenjantes.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a revisar y corregir la escritura, a mejorar la ortografía de palabras.

Identificarás el orden alfabético de palabras con escritura semejante.

¿Qué hacemos?

Actividad 2

En tu libro de texto de Lengua Materna. Español, realizar la actividad en la página 40.

Observa atentamente cada una de las palabras. Lee en voz alta. Une con una línea cada palabra con el dibujo que corresponde. Debes tener cuidado de que las líneas no se entrecrucen.

El Reto de Hoy:

Elije algunas de las palabras que se encuentran en tu libro y redacta frases, enunciados o un pequeño texto, usando esas palabras.

En caso de que aún se te dificulte escribir puedes elaborar un dibujo relacionado con cada palabra.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=775





Conocimiento del medio: ¿Nadan o reptan?

¿Qué vamos a aprender?

Clasificarás objetos, animales y plantas por su tamaño.

Reconocerás que los animales tienen diferentes formas de desplazarse y aplicarás este criterio para clasificarlos.

¿Qué hacemos?

¿Sabes que es reptar? ¿Conoces algún animal que se arrastra para desplazarse? ¿Cómo pueden moverse en el agua los animales? Consulta tu libro de texto de Conocimiento del Medio, segundo grado, sobre este tema en la página 44.

Realiza tu propio organizador gráfico con hojas de papel o los materiales que tengas a tu alcance, puedes hacer dibujos de los animales o pegar algunas imágenes, lo importante es que eches a andar tu imaginación.

La mayor parte de los animales se desplaza para conseguir alimento o no ser el alimento de algún depredador, es decir un animal que se lo quiera comer. ¿Sabes qué es reptar? Observa el siguiente video que te ayudará a comprender cómo es que los animales reptan.

1. D todo: Reptiles

¿Te fijaste como los reptiles van de un lado a otro? Sí, se arrastran.

Conoce otra manera de desplazase de los animales: nadar. Para ello observa algunas imágenes de animales que nadan en el siguiente video entre los minutos 1:32 a 2:54

2. El libro rojo, Especies amenazadas - Ballenas, tres gigantes y una pequeña en peligro

¿Qué te pareció el video?, ¿cómo se desplazan los peces? Ahora sabes que los peces se desplazan nadando.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=775





Artes: La magia de los colores.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás el mundo de la magia de los colores.

Utilizarás los colores primarios y secundarios, cálidos y fríos, para expresar sentimientos.

Recordarás cuales son los colores primarios, así como cuales son los colores cálidos y frío.

¿Qué hacemos?

1. Colores Primarios

Los colores forman un importante papel en el mundo, pues iluminan todo lo que está a tu alrededor, e incluso la misma noche tiene un color.

Para ello, tres importantes amiguitos harán su magia y que se presentan a continuación: rojo, azul y amarillo.

3. La magia de los colores, los colores secundarios.

Si mezclas el color amarillo y el color azul y repite las palabras mágicas ¡Colorín Colorito! ¡Dame mi color favorito! Y como resultado tienes el color verde

Ahora toma el color rojo y azul para que se cree el color morado al decir las palabras mágicas.

Toma el color amarillo y el rojo para crear el color naranja con las palabras mágicas. Y con este color ya tienes 6 colores más.

El Reto de Hoy:

Realiza una mezcla de colores primarios para formar los colores secundarios e ilumina todo lo que tú quieras.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=775





Valores: Los oídos no son sólo para oír, también son para escuchar.

¿Qué vamos a aprender?

Escucharás e identificarás las demandas de las personas a tu alrededor y las expresarás con tus propias palabras.

¿Qué hacemos?

Es importante escuchar atentamente las demandas de otras personas para comprenderlas y tomarlas en cuenta.

Demanda también quiere decir petición. Por ejemplo, tu mamá te demanda que le escuches atentamente porque hay algunas cosas que explicar. Cuando tú escuchas las peticiones o demandas de alguien más, esto no quiere decir que tengas que hacer lo que te piden, esto quiere decir que lo vas a analizar y, lo que puedas hacer para ayudar, lo haces, y aquello que te pidan y que no puedas llevar a cabo o que ponga en riesgo tu integridad, tienes que decir que no.

