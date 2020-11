El matrimonio infantil disminuyó en México; Guerrero, Chiapas y Tabasco registraron el mayor porcentaje

El análisis reveló que el 42.4% de las mujeres en localidades rurales se casaron o unieron antes de los 18 años, casi el doble de quienes viven en localidades urbanas, con 26.4 por ciento (Foto: Cuartoscuro)

El matrimonio infantil ha disminuido en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Mientras que el 23.6% de las mujeres nacidas entre 1964 y 1968 se unieron o casaron antes de los 18 años, para aquellas que nacieron entre los años de 1994 y 1999 la proporción fue de 20.5 por ciento.

Las entidades federativas en el país que registran el mayor porcentaje de mujeres que tienen entre 15 y 54 años de edad y se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años son Guerrero con 45.6%, Chiapas con 42.1%, Tabasco con 41.1%, Campeche con 39.6%, y Michoacán con 37.7 por ciento.

Una análisis en la materia consultado por La Jornada reveló que el 42.4% de las mujeres en ese rango de edad en localidades rurales se casaron o unieron antes de los 18 años, casi el doble de quienes viven en localidades urbanas, con 26.4 por ciento.

La situación también aumenta entre mujeres hablantes de lenguas indígenas: el 46.5% registró un matrimonio antes de cumplir la mayoría de edad.

El Instituto Nacional de las Mujeres advirtió que el matrimonio infantil, las uniones tempranas de niñas y adolescentes, las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y peligro porque aumentan las probabilidades de que sufran violencia (Foto: Cuartoscuro)

El Instituto Nacional de las Mujeres advirtió que el matrimonio infantil, las uniones tempranas de niñas y adolescentes, las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y peligro porque aumentan las probabilidades de que sufran violencia, especialmente cuando la unión es con hombres mayores.

La dependencia utilizó datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, los cuales revelaron que el 9.8% de las mujeres de entre 15 a 24 años de edad que se casaron siendo menores lo hicieron con hombres 10 años o más mayores que ellas. Además, un 23.9% lo hizo con varones entre cinco y nueve años más grandes.

Asimismo, tienen altas probabilidades de abandonar la escuela ya que asumen responsabilidades y actividades de una persona adulta, como cuidados y tareas del hogar. Inmujeres afirmó que, en México, el 43.3% de las jóvenes de entre 15 a 24 años que se casaron antes de los 18 años no asisten a la escuela por esta razón o por un embarazo.

Este tipo de matrimonio es una de las formas más generalizadas de violencia, explotación, y abuso sexual contra niñas y jóvenes (Foto: Cuartoscuro)

El análisis del instituto también señala que las consecuencias del matrimonio infantil sobre las vidas de las mujeres menores de edad no solamente es una violación a sus derechos humanos sino que también contribuye a perpetrar estereotipos de género.

Este tipo de matrimonio es una de las formas más generalizadas de violencia, explotación, y abuso sexual contra niñas y jóvenes.

Además, remarcó la dependencia, es un problema de género porque “está orientado por las concepciones que se tienen sobre la valía de las niñas hacia su virginidad y su fecundidad, mismas que no se tienen sobre los niños”.

Olga Sánchez Cordero, aseguró esta semana que los feminicidios en el país han sufrido un repunte “moderado” e incluso se aventuró a decir que podrían haber entrado en una “meseta” (Foto: Twitter/@M_OlgaSCordero)

Por otro lado, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró esta semana que los feminicidios en el país han sufrido un repunte “moderado” e incluso se aventuró a decir que podrían haber entrado en una “meseta”.

“De venir en una curva ascendente verdaderamente vertiginosa en los años previos, hoy estamos, si no en una meseta, cuando menos, es un repunte moderado, o si no básicamente en meseta”, expresó la ex ministra de la Suprema Corte.

Las declaraciones de la funcionaria, autodenominada feminista, con el cargo más prominente en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron realizadas en la octava conferencia de prensa del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes (GIEV) el martes pasado.

