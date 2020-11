Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 6 de noviembre para alumnos de primaria

Lenguaje: Planificación de un programa de radio disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el viernes 6 de noviembre.

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Matemáticas: Barquitos.

¿Qué vamos a aprender?

Elaborarás configuraciones utilizando figuras geométricas

Identificarás que una figura puede formarse con otras figuras geométricas.

En esta sesión utilizarás:

1. Tangram

2. Tu libro de texto Matemáticas: https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm#page/1

El Reto de Hoy:

Forma en casa otros barcos con todas o solo algunas de las piezas de tu tangram. No olvides que el próximo martes utilizarás de nuevo el tangram, así que tenlo listo.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=711





Conocimiento del medio: Elementos naturales y sociales en todas partes.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás los elementos naturales y sociales de tu entorno

Para eso necesitamos tener a la mano los siguientes materiales: lápiz, goma, lápices de colores y tu libro de Conocimiento del Medio.

¿Qué hacemos?

Para iniciar la sesión, recordaremos la diferencia entre elementos naturales y sociales. Los aprendiste en sesiones pasadas.

Te invito a observar los siguientes videos, donde conocerás Colima, Aquismón en San Luis Potosí y Ciudad de México. No es necesario que escuches el audio, enfócate sólo en las imágenes que en ellos se muestran.

1. D Todo – Colima, tradición y diversión

2. D Todo - Aquismón, S.L.P.

3. D Todo - Ciudad de México

¿Cuál es el elemento natural que predomina en cada ciudad? ¿Se parece al lugar dónde vives? ¿Has estado en un lugar parecido?

Ahora te voy mostrar algunos elementos naturales que puedes observar en todos los lugares donde te encuentres, te invito a escuchar la siguiente historia.

Al terminar el video, menciona cuales son esos elementos idénticos para todos los habitantes del mundo. Así que siéntate cómodamente y pon mucha atención.

4. “El día y la noche”

¿De qué elementos naturales se trata? ¡Muy bien! El día y la noche.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=711





Valores: Iguales pero diferentes.

¿Qué vamos a aprender?

Te identificarás como parte de la diversidad cultural, describirás tus propias características y nombrarás lo que no te gusta de otros. Aprenderás sobre la empatía.

Descubrirás características de tu persona, qué compartes con otras personas y cómo te diferencias, lo que te gusta de ti y de los demás y cómo eres parte de la diversidad cultural de México.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

1. “Mi lugar” | El Zapotal Santa Cruz, Veracruz

https://endpoint.canaloncelive.tv/episode/12707

2. Vitamina Sé. Cápsula 14. El gato, son de tarima de Tixtla, Guerrero

El Reto de Hoy:

Te reto a que pongas atención a todas las cosas que te hacen diferente y a todas aquellas que compartes con quienes te rodean.





Artes: Explorando el espacio.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás el espacio general y personal al realizar distintos tipos de movimientos.

Experimentarás movimientos a partir de juegos en el espacio social o compartido, manteniendo la sana distancia

Pide la ayuda de un adulto, papá, mamá o de la persona que te acompañe, para hacer un espacio para desplazarte sin problema, libre de muebles y objetos para que puedas realizar los movimientos y juegos preparados para el día de hoy.

¿Qué hacemos?

Actividad 2

Es momento de jugar, el juego se titula “En busca del Tesoro”, con un muñeco de peluche, alguna pelota, o cualquier objeto que tengas disponible, pide a un adulto que esconda el objeto, y después debe darte indicaciones para encontrarlo. Recuérdale que deben de ser indicaciones como; pasos hacia al frente, a la derecha a la izquierda, camina en zigzag, da giros, camina hacia atrás, realiza movimientos de algún animal, como imitar a un mono, una serpiente, etc.

Te invito a planear un sitio para esconder el objeto que tengas y ahora seas tú el que dé las indicaciones a alguien para que trate de averiguar dónde se encuentra.

Actividad 3

Observa el siguiente video durante 2 minutos:

#ContigoEnLaDistancia: Esquina bajan desde la Sala Miguel Covarrubias

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=711





PARA SEGUNDO DE PRIMARIA:

Matemáticas: De compras en el tianguis.

