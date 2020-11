Por alza en contagios de coronavirus, estados endurecen medidas pese a la negación del gobierno federal para no llegar a toques de queda

Paramédicos trasladan a una persona infectada de covid-19 al Hospital General de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

En México se ha incrementado el número de contagios y hospitalizaciones de Covid-19 en las últimas semanas, lo que ha llevado a estados como chihuahua y recientemente Durango a regresar a semáforo rojo de alerta máxima para reducir el incesante incremento.

A la par estos estados y otros han llevado a cabo diversas restricciones entre la población para parar drásticamente la dispersión del coronavirus entre la población, sin embargo no es una medida que se comparta desde el gobierno federal.

Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Jalisco, Durango, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas tienen una tendencia de ascenso en sus casos.

López-Gatell destacó a CDMX, Jalisco y Nuevo León como las “zonas más difíciles de control” por ser metrópolis y concentrar la mayor población.

(Infografía: Jovani Pérez)

Chihuahua fue el primer estado en el país que regresó al semáforo epidemiológico rojo y quedaron suspendidas las actividades no esenciales como spas y estéticas, asociaciones civiles, iglesias, centros de culto, templos, salones de eventos, bares, centro nocturnos, casinos, museos, teatros, centros culturales, gimnasios, cines, eventos masivos, balnearios, parques, plazas y zonas ecoturísticas.

Tampoco podrán operar los comercios locales, ambulantes y semifijos, ni las escuelas y centros académicos. No habrá visitas a Centros de Reinserción Social ni a estancias de adultos y asilados hasta nuevo aviso.

Los restaurantes deberán permanecer cerrados al público y operar únicamente con servicio de comida para llevar o con entrega a domicilio. En las tiendas de autoservicio menores a 200 metros cuadrados sólo podrán ingresar 10 clientes al mismo tiempo, pero podrá haber hasta 150 clientes en aquellas con superficie mayor a los 2,000 metros cuadrados.

La industria trabajará con aforo de 30%, sin áreas comunes y respetando las medidas preventivas y de sana distancia. En este rubro, la manufactura aeroespacial y automotriz fue considerada como nueva actividad esencial y se le permitirá operar con el 60% de su plantilla laboral.

Familiares reaccionan ante la muerte de su familiar, quien falleció por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), frente a la Unidad Médica Familiar No. 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, México 1 de noviembre de 2020 Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Los hoteles abrirán únicamente con el 15% de aforo, y los servicios de atención gubernamental y oficinas administrativas no esenciales laborarán con el 30% del personal y sin realizar actividades que impliquen contacto directo con el público.

Sin embargo, ahora Chihuahua no es la única entidad en mantenerse en alerta por permanecer en semáforo de riesgo máximo, pues José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango, dio a conocer que el estado regresará a semáforo rojo a partir de este martes y al menos hasta el 17 de noviembre como consecuencia de un aumento en los casos positivos, la demanda hospitalaria y la velocidad de contagio. López-Gatell calificó como "muy positivo" que las autoridades estatales hayan tomado esa medida.

Durango regresará a semáforo rojo a partir de este martes y al menos hasta el 17 de noviembre como consecuencia de un aumento en los casos positivos, la demanda hospitalaria y la velocidad de contagio.

Según informó el gobernador estatal José Rosas Aispuro Torres, la decisión de modificar el nivel de riesgo epidemiológico en Durango fue tomada junto con los alcaldes de la entidad y la Secretaría de Salud (SSa).

El cuerpo del hombre falleció frente a la Unidad Médica Familiar No. 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

“#Durango enfrenta la etapa más difícil desde que se decretó la emergencia sanitaria a causa de #COVID19. Los casos de contagio y defunciones van en aumento, nuestro personal médico se encuentra cansado y desgastado. Este gobierno esta obligado a protegerlos y protegerte a ti”, escribió Aispuro Torres en su cuenta de Twitter.

El cambio comprende medidas como la suspensión de toda actividad económica no considerada como esencial. Los hoteles operarán con una ocupación máxima de 25% y sin áreas comunes. Los parques, plazas y espacios públicos permanecerán cerrados. Los restaurantes y cafeterías podrán atender al 25% de su capacidad y los puestos de comida sólo podrán ofrecer servicio para llevar.

