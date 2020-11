Coronavirus en México: así es el largo camino hacia la vacunación

(Foto: EFE)

El camino para obtener y aplicar la vacuna contra la covid-19 es todavía largo pero “hay luz al final del túnel”, dijo este jueves a Efe la subsecretaria Martha Delgado, en un momento en que el país suma más de 938,000 casos y 92,000 decesos, y en varias zonas se registran rebrotes.

“Hay luz al final del túnel, pero el tren todavía tardará en llegar a su destino, por lo que es necesario tener paciencia”, dijo en entrevista Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

La funcionaria, quien ha sido parte fundamental para la negociación que el Gobierno mexicano ha hecho para acceder a la vacuna contra la covid-19, detalló que la labor ha sido titánica, pues la apuesta del país es ir “un paso más adelante” para obtenerla.

“Ha sido un tramo largo, pero es necesario para acceder rápidamente a la obtención de la vacuna aunque debemos decir que los programas de vacunación podrían durar todo el primer semestre de 2021”, manifestó.

Explicó que desde el principio de la pandemia, México fue “entusiasta” promotor del Covax, un instrumento del Acelerador para el Acceso a las Herramientas contra la covid-19 (ACTA, por sus siglas en inglés), impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para garantizar el acceso equitativo a vacunas contra el coronavirus.

Detalló que el país ingresó a este instrumento de manera formal en septiembre pasado, tras dar un anticipo de casi USD 160 millones, con el fin de tener acceso a un amplio portafolio de vacunas posibles para acceder a una de manera oportuna.

Pero además del Covax, dijo, México ha realizado acuerdos bilaterales, uno de ellos con Argentina para producir para Latinoamérica la vacuna que desarrollan la Universidad de Oxford y AstraZeneca una vez que supere la fase 3 del ensayo clínico este mes.

"También analizamos algunos proyectos de vacunas que están en fase 3 como las de Alemania (CureVac), China (CanSino), Rusia (Sputnik V), Italia (ReiThera), Francia (Sanofi-Pasteur) y Estados Unidos (Novavax).

Recordó que México ya firmó acuerdos con Pfizer, AstraZeneca y CanSino por dosis suficientes para inocular a casi 117 millones de sus cerca de 130 millones de habitantes para finales de 2021. “Si esas vacunas reciben la aprobación”, puntualizó.

ESPERANZA ENTRE REBROTES

La esperanza de contar con una vacuna en un futuro cercano se da en un momento en el que México registra rebrotes en diversos estados del país.

“En la curva epidémica nacional llegó a un punto máximo en la semana 28 y posteriormente tuvimos 12 semanas de reducción. Pero a partir de la semana 40 (finales de septiembre) empezamos a tener un incremento de casos”, explicó el pasado martes Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud de México.

El zar de la estrategia contra el coronavirus en el país detalló que Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Querétaro, Zacatecas y Durango han superado su primer pico de contagios.

Esto ha obligado a que los norteños estados de Chihuahua y Durango se haya decretado el semáforo epidemiológico rojo (alerta de máximo de contagios) desde hace ya una semana.

Pese a ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el país no se enfrenta a una situación de alarma o emergencia por la pandemia de coronavirus, a diferencia de otras regiones del mundo como Europa, donde se han tenido que tomar nuevamente medidas restrictivas para disminuir los contagios.

El mandatario reiteró que, por el momento, no se contemplan medidas de confinamiento o cierres de negocios ante la contingencia sanitaria.

“Afortunadamente no es un asunto generalizado (los rebrotes), hay aumentos de contagios y lo más importante es que no hay incremento en el número de fallecidos. Eso es lo que más nos importa, que no se pierdan vidas”, refirió.

ENSAYOS CLÍNICOS, UNA HERRAMIENTA

La necesidad de asegurar el acceso a una eventual vacuna ha llevado a México a realizar ensayos clínicos de fase 3 en mexicanos.

Apenas el martes, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el inicio esta semana de la fase tres de ensayos clínicos de la vacuna candidata de CanSino Biologics, la cual será aplicada a entre 10,000 y 15,000 voluntarios mexicanos mayores de 18 años en 20 centros de salud públicos y privados de 13 estados

Es la primera vez, dijo Delgado, que México se suma a un ensayo global de esta clase que incluirá a 40,000 voluntarios de países como Chile, Argentina, Pakistán, Arabia Saudí, Rusia y China.

“Que se haga en población mexicana es trascendental porque creemos que puede aportar información importante de cómo reaccionará la población hispana a la vacuna”, manifestó.

También, dijo, esto muestra que México va en una carrera “positiva” junto con otros países del mundo en la búsqueda de una solución para la covid-19.

“Este ensayo va a ser una excelente oportunidad para concretar la compra definitiva de 35 millones de dosis que tenemos reservadas”, aseguró Delgado.

Se espera, acotó, que los primeros resultados se den a finales de noviembre y que la vacuna esté lista a más tardar en marzo del próximo año.

INICIO DE ENSAYOS

El martes, López Obrador celebró el inicio de los ensayos y expresó que espera que “pronto tengamos resultados, porque eso nos va a traer calma y certidumbre”, aseveró.

“Tenemos compromiso con otras empresas que están avanzando en la investigación y yo espero que para finales de este año tengamos resultados”, comentó.

En tanto, Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), expresó a nombre del organismo que los ensayos son “una noticia alentadora”.

“Pondremos toda nuestra voluntad para apoyar a que la prueba se realice con éxito”, puntualizó.

EFE