¿Qué vamos a aprender?

Construirás sumas con sumandos iguales. Para ello, vas a tener a la mano tu lápiz y cuaderno. Asimismo, el libro de Matemáticas de segundo grado, en las páginas 46 y 47

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2MAA.htm?#page/46

Resolverás problemas de multiplicación con números naturales menores que 10 y sumas de sumandos iguales.

Para esta sesión necesitas un tablero, fichas y dos dados.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=748





Conocimiento del medio: ¿Caminan y vuelan?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que los animales pueden clasificarse por la forma como se desplazan caminando, volando, nadando o reptando (se arrastran).

¿Qué hacemos?

Seguramente sabes que todos los animales van de un lugar a otro y lo hacen por diferentes motivos. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando tienen hambre o frío? ¿Cómo es que logran llegar a un lugar por lo que necesitan?

Este tema lo puedes encontrar en tu libro de texto de Conocimiento del Medio, segundo grado, en la página 44

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/44

Observa el siguiente video para conocer, cómo es que los animales se desplazan.

1. Rinoceronte blanco

https://endpoint.canaloncelive.tv/episode/655

¿Te fijaste con qué parte de su cuerpo el rinoceronte va de un lado a otro? En general los animales terrestres, pueden tener cuatro o dos patas, ¿para qué les sirven? Les sirven para caminar, correr o saltar. ¿Cómo son sus patas del rinoceronte? Son cortas y tiene cuatro patas. Como observaste sus patas son cortas y gruesas, eso hace que sus patas sean fuertes, aunque no son tan veloces, en comparación con otros animales como el avestruz.

En el siguiente video aprende un poco sobre la forma de desplazarse de las aves, observa con atención.

2. Aves marinas en el pacífico mexicano

¿Qué te pareció el video?, ¿cómo se desplazan las aves? Las aves se desplazan principalmente volando. ¿Sabes por qué pueden volar las aves? Las aves pueden volar por diferentes características: por sus alas, sus cuerpos ligeros y la forma de sus plumas.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=748





Artes: Canto, bailo y dibujo para expresar mis emociones.

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás actividades muy divertidas que te ayudarán a comprender cómo se conforma una composición artística.

¿Qué hacemos?

Reconocer la posibilidad de organizar los conocimientos y recursos existentes como un medio de creación y de expresión.

Puedes realizar la actividad en diferentes lugares de la casa como la sala, el patio de su casa, en la recámara, en un parque, etcétera. En espacios vacíos y suficientemente amplios.

A continuación, observa y aprende un juego divertido, realiza actividades de canto y movimiento corporal sincronizado y de manera rítmica. Es importante que escuches y observes con mucha atención tanto la letra de la canción, como a los movimientos propuestos. El video lo tienes que observar en los minutos 0:24 a 3:57

1. Vitamina Sé. Cápsula 5. El juego del Aiepo.

Canción Epo:

https://drive.google.com/file/d/1TWI50vu04q0O48FIEq3m4hBRc-0zRy-K/view?usp=sharing

¿Qué sensación y emoción te hicieron sentir las actividades anteriores? Expresa lo que hiciste y cómo te sentiste durante estas actividades.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=748





Valores: Iguales pero diferentes.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás y nombrarás aspectos que tienes en común con otras personas.

¿Qué hacemos?

Conoce acerca del estadio Olímpico, para ello lee la historia del reportero Héctor que tiene para ti.

“Estamos en los alrededores del estadio que albergó en 1968 a los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, los juegos donde la juventud del mundo se unió para convertir una competencia deportiva en una fiesta de amistad en la que las diferencias se convirtieron en semejanzas.

Muchas personas de todos los colores de piel, estaturas, complexión, países, se vuelven uno solo para celebrar haciendo a un lado las diferencias.”

Es muy emocionante hablar de las cosas que distinguen a los seres humanos, porque no hay dos personas que sean iguales. Es muy importante reconocer las cosas en las que nos parecemos.

