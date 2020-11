Coronavirus en México: en 15 estados reportan aumento de casos activos en personal médico

(Foto: Francisco Guasco/EFE)

A raíz del repunte de contagios de COVID-19 en México, el personal de salud ha vuelto a convertirse en uno de los sectores más vulnerables de la población y muestra de ello es que en 15 entidades de la República aumentaron los contagios de la enfermedad a finales del mes de octubre.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, hasta el 26 de octubre, fecha en que se emitió el informe más reciente acerca de esta situación, había 3,580 casos de coronavirus activos entre el personal que se encarga de atender la enfermedad, lo cual representa un aumento del 3.5% en relación a la semana anterior.

Las cinco entidades más afectadas por este asunto son la Ciudad de México, con 376 casos activos; Nuevo León, con 331; Jalisco; con 322, Coahuila, con 239; y el Estado de México, con 230 médicos o enfermeras que han contraído la enfermedad en los últimos 14 días.

Sin embargo, en varios estados del país, los incrementos en el número de personas contagiadas y activas ha sido relevante e incluso en algunas de las entidades, como Sonora y Aguascalientes, los aumentos han registrado cifras por encima del 50 por ciento. En el primer caso, el alza fue del 64.7%, mientras que en el segundo fue del 52.8 por ciento.

(Foto: Carlos Jasso/Reuters)

Asimismo, en el estado de Coahuila, se registraron 170 integrantes del personal médico contagiados hasta el 19 de octubre, no obstante, una semana después, el había 239 personas con el padecimiento, es decir, un aumento del 40.5 por ciento.

De esta manera, los 15 estados que experimentaron aumentos en el número de casos son Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Yucatán, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán y Puebla.

En contraste, otras entidades también tuvieron importantes disminuciones en este rubro, como Morelos, que tuvo una reducción del 51.7%, Baja California Sur (35.8%), y Sinaloa, cuyo decrecimiento fue del 34.1 por ciento. Cabe mencionar que hasta el 26 de octubre, se contabilizaron 135,254 contagios totales entre el personal de salud, así como 1,835 muertes a causa de la enfermedad.

Por otra parte, Durango, el segundo estado de la República en regresar al color rojo del semáforo epidemiológico, se ha puesto en marcha para contratar a más médicos y enfermeras para hacer frente a los rebrotes, confirmó el gobernador de la entidad, José Rosas Aispuro, por medio de un video en su cuenta de Twitter.

(Foto: Edgard Garrido/Reuters)

Este 2 de noviembre se registraron 3,763 contagios respecto al 1 de noviembre en todo el país. Además, en el mismo periodo de tiempo, hubo un incremento 205 decesos; es decir, hay un total de 933,155 casos acumulados y 92,100 muertes relacionadas directamente con la nueva cepa de coronavirus.

Es importante recordar que los días 1 y 2 de noviembre no se llevó a cabo la conferencia vespertina para dar a conocer el avance de la epidemia de COVID-19 en México, lo cual generó molestia entre ciertos sectores políticos de la población, como la diputada del PAN, Karen Michel González, quien criticó esta determinación.

Desde su perspectiva, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, “no está en condiciones de tomarse unos días, estamos en una emergencia nacional y lo mínimo que merece el país es respeto y dedicación a lo que vivimos; no sabemos a dónde se fue a vacacionar el cansado funcionario, pero es el responsable de la pandemia y no puede darse el lujo de irse de puente”.

Además, la ex secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados, adelantó que promoverá una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley General de Salud para instaurar las conferencias vespertinas hasta que se supere a la pandemia.

