Vincularon a proceso al agresor de Kimberly, la mujer que fue abusada sexualmente y atacada a tiros por su ex pareja en la CDMX

Un juez de control vinculó a proceso a Leonel “N” por el delito de violación agravada, en perjuicio de su ex pareja Kimberly, a quien el 15 de septiembre le disparó en seis ocasiones.

Durante la audiencia se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria. A Leonel “N” se le acusa de agredir sexualmente en dos ocasiones a Kimberly, quien denunció los hechos ante la fiscalía.

De acuerdo con la denuncia presentada en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, Leonel “N”, de 36 años de edad, atacó sexualmente el 22 de diciembre 2019 y el 17 de julio de 2020, a quien era su pareja.

Se tiene el antecedente de que la víctima, Kimberly “N” de 29 años, fue agredida por seis disparos de arma de fuego, en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco; dos de ellos se alojaron en su cabeza, sin embargo todo el tiempo estuvo consciente y logró sobrevivir.

La mujer, madre de dos hijos fue atacada al salir de su casa, en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Kimberly solicitó un taxi en la colonia Agrícola Pantitlán para dirigirse a un spa, cuando Leonel se le acercó y le disparó en múltiples ocasiones.

“En todo momento yo estuve lúcida, nunca perdí el conocimiento, porque yo pensaba que si perdía el conocimiento, si dejaba de estar lúcida, me iba a morir”, recordó Kimberly.

Tras el ataque, Kimberly le dijo a los policías que acudieron a auxiliarla que su ex pareja la había mandado a matar, ya que conocía a la perfección su rutina.

“Fue el cumpleaños de mi hijo y fui a dejarle su regalo. Me dice: Platícame qué vas hacer. Tengo una cita en el spa a las 8 de la mañana y me dice: ¿Ahí dónde siempre vas? Él sabe exactamente a qué hora yo tengo que salir de mi casa. Yo le dije que no quería nada con él”, recordó Kimberly.

Por esa razón también se inició una indagatoria por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Por su parte, Isidro García, actual pareja de Kimberly, explicó a Noticieros Televisa que: “Días antes, Kimberly me habló tuvo una junta con él respecto al niño; él la golpeó yo fui por ella, porque me habló asustada y me dijo que él la había lastimado”.

Desde el pasado miércoles, las autoridades capitalinas le brindaron a Kimberly custodia policial ya que investigan el caso como tentativa de feminicidio.

“No me quería morir. Cerraba los ojos, ahí iba a acabar mi vida, estaba hablando con los policías, estaba hablando con las personas que me hablaban y trataba de hablar, hablar, hablar porque yo no quería morirme”, narró Kimberly, víctima de tentativa de feminicidio.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que 2,240 mujeres fueron asesinadas, durante los primeros siete meses del año, en México: la cantidad representa un aumento de 3.1% en comparación con el mismo periodo de 2019.