El Reto de Hoy:

Practica la escucha activa: mirar a los ojos a la persona con la que hablas, poner atención a lo que te quieren decir y hacer un resumen de lo que te dijeron.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=775





PARA TERCERO DE PRIMARIA:

Lenguaje: Usando el diccionario: buscando..., encuentro.

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás aprendiendo los datos que se usan para elaborar un directorio y usarás el diccionario para buscar palabras desconocidas.

¿Recuerdas que has estado trabajando en la elaboración de tu directorio de clase?

Pues bien, el día de hoy recordarás esos datos que son muy importantes incluir en los directorios y que son inconfundibles.

¿Qué hacemos?

Has recordado los datos que sin duda alguna debe incluir un directorio. Ahora revisa si la información está registrada de manera adecuada. Comienza por el nombre.

¿Recuerdas cómo debe estar escrito un nombre?

Los nombres propios se escriben con mayúscula inicial y en un directorio los puedes organizar por apellido o por nombre, según lo acordemos. Además, debes cuidar separar cada palabra para que se entiendan perfectamente y podamos leerlas con facilidad.

Siguiente: la dirección. Fíjate que este apartado es muy interesante porque incluye mucha información, ésta debe estar detallada y en el orden correcto.

¿En qué documentos has visto escrita tu dirección?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=776





Ciencias naturales: Lo que sé sobre mis órganos sexuales. ¡Llámalos por su nombre!

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la importancia de llamarle a las partes de nuestro cuerpo por su nombre, en esta sesión llamarles a los órganos sexuales por su nombre.

Observa este video en el que las niñas y los niños nos contaron en qué son iguales y en qué son diferentes. ¡Averigüémoslo!

1. Opinión de las niñas y los niños.

Para conocer más sobre el tema puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

¿Qué te pareció este video?

Saber la opinión de las niñas y los niños, es muy importante. Porque, así como tenemos muchos puntos en común que nos hacen iguales a hombres y mujeres, también hay partes del cuerpo que nos distinguen…

¿Sabes cuáles son esas partes? ¿Y cómo se llaman esas partes? Son los órganos sexuales.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=776





Artes: Códices y el arte prehispánico.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás obras artísticas bidimensionales de México en la época prehispánica.

¿Qué hacemos?

Escucha la siguiente canción:

1. Los Folkloristas cantan a los niños, pista 12 Danza de concheros

¿Escuchas eso? ¿Qué tipo de música es o qué te recuerda?

Te recuerda la época prehispánica ¡Verdad!

La alumna Lucero Varela de la Escuela Adolfo López Mateos de la Ciudad de México, nos pregunta: ¿Existen pinturas de los antiguos mexicanos?

Para contestar la pregunta de la alumna Lucero Varela, observa el siguiente video titulado “Códice Florentino”

2. Tutorial: Códice florentino/contigoenladistancia.cultura.gob.mx

Observa el siguiente video de la danza “Xipe”, del Taller de Danza Tezcatlipoca.

3. Danza Xipe

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=776





Valores: Respetando turnos para abrir las puertas de la colaboración.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a tomar el uso de la palabra respetando los turnos de participación y tiempos de espera en situaciones de colaboración.

El Reto de Hoy:

Escribe en tu “Diario de Aprecio y Gratitud” lo que aprendiste acerca de la importancia de respetar los turnos para participar y hablar, así como a compartir ¿cómo te sientes al ser escuchada o escuchado sin que los interrumpan y cómo te sientes cuando escuchas a otra persona sin interrumpirla?

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=776





PARA CUARTO DE PRIMARIA:

Ciencias naturales: El sistema sexual de las mujeres.

¿Qué vamos a aprender?