Observa la siguiente capsula en la que Alan y Nora hablan un poquito más de eso, en los minutos 3:32 a 4:16

1. Creciendo juntos - Respeto por las diferencias (16/10/2019)

Todas las personas tienen diferencias y semejanzas, también puedes observar que no necesitas sentir exactamente igual para entender lo que les pasa.

El Reto de Hoy:

Encuentra actividades y gustos en los que eres semejante con otra persona, con quien tu elijas, deben hacer un cuadro de coincidencias y verán que te vas a sorprender de cuántas cosas tienen en común.

Si te es posible consultar otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=748





PARA TERCERO DE PRIMARIA:

Matemáticas: El tiempo es oro.

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás aprendiendo la lectura y uso del reloj. Podrás reflexionar sobre el tiempo que ocupas para realizar diferentes actividades.

Estamos en noviembre y ya se siente el frío de invierno. Los tiempos de nuestro planeta son muy puntuales, por los movimientos que realiza la Tierra alrededor del Sol se presentan las cuatro estaciones del año y suceden aproximadamente en la misma fecha. La primavera inicia el 21 de marzo, el verano el 22 de junio, el otoño el 23 de septiembre y el invierno el 21 de diciembre.

¿Qué hacemos?

Lee con atención los siguientes problemas e intenta ir resolviéndolos en tu cuaderno.

La medición del tiempo es una necesidad que tenemos para organizar nuestra vida. Todas nuestras actividades están sujetas al tiempo del cual disponemos.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=710





Inglés: El tiempo es oro.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy seguirás aprendiendo y practicando frases para pedir algo que necesitas.

¿Cómo te fue la semana pasada con tu disfraz de Día de Muertos?

Today you are going to learn a lot of new things. Hoy vas a aprender muchas cosas nuevas.

No olvides tener tu libreta y lápiz para que apuntes lo que más te llame la atención y así puedas revisarlo las veces que necesites.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Haz un repaso de las frases que aprendiste en la sesión anterior.

Do you remember them? ¿Las recuerdas?

¿Quieres practicar más?

Visita esta página https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=710





Artes: Canto, bailo y dibujo para expresar mis emociones.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás algunas representaciones artísticas producidas en Asia.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades:

1. “El arte y sus expresiones”

Recuerdas el baúl del arte, en el baúl hay una pintura de la India.

Obsérvala y analízala.

Roberto Montenegro (1887-1968). Oficina del Secretario, Secretaria de Educación Pública.

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:

¿Qué crees que está sucediendo?

Parece una ceremonia religiosa.

¿Qué se observa?

Un buda sentado sobre una flor de loto en una escultura de piedra en forma de elefante.

Los elementos mencionados en la pintura representan figuras ideológicas en India.

Los aspectos religiosos influyen ampliamente en las expresiones artísticas en el continente asiático. Son muy interesantes las expresiones artísticas de Asia.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=710





Valores: A veces diferentes, otras veces semejantes.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás las diferencias y semejanzas que tienes con otras personas como: Físicas, de personalidad, de edad, género, gustos, ideas, costumbre, lugares de procedencia y la situación socioeconómica.}

¿Qué hacemos?

Observa este video para que conozca su historia.

“El Talento de Cristina” del minuto 3′25″ al 4′50″ y del 5′40″ al 7′32″. Primer fragmento del video.

Cómo pudiste ver no estuvo bien que los niños se rieran al escuchar a Cristina hablar en lengua náhuatl.

A veces, cuando notamos que alguien es distinto nos sorprendemos y algunas personas se burlan porque no lo comprenden. Yo creo que eso les pasó a los compañeros del salón de Cristina.

Estuvo muy bien que después Nadia y Francisco la invitaran a participar en la obra.

¿Te gustaría ver un pequeño video que nos muestra la diversidad cultural de nuestro país?

Observa el video con mucha atención.

Diversidad Cultural. 31 enero 2019. Suprema Corte de Justicia de la Nación. (00′15″ a 02′25″)

Puedes compartir algo que sea muy particular de tu lugar de origen, con quien tengas cerca o escribirlo en tu cuaderno, por ejemplo, se te mostrarán algunos lugares.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=710





PARA CUARTO DE PRIMARIA:

Inglés: Flores escogidas: la antología.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a aprender sobre las antologías.

