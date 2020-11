En reunión de emergencia, la Alianza Federalista acordó intercambiar medicamentos ante “el envío tardío e insuficiente” del gobierno federal

Gobernadores de la Alianza Federalista se reunieron este domingo para abordar temas relacionados con el abasto de medicamentos para atender la epidemia de COVID-19 (Foto: Twitter@Silvano_A)

Los gobernadores de que integran la Alianza Federalista se reunieron este domingo para tratar temas relacionados a la emergencia sanitaria por coronavirus en sus estados.

El encuentro tuvo lugar en Michoacán y contó con la presencia del gobernador de dicha entidad, Silvano Aureoles; de Chihuahua, Javier Corral Jurado; de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; y de Jalisco; Enrique Alfaro Rodríguez.

De acuerdo con lo informado por la nueva organización de gobernadores, en el encuentro se analizó el cierre fiscal de 2020 y se acordó un intercambio de medicamentos, ante el retraso de la administración federal.

“En reunión extraordinaria en #Michoacán, los gobernadores y representantes de los estados que conformamos la #AlianzaFederalista analizamos el cierre fiscal del presente año y acordamos un intercambio solidario de medicamentos ante el envío tardío e insuficiente de la Federación”, señaló la Alianza Federalista en su cuenta oficial de Twitter.

“Ante la preocupación por el envío tardío e insuficiente de medicamentos del @GobiernoMX para atender la demanda de la población, acordamos revisar el lunes una posible ruta de intercambio solidario de medicamentos que nos permita a los estados subsanar el desabasto de medicinas”, detalló Silvano Aureoles.

En el encuentro además se buscaron alternativas para subsanar el desabasto de medicinas en dichas entidades, señaló el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles (Foto: Twitter)

Aunado a esto, dichos mandatarios hicieron un llamado al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador para que, ante el aumento en el número de contagios por COVID-19 a nivel nacional, se definan esquemas para reforzar la capacidad de atención y prevención de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

La Alianza Federalista es una nueva organización integrada por 10 mandatarios estatales que abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) argumentando que dicho organismo es insuficiente para propiciar un espacio de diálogo entre las entidades y el gobierno de México.

Este encuentro se dio en medio de un contexto político convulso, en el cual algunos de los integrantes manifestaron su descontento con la distribución de recursos a las entidades federativas. Los gobernadores consideraron que la repartición es injusta, ya que quien más aporta no necesariamente recibe la mayor parte.

El titular del Eejecutivo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, utilizó su cuenta de Twitter para preguntar a los ciudadanos si querían someter a consulta continuar siendo los principales contribuyentes a la federación y recibir a cambio “solo 28 centavos por cada peso que mandamos, o que Nuevo León se quede con lo que contribuye”.

En el encuentro también se trató el tema del cierre fiscal de este año (Foto: Twitter@Silvano_A)

De igual forma, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco; Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato; Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes; Silvano Areoles, gobernador de Michoacán; y Miguel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, hicieron preguntas al público referentes a las contribuciones y el presupuesto asignado a cada entidad.

Por su parte, Alfaro Rodríguez manifiesto su postura a través de un video publicado en sus redes sociales:

“Jalisco no quiere romper con la federación, somos mexicanos y lo seremos siempre, nosotros queremos seguir aportando a los estados que menos recursos tienen, pero necesitamos un trato que sea menos inequitativo y menos injusto con Jalisco”, expresó el mandatario estatal.

El presidente López Obrador pidió a los gobernadores que “no engañen” en el sondeo para determinar si tales entidades permanecen en el pacto fiscal o no.

“Si se va a haber una consulta, porque es muy bueno que se le consulte a la gente, que no se engañe. ‘Los recortes nos afectan’, dicen. ¿En qué les afectan? Si los recortes se aplican los gastos del gobierno federal. No le vamos a entregar dinero a los gobiernos de los estados y no por desconfianza, ni por precaución, sino que entregamos los apoyos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios, así me lo recomendó el pueblo”, sostuvo el titular del ejecutivo federal el pasado 28 de octubre.