En la clase anterior aprendiste sobre las glándulas endocrinas que participan en el crecimiento y desarrollo durante la pubertad y la adolescencia y dan lugar a muchos cambios físicos y emocionales en las mujeres y los hombres.

El día de hoy aprenderás sobre el aparato sexual de la mujer (órganos genitales internos y externos) y la producción de óvulos.

En tu libro de Ciencias Naturales, podrás estudiar el tema de la página 11 a 15.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Observa el siguiente video que habla sobre los órganos externos e internos que conforman el sistema sexual de la mujer. Ve el fragmento del minuto 05:25 a 06:16

1. Diálogos en confianza (Salud) - Infecciones vaginales.

Al igual que otros sistemas del cuerpo, los órganos sexuales tienen varios componentes que funcionan de manera integrada. Es importante que los conozcas para saber cómo cuidarlos y mantenerlos en buen estado.

Observa el siguiente video con información relevante, sobre la flora vaginal del aparato reproductor femenino. Ve el fragmento del minuto 11:07 a 13:06

2. Diálogos en confianza (Salud) - Infecciones vaginales.

Recuerda, el cuidado de tu cuerpo debe ser constante, es la única manera de mantenerte sano y saludable, haciendo ejercicio, comiendo sanamente y llevando a cabo todas las medidas de higiene.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=749





Civismo: Aprendo a tomar decisiones.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a analizar los aspectos que debes considerar al tomar decisiones en la vida cotidiana y aprenderás cómo hacerlo, ya que no siempre es fácil tomar decisiones.

En tu libro de Formación Cívica y Ética, podrás estudiar el tema, de la página 28 a 37.

El Reto de Hoy:

Durante la semana, realiza el ejercicio de toma de decisiones, analizando ventajas, desventajas y responsabilidad. No olvides hacer tu lista de opciones.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=749





Valores: El que persevera alcanza.

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás sobre los recursos que tienes para transformar los retos en oportunidades.

¿Qué hacemos?

Lee con atención lo que es la perseverancia y observa algunos ejemplos.

La perseverancia: Es ser constante en la persecución de los objetivos a pesar de las dificultades. Es cuando dejas a un lado las recompensas inmediatas para tener un mayor bienestar a largo plazo. La constancia sobre toda dificultad, claro, pidiendo ayuda cuando haga falta.

Observa el siguiente video donde verás un ejemplo de perseverancia.

1. YAKOUBA SAWADOGO

Excelente historia, en verdad digna de ser reconocida. Yakouba hizo uso de su inteligencia y vaya que frenó al desierto, además con su fuerza de voluntad ayudó a recuperar gran parte de un ecosistema, sobre todo mejorar la diversidad de flora y fauna, ¿Qué puedes decir de los recursos personales de Yakouba y su eterna perseverancia?

El Reto de Hoy:

Haz una lista de tus sueños y metas, pégala en tu cuarto y no te olvides de ellas.

Recuerda aplicar el consejo “El que persevera alcanza”, empezando con cosas pequeñas las cuales podrán ayudarte a lograr y conquistar grandes retos.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=749





PARA QUINTO DE PRIMARIA:

Geografía: Climas de Asia, África y Oceanía.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la distribución de los climas de Asia, África y Oceanía.

¿Qué hacemos?

El tema de hoy, climas de Asia, África y Oceanía. Responderemos las siguientes preguntas: ¿Qué climas encontraremos en esos continentes? ¿Cómo se distribuyen? ¿Qué continente tienen el clima más extremo? ¿Cómo es el clima en Oceanía? ¿Por qué en África hace tanto calor? ¿Cuál es el clima de Asia?

Para comprender mejor cómo funciona la circulación de los vientos, observa el siguiente video del minuto 1:14 al 4:21

1. “Circulación general de la atmósfera”

Como vimos, la circulación de la atmósfera es importante porque distribuye la humedad en nuestro planeta.

