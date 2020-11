La reacción de la Alianza Federalista al rechazo de AMLO: ahora buscan reunión con titular de Hacienda

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ofrece una rueda de prensa en Ciudad de México (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Tras recibir una rotunda negativa para establecer un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Alianza Federalista busca reunirse con Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A través de un comunicado suscrito por los también llamados 10 gobernadores “rebeldes”, expusieron que su intención es establecer un vínculo de comunicación con la administración federal para resolver favorablemente la temática fiscal que los atañe.

“Desde el pasado 21 de septiembre, la Alianza Federalista solicitó reunirse con el Maestro Arturo Herrera Gutiérrez, Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), e n el contexto de la presentación ante el Congreso de la Unión del Paquete Económico para 2021 para poder establecer un diálogo útil y manifestar nuestras inquietudes de carácter regional ”, inicia el texto publicado en redes sociales.

Alianza Federalista solicitó, nuevamente, reunirse con Arturo Herrera (Foto: Twitter / @AFederalista)

También manifestaron, nuevamente, su disposición al diálogo y a la colaboración; sin embargo, han sido ignorados. De tal modo que insistieron en discutir el Presupuesto de la Federación 2021 antes de que venza el plazo legislativo el próximo 15 de noviembre.

“Reiteramos nuestro llamado a la unidad y el rechazo de toda politización y banalización del tema. Seguimos en nuestra lucha por instaurar puentes y foros democráticos con el C. Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se atienda nuestro llamado a la consolidación de un federalismo fuerte y plural”, insistieron y finalmente expresaron su “más alto respeto” a la institución presidencial .

Originalmente, la Alianza Federalista sólo involucra a tres gobiernos locales y se convocó para tratar de manera regional la llegada del COVID-19 a México, por eso se llamaba Coordinación Noreste COVID-19; no obstante, los mandatarios locales vieron la oportunidad de unificar agendas políticas más allá de lo sanitario y comenzaron a ampliar la alianza.

Parte del texto publicado el miércoles 4 de noviembre por la Al Fed (Foto: Twitter / @AFederalista)

Esto trajo como resultado la Alianza Federalista que hoy se conoce, misma que se consolidó con 10 gobernadores de distintos partidos políticos, pero en su mayoría del Partido Acción Nacional (PAN):

1.- Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, Nuevo León (Independiente)

2.- Miguel Riquelme, Coahuila (PRI)

3.- Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas (PAN)

4.- José Rosas Aispuro, Durango (PAN)

5.- Silvano Aureoles, Michoacán (PRD)

Gobernadores de la Alianza Federalista se reunieron este domingo para abordar temas relacionados con el abasto de medicamentos para atender la epidemia de COVID-19 (Foto: Twitter / @Silvano_A)

6.- Enrique Alfaro, Jalisco (MC)

7.- José Ignacio Peralta, Colima (PRI)

8.- Diego Sinhue, Guanajuato (PAN)

9.- Javier Corral, Chihuahua (PAN)

10.- Martín Orozco, Aguascalientes (PAN)

Ante sus exigencias, que se reducen a la revisión del llamado pacto fiscal y el presupuesto otorgado por parte de la federación a los estados, Herrera Gutiérrez ya había manifestado su extrañeza, pues el método para la distribución de los recursos lo estableció una administración panista, la de Felipe Calderón en 2007.

“En días recientes se ha desatado una discusión muy agitada sobre el tema de la coordinación fiscal. Me parece sano que haya una deliberación ordenada sobre esto, pero para que sea exitosa necesitamos tener los hechos claros. Aquí un par de observaciones: Contrario a lo que se ha señalado, el acuerdo fiscal prevaleciente no fue establecido por esta administración, sino producto, fundamentalmente, de la reforma de 2007, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón. Por eso, aunque yo evito politizar estos temas, no deja de sorprenderme que algunos de los cuestionamientos más recurrentes a este arreglo provengan de miembros del PAN ”, publicó en su cuenta de Twitter en días recientes el secretario federal.

Sin embargo, la alianza insiste en establecer una mesa de diálogo con el gobierno federal ante la premura de la aprobación del PEF 2021, el cual reduce el ingreso en algunos estados.