Las antologías son libros en los que aparecen textos escritos por muchos autores diferentes, por ejemplo, si ves una antología que dice “Cuentos escalofriantes” en ese libro encontrarás historias que te darán miedo, o si ves alguna que dice “Romance para suspirar a gusto” en ese libro descubrirás historias de amor.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee la siguiente historia y al final, di a qué tipo de antología crees que podría incluirse.

La historia se llama El Tío Pedro.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=712





Artes: A cada escultura su técnica.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión continuarás estudiando el tema de tridimensionalidad. Conocerás algunas técnicas que utilizan los artistas para crear una escultura, pero hoy en particular verás las diferencias que existen entre obras artísticas bidimensionales y tridimensionales.

Observa la siguiente cápsula que ejemplifica un poco, cómo en el museo juegan con estos efectos bidimensionales y tridimensionales. Pon atención en los siguiente fragmento: 0:00 a 14:20.

De Todo - Museo de Realidad Aumentada (02/05/2019)

Como puedes observar, este museo combina pinturas e imágenes bidimensionales con objetos tridimensionales para lograr el efecto más realista y que el visitante sea parte de la obra.

¿Qué hacemos?

2. Lee con atención la siguiente información sobre las técnicas para crear esculturas.

Técnica por adición, esto quiere decir que se construye a partir de ir agregando material e ir modelando hasta lograr la forma deseada, como cuando haces una figura de plastilina.

Técnica por sustracción, para realizar una pieza con esta técnica, se hace a partir de un bloque de jabón, de madera o de piedra, para irle quitando el material que no ocupas hasta darle la forma deseada, es como la actividad que acabas de hacer.

Técnica acumulativa, consiste en unir elementos independientes que pueden ser de un mismo material o de diversos.

La escultura requiere del dominio de una técnica. La técnica es muy importante para los artistas porque a través de su dominio podrán expresar adecuadamente sus ideas, aunado al conocimiento de los materiales y herramientas para su elaboración.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=712





Valores: Y tú, ¿cómo ves a los demás?

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión de hoy vas a analizar la existencia de estereotipos y prejuicios en la sociedad.

¿Alguna vez te han criticado por tu manera de vestir o de peinarte? o ¿Por la música que te gusta escuchar?

La forma de vestir o peinarse no tiene que ser un motivo para pensar algo malo de otras personas, tampoco puedes generalizar que todos y todas las que pertenecen a un grupo determinado sean iguales, no hay que poner etiquetas a las personas, porque eso lleva a discriminarlas antes de conocerlas.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Observa el video. Pon mucha atención en el siguiente fragmento: 3:32 a 13:20.

Kipatla: Elda, la niña nueva.

Es normal el instinto de querer protegerse uno mismo y a los seres queridos, lo que no es normal es hacerse ideas sin tener toda la información. Cuando esto sucede, uno se deja llevar por estereotipos y se hacen prejuicios.

Un estereotipo, es una imagen en común que se tiene de un grupo de personas, también son un conjunto de creencias que se comparten sobre las características de una persona, exagerando un rasgo que se cree que tiene por pertenecer a un grupo en especial.

Un prejuicio, es una opinión, generalmente negativa, que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario, es un pensamiento o actitud que afecta la dignidad de la persona o grupo de personas a los que se considera diferentes, ya sea por el lugar donde nacieron, su religión, cultura, clase social, género, orientación sexual, entre otras.

Observa el siguiente video.

1. 31 minutos - Calcetín con Rombos Man – Guante.

Qué incómodo y triste es cuando alguien no te acepta en un grupo por ser diferente.

¿Alguna vez te has sentido excluido? seguro que sí, todos, de una manera u otra, hemos sido excluidos, ¿Que ha provocado en ti esa exclusión? ¿Qué emociones y sentimientos provoca?

Observa el siguiente video.

2. Vitamina Sé. Te reto a Descubrir si los colores y las profesiones son de niñas, niños o de personas.

Los colores y las profesiones, ¿Son para niños y niñas o de personas? ¿Tú qué opinas? ¿Verdad que cada quien puede usar el color que más le guste?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=712