El Reto de Hoy:

De acuerdo a tus preferencias de clima, elige un país de cada continente visto en clase y averigua más sobre su vegetación, su fauna y actividades que estén asociadas a su tipo de clima, puede que encuentres datos muy interesantes y que ni te imaginas.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=750





Ciencias naturales: ¿Afectos y responsabilidades ante el embarazo?.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás los vínculos afectivos entre la pareja y su responsabilidad ante el embarazo.

¿Qué hacemos?

En esta clase vamos a conocer algunas acciones responsables ante el embarazo.

Vamos a conocer que el embarazo no sólo es un proceso biológico que vive la mujer, sino también un proceso de RESPONSABILIDAD entre el hombre y la mujer, por lo tanto, hay que tomar en cuenta las implicaciones que tiene la decisión de procrear a un nuevo ser.

No solo se trata de cuidar al bebé, son mucho más aspectos a considerar, por eso es importante mencionar que, aunque biológicamente el cuerpo de los adolescentes pueda concebir, tener un embarazo a en esa etapa de la vida implica muchos riesgos en cuestiones de salud tanto para la madre, como para el bebé.

Además, las y los adolescentes aún no están preparados emocional y económicamente para asumir las responsabilidades que implica un embarazo y cuidar a un bebé, la mayoría de los embarazos en adolescentes son embarazos no planificados o no deseados, de ahí la importancia de cuidarse con los diferentes métodos anticonceptivos, cuyas características y ejemplos ya estudiamos en clases anteriores.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=750





Artes: ¿Cómo nos quedó la obra?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a hacer una evaluación de una pieza teatral, para identificar fortalezas y aspectos a mejorar.

Reflexionarás respecto de la presentación de la obra en función de lo que preparaste previamente: creación de personajes, desarrollo de voces, elaboración de escenario y escenografía para identificar los logros de su experiencia artística.

¿Qué hacemos?

Para dar inicio a nuestra clase de hoy, ¿Qué te parece si escuchamos el siguiente audio que nos envía Lionel, comentando su análisis del proceso de montaje y presentación de su obra?

1. Analisis de Lionel.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-cag6Y0fQdE-AnlisisdeLionel.mp3

Me parece muy interesante que podamos conocer los aspectos que tomó en cuenta Lionel para su análisis y evaluación de su obra.

Te invito a ver la obra de Lionel de la presentación escénica de “Francisca y la Muerte”.

2. “Francisca y la Muerte” versión Lionel.

Es interesante observar el producto de Lionel, basándose en la misma lectura, el resultado fue distinto, enriquecedor e interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=750





PARA SEXTO DE PRIMARIA:

Historia: El intercambio de mercancías en el mar Mediterráneo.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer la importancia del mar Mediterráneo en el desarrollo del comercio y la difusión de la cultura.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Historia de 6º, se explica el tema a partir de la página 42.

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos información y algunos ejecicios que te ayudarán a reconocer la importancia del Mediterráneo para el comercio y la difusión de las culturas antiguas y el surgimiento de las civilizaciones griega y romana.

Información importante:

En la antigüedad tenían que recorrer largas distancias a través de ríos y mares para intercambiar productos de su región por productos de otras zonas.

También aprovechaban los ríos para navegar y transportar sus mercancías.

Los egipcios hicieron embarcaciones para el comercio mucho antes que los fenicios, pero los fenicios construyeron embarcaciones de mayores dimensiones, con la posibilidad de ser utilizadas para transportar grandes cargas pesqueras y comerciales. También los utilizaron como vehículos de combate en las guerras.

La guerra y la formación de ejércitos son características de las antiguas civilizaciones.

Las embarcaciones representaron una gran ventaja a en los combates, pero eso es otra historia que veremos más adelante. Todo surgió de las necesidades de las sociedades y una de ellas fue controlar el comercio.

Para fortalecer todo lo que revisamos el día de hoy puedes dar lectura a la página 42 de tu libro de texto de Historia.

No olvides completar tu mapa conceptual de mercancías de intercambio a lo largo de mar Mediterráneo.