Mercados y supermercados deberán atender con un aforo de 50% y permitiendo el ingreso de sólo una persona por familia. Las peluquerías, estéticas y barberías sólo tendrán permitido ofrecer servicio a domicilio y siguiendo los protocolos sanitarios.

Las actividades en gimnasios, albercas, centros deportivos, spas y centros de mansaje serán suspendidas. Las escuelas permanecerán cerradas y no será permitido realizar actividades en espacios públicos.

Un paciente que padece la enfermedad del coronavirus (COVID-19) está siendo tratado con hielo para controlar su temperatura en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital Juárez en la Ciudad de México, 29 de octubre 2020 Foto: REUTERS/Carlos Jasso

Desde el 3 de noviembre no hay venta de bebidas alcohólicas, se llevará a cabo el cierre de templos para ceremonias religiosas, y se aplicarán “sanciones severas” a quienes realicen fiestas particulares.

El transporte público llevará un pasaje máximo del 50% de su capacidad, y los taxis y vehículos particulares sólo podrán llevar a 2 personas además del conductor. Entre las 22:00 horas y las 05:00 horas habrá restricciones a la circulación, y se instalarán puestos de alcoholímetro los fines de semana.

Oaxaca impuso multas y hasta cárcel

En Oaxaca, diversos municipios han implementado multas a quien no use cubrebocas y exponga su salud y la de los demás.

Al anunciar el programa, que inició el pasado 16 de octubre, el presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Freddy Gil Pineda Gopar, indicó que el uso del tapabocas en espacios públicos es obligatorio, realizaron una campaña de concientización en los mercados y regalaron cubrebocas a los ciudadanos.

Detalló que para los que no hagan caso del cubrebocas obligatorio, las sanciones serán de hasta de 150 pesos, 4 o 5 horas de cárcel o trabajos comunitarios por cuatro horas.

Además, señaló que dentro de su demarcación no cerrarán establecimientos ni playas de Puerto Escondido, toda vez que ello afectaría a la economía y está comunidad depende en un 98% del turismo, por ello resaltó la importancia del uso de el cubrebocas entre las medidas de higiene.

En el municipio de Loma Bonita la multa era de 300 pesos y hasta ocho horas de cárcel.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante la rueda de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo

AMLO y López-Gatell no quieren sanciones

El Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, se pronunció al respecto.

“Efectivamente, en el estado de Oaxaca se ha retomado esta idea de imponer multas a quien no utilice cubrebocas y hemos visto como distintos gobiernos estatales y también municipales han establecido medidas de sanción a quien no lo porte, lo cual no está en la capacidad legal del Gobierno Mexicano, el Gobierno Federal tiene una postura clara al respecto, consideramos que no es apropiado, no es útil y en cambio puede ser muy inconveniente el culpabilizar al individuo por un fenómeno que es colectivo”, señaló López -Gatell.

Reiteró que el uso del cubrebocas es un elemento auxiliar de protección para que las personas que tienen COVID-19 no lo puedan contagiar.

“Pero no por ello el cubrebocas debería ser obligatorio y hacerlo a través de la coerción ya sea administrativa y peor aún el uso de la fuerza pública, trastorna la organización de una respuesta colectiva que necesariamente tiene que ser solidaria a la epidemia, ojalá que haya una reflexión al respecto”, aseveró el funcionario.

05/10/2020 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO PRESIDENCIA DE MÉXICO

Este martes también el presidente Ándres Manuel López Obrador indicó que se ha podido enfrentar la pandemia gracias a la gente, sin medidas coercitivas, cierres completos de actividades y sin restringir libertades.

“Si yo algún día me pongo cubrebocas será por la gente, por respeto a la gente, no me lo pongo porque guardo la distancia y el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas”, explicó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

“Me lo pondría nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente que, aun sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda, todos con su cubrebocas”, añadió.

“Este es un pueblo extraordinario, por eso a un lado el autoritarismo, dejarle a la gente que siga actuando de manera responsable ahora que viene el Buen Fin y habrá medidas sanitarias, protocolos y nos seguiremos cuidando”, puntualizó.

