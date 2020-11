Portar pasaporte y abstenerse de acudir a concentraciones: las recomendaciones para mexicanos en EEUU por las elecciones

(Foto: Reuters/Mike Blake)

En Estados Unidos hoy martes 3 de noviembre se desarrolla su jornada electoral en la que los ciudadanos emitirán su voto por la continuidad de Donald Trump continúe en la presidencia u optarán por el candidato demócrata Joe Biden. Lo anterior es bajo un contexto enmarcado por la pandemia de coronavirus, crisis económica y polarización.

El Consulado de México en San Francisco emitió a través de Twitter una serie de recomendaciones para los connacionales y mencionan que se deben seguir las disipaciones de las autoridades locales en todo momento.

Otra de las sugerencias que realizan es “abstenerse en participar en concentraciones masivas de gente, portar cubrebocas y mantener la sana distancia”.

Además, “portar consigo pasaporte o identificación oficial”. Y por último, “en caso de presenciar algún incidente de violencia, llamar a las autoridades y servicios de emergencia”.

Consulado emitió recomendaciones a mexicanos en Estados Unidos (Foto: Twitter@ConsulmexSFO)

Sin importar el resultado, en dicha nación se esperan episodios de violencia la noche de este martes ante la polarización que existe entre los ciudadanos. La agencia de noticias AFP reportó que la capital Washington, como otras grandes ciudades, amaneció con sus comercios y oficinas tapizados y las fuerzas policiales en máxima alerta.

El FBI alertó sobre posibles enfrentamientos armados en Portland, símbolo de profundas divisiones en Estados Unidos, durante la jornada electoral, informaron agencias internacionales de noticias.

El consulado indicó a la población de mexicanos que vive en territorio estadounidense que si requieren de asistencia o protección se solicita al consulado o en el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), que está disponible las 24 horas y los siete días de las semana (520 623 7874).

Hasta el momento, se ha indicado que más de 100 millones de personas en Estados Unidos han emitido su voto, según la última actualización del recuento realizado por el US Elections Project de la Universidad de Florida.

(Foto: Reuters/Erin Scott)

Asimismo se ha informado que la votación anticipada ha sido mayor este año, consecuencia de la pandemia de coronavirus. Hace cuatro años, fueron 57 millones de personas las que emitieron su voto de forma anticipada.

Y más de 8.6 millones de latinos fueron los votaron de manera anticipada, lo que representa el doble que los comicios del 2016, de acuerdo con datos del Fondo Educativo NALEO. Los hispanos representan la primera minoría étnica y en su mayoría tienen preferencia por Biden, por lo cual su voto puede impactar en estados clave, de acuerdo con experto de NALEO.

En relación con los resultados de la elección, Donald Trump fue cuestionado durante su visita a una sede de campaña del partido republicano en Virginia, si había escrito un discurso de aceptación o derrota. Su respuesta fue que no, “ganar es fácil. Perder nunca es fácil, no para mí, no lo es”.

En tanto, Joe Baden escribió en Twitter: “Estamos en una batalla por el alma de la nación. Y ustedes tienen el poder final para determinar el resultado: su voto. Úsenlo”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Minuto a minuto, elecciones en EEUU: Trump declaró que los estadounidenses tienen “derecho a conocer” el ganador el día de los comicios

Cuándo conoceremos los resultados de la elección en EEUU: los estados clave, el conteo de boletas y más

Trump, el presidente que supo interpretar grandes demandas del público estadounidense y despertó todo tipo de pasiones

La última carrera de Joe Biden: experiencia política, la virtud de lo previsible y una vida cargada de sinsabores