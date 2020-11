Los resultados de las elecciones en EEUU son una “gran noticia” para AMLO, dice Loret de Mola 

El presidente Donald Trump y López Obrador llegan a una ceremonia en la Casa Blanca el 8 de julio (Foto: Al Drago/Bloomberg)

Hasta el último corte en las elecciones de Estados Unidos, Joe Biden, candidato por el Partido Demócrata, suma 264 votos electorales, por 214 de Donald Trump. En consecuencia, a Biden le faltan 6 votos para llegar a los 270 que le darían el triunfo como presidente, aunque aún faltan algunos resultados, de acuerdo con información de la agencia de noticias AP.

Al respecto de los comicios estadounidenses, el periodista Carlos Loret de Mola indica en su columna publicada en El Universal es una gran noticia para el mandatario Andrés Manuel López Obrador, y enlista una serie de puntos al respecto.

El primero tiene relación con la posible victoria de Joe Biden y refirió: “No creo que le vaya a pasar una factura muy grande por haber apoyado a Trump. No está en sus prioridades. Le cobrará, sin duda, pero no mucho”.

Por Donald Trump votaron 68.6 millones de ciudadanos en Estados Unidos. Lo que ha destacado de la actual jornada electoral es que la participación ha sido mayor que en el 2016.

(Foto: Reuters/Carlos Barria

Menciona que los niveles de votación por Trump “revela que hay un enorme sector de la población impermeable a los errores de su líder y a las evidencias de su mal gobierno”.

Añade que uno de los puntos en común entre el mandatario de Estados Unidos y el de México está en el manejo de la pandemia por coronavirus: “minimizando la peligrosidad, despreciando a la ciencia, rechazando el cubrebocas, inventando tratamientos, y han causado miles de muertos y colocando a los países a colocarse entre los tres peores del mundo”.

En el caso de Estados Unidos se reportan más de 9.5 millones de casos positivos –que lo coloca como la nación con más diagnósticos acumulados- y 234,200 decesos, de acuerdo con la base de datos del periódico The New York Times.

México acumula 943,630 casos confirmados y 93,228 defunciones. Tanto Estados Unidos como México se ubican entre las cinco naciones en donde más personas han muerto a consecuencia del coronavirus.

(Foto: Reuters/Kevin Lamarque)

Añade que ambos presidentes enfrentan señalamientos sobre actos de corrupción en su familia, de su agenda han quedado fuera los temas relacionados con medio ambiente, “gobierna atizando la polarización, insultan cotidianamente desde la máxima tribuna del poder, que acosan cualquier pensamiento diferente, que atacan a la prensa por sistema y que mienten sin control”. Ante el contexto, ambos enfrentan una crisis económica.

Los resultados de los comicios en territorio estadounidense, considera, son una pauta para que López Obrador “para redoblar su estrategia que lo llevó al poder, no para ajustarla”.

En el caso de México, habrá comicios en el 2021, en los que se elegirá a 500 diputados federales de las 65 legislaturas, 15 gubernaturas, 1,063 diputados de 30 congresos locales y 1,926 ayuntamientos en 30 estados. De cara a dicho proceso, destaca que Andrés Manuel López cuenta con mejores niveles de popularidad que su homólogo estadounidense.

