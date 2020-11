El pueblo de México es el que debe decidir si se enjuicia a los expresidentes o no: López Obrador

FOTO: ANDREA MURCIA/ CUARTOSCURO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador consideró que ante los posibles delitos que hayan podido cometer los exmandatarios durante sus gobiernos, debe ser el pueblo de México el que considere si deben ser llevados a juicio o no, a través de la consulta ciudadana.

Luego de ser cuestionado por una representante de los medios de comunicación en Palacio Nacional, si el gobierno mexicano estaría dispuesto a apoyar la petición de varios connacionales realizada en el 2011 para que la Corte Penal Internacional de La Haya enjuicie al expresidente Felipe Calderón por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra; López Obrador enfatizó que es un asunto que se debe “resolver entre todos”.

“Yo creo que esto lo tenemos que resolver entre todos, por eso va a haber una consulta el año próximo. Se va a preguntar a todos los mexicanos si consideran que se debe juzgar a los ex presidentes.. ya está aprobada esa consulta y todos vamos a participar, eso es lo que yo pienso”, dijo.

Tras reconocer que existen denuncias como la ya señalada en la Corte Penal Internacional, López Obrador insistió que es importante que una situación de esa envergadura sea decidida por todos los mexicanos.

FOTO: ANDREA MURCIA/ CUARTOSCURO

“Desde luego que existen denuncias, pero sería muy importante que lo decidiéramos entre todos. Esperar a que esa consulta se lleve a cabo, para que todas denuncias puedan ser atendidas, sigan su curso y se juzgue a los expresidentes si son responsables, si así se decide primero en la consulta y segundo, si así lo resuelven los jueces con los procesos apegados a la ley... Yo creo que eso es lo mejor, el que todos los mexicanos participemos sobre este caso. De ahí que yo solicité al Congreso y al Poder Judicial, la Suprema Corte aprobó la consulta, dio a conocer que era constitucional el llevar a cabo la consulta de conformidad con la legalidad existente”, enfatizó.

Señaló que aunque la pregunta aprobada por los ministros de la Suprema Corte es confusa, se le preguntará a todos los mexicanos si quieren o no que se juzgue a los expresidentes.

“La pregunta está un poco ambigua, confusa.. pero al final (la respuesta) va a ser sí o no. En esencia es ‘quiere que se juzgue de conformidad con la ley, respetando los derechos humanos a los expresidentes: sí o no’. Entonces ya va a llegar el momento que muchos van a saber cómo votar (...) qué significa el sí, qué significa el no, eso se va a ir aclarando, aunque la pregunta ahora sea no clara .. eso en su momento se va a aclarar, lo importante es que los mexicanos vamos a ir a plantear si queremos que se juzgue o no a los expresidentes”, insistió.

El pasado 7 de octubre, el presidente insistió en que la consulta no tiene un fin electoral, por lo que respaldó la propuesta hecha por el senador Ricardo Monreal para que se realice el mismo día de las elecciones del 2021 (6 de junio) con la finalidad de disminuir los costos.

Sin embargo, el pasado 28 de octubre, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria para llevar a cabo la consulta popular contra “los actores políticos del pasado”.

Foto: Pedro Pardo / AFP

De acuerdo con el documento, la fecha para su realización será el domingo 1 de agosto de 2021 en un horario entre 08:00 y las 18:00 horas al tiempo que se señala que la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).

La mañana de ese mismo miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el hecho de que el INE haya bajado el presupuesto para llevar a cabo la consulta, aunque consideró que “todavía puede ahorrar más”.

“Hay que esperar un poco más, ¿Cuándo dijeron que eran como dos mil (millones de pesos)? Hace como tres meses. Que se esperen un poco, si hace tres meses eran 2,000 y ahora son 1,500 (millones de pesos), si nos esperamos tres meses más van hacer 1,000 y tres meses pueden ser como 500 millones”, señaló.

“Pueden ahorrar más, pero que bien que ya esté bajando el costo”, afirmó.

Incluso, López Obrador destacó que para bajar aún más los gastos, se debe solicitar un presupuesto austero, así como la ayuda de los mismos partidos y de la gente.

“Sí se resuelve, no debe ser un obstáculo lo del presupuesto. Si se solicita un presupuesto austero y se llama a los ciudadanos y que los mismos partidos ayuden, porque se destina recursos del presupuesto público y podrían ayudar a la organización de la consulta, y muchos ciudadanos de manera voluntaria”, refirió.