El Reto de Hoy es:

Consultar en tu casa si hay libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=751





Valores: El que persevera alcanza.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a mostrar una actitud de cambio hacia el futuro que te permitirá superar las emociones aflictivas generadas por un conflicto presente.

El Reto de Hoy es:

En tu diario de emociones responde esta pregunta: ¿Cómo puede salir adelante un niño de tu edad que atraviesa por un conflicto o situación de estrés en estos tiempos?

Platica con tu mamá, papá, hermanas y hermanos, primos, amigos, amigas, con quien puedas y mientras más ejemplos pongan, mejor.

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=751





Lenguaje: Elaboración del guión radiofónico I.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a conocer la función y estructura de los guiones de radio, empleando el lenguaje de acuerdo con el tipo de audiencia.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Español de 6º, se explica el tema a partir de la página 37.

¿Qué hacemos?

El propósito de nuestra sesión es que tú puedas llevar a cabo la planificación del programa de radio a través del guion, considerando: tipo de programa, tipo de lenguaje de acuerdo con la audiencia y secciones e indicaciones técnicas; asimismo, el propósito es que comprendas la relevancia de llevar a cabo la consulta de varias fuentes de información.

Te explicamos los formatos.

Radio drama: Es la fusión del teatro y la radio. Para que la adaptación resulte válida, el teatro renuncia a los aspectos visuales de la escena y los sustituye con elementos sonoros: efectos de sonido para ambientar la narración de las escenas o el diálogo entre los actores.

Noticiero: Se caracteriza por la presentación de noticias de actualidad. Suele organizarse en diversos espacios en donde las noticias se enfocan en temas específicos, tratados generalmente por un periodista especializado en éstos. Los noticieros suelen emitirse en varios momentos durante el día.

Radio revista: Programa ágil y dinámico donde se mezcla la información de primera mano (noticias), curiosidades, música, entrevistas, cuentos, dramatizaciones, concursos, poesía, mesa redonda, etcétera. Su objetivo principal es brindar momentos agradables y de aprendizaje a los radioescuchas, ofreciéndoles una gran variedad de información para que aprendan de forma divertida.

Mesa redonda: Técnica de dinámica en que un grupo de especialistas que tienen puntos de vista divergentes o contrapuestos sobre un mismo tema,coordinados por un moderador,llevan a cabo una discusión pública. El propósito es explicar y argumentar acontecimientos que tengan un impacto significativo en la sociedad.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=751





Geografía: Consecuencias ambientales del crecimiento poblacional.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a analizar tendencias y retos del crecimiento, la composición y la distribución de la población mundial.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Geografía de 6º, se explica el tema a partir de la página 86.

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos información y algunas actividades que te ayudarán a identificar las consecuencias ambientales del crecimiento poblacional.

De acuerdo con lo que ha experimentado tu localidad , ¿La población ha aumentado o ha disminuido?

Si han llegado más personas a tu comunidad, ¿Sabes de dónde vienen y las causas por las que dejaron su lugar de origen?

Puede ser que llegaron en busca de mejores servicios de salud, educativos y por cuestiones de trabajo.

Los mexicanos que emigran hacia otro lugar ¿Qué servicios supones que necesitarán?

Talvez servicios de agua, luz, alimentos, transporte, educación, entre otros..

Y para finalizar, con el aumento de la población en un territorio, ¿Cómo se modifica el paisaje, el medio ambiente y qué efectos hay en la biodiversidad?

Registra en tu cuaderno todas las consecuencias que identifiques… La primera es el agotamiento de los recursos naturales.

Observa el siguiente video:

1. “Sobrepoblación” del minuto 1:50 al hasta el 4:12

El Reto de Hoy es:

Platicar con tus papás y abuelos si en la localidad comunidad, municipio o ciudad donde vives el crecimiento de la población ha sido lento, acelerado o hay disminución de la población.

Eelaborar en tu cuaderno un cuadro comparativo como el que se muestren de las ventajas y desventajas que conlleva el crecimiento o decrecimiento de la población.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=751

