“Son tiempos para reconciliar al país en vez de dividirlo”: Tatitana Clouthier pone distancia con Morena

Tatiana Clouthier, quien ganó relevancia durante la campaña.

Hace un par de días, la diputada Tatiana Clouthier abandonó sus intenciones de buscar la candidatura a la gubernatura de Nuevo León, su estado natal. En entrevista con el periodista Ricardo Raphael, la que fuera coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el triunfo de Mario Delgado como presidente de Morena, no beneficia las condiciones para una postulación suya.

La heredera del fundador del Partido Acción Nacional, Manuel Clouthier, se negó también la liderar a Morena en la Cámara de Diputados porque, dijo, prefiere conservar su derecho a disentir. Además, dijo no contar con el perfil de quien debería cubrir la vacante pues, para empezar, no es militante del Movimiento Regeneración Nacional; y no tiene la disciplina necesaria para encabezar un grupo parlamentario.

En el ejercicio periodístico, la ex candidata en Nuevo León, pero a la presidencia municipal de San Pedro Garza García en 2009, no oculta su descontento ante las prácticas que imitan al viejo régimen, como trasladar las bases priistas a la estructura de Morena, para garantizar la candidatura de Clara Luz Flores.

Otro tema que la aleja de la agenda presidencial y de Morena, es la fractura del gobierno federal con la Federación, pues, además de tener un claro tinte electoral, Clouthier acepta que es necesaria una “redefinición” del pacto federal, pues hoy genera descontento en toda la República.

“Son tiempos para reconciliar al país en vez de dividirlo”, sentencia la legisladora, que enfrentó duras críticas cuando en 2017 salió del PAN para sumarse al proyecto de nación impulsado por el entonces líder de Morena.

“Decía (Manuel Clouthier) que la ciudad era un espacio donde todos tenemos que coincidir y buscar hacer las cosas mejor; crecí de esa manera y es imposible que no me involucre y no participe”, decía en un video publicado en el Facebook del tabasqueño.

Tatiana Clouthier Carrillo

Sin embargo, todavía asegura que ella representa a los indecisos que votaron por López Obrador en 2018.

“Morena, por sí sola, no pesa más de 15 por ciento de los votos en Nuevo León. El partido debe aprender a ganar sin tener al Presidente en la boleta y para eso requerirá una oferta política amplia en 2021″, reconoció con Ricardo Raphael.

Fue a principios de 2020 cuando la diputada reveló sus intenciones de contender por las gubernaturas de Nuevo León o de Sinaloa, de acuerdo con una entrevista del programa El Paredón. Clouthier afirmó que legalmente sería apta para participar en cualquiera de las dos.

“La ley dice que tienes que haber nacido o vivir en el estado por el que quieras competir; nací en Sinaloa. Tengo 55 años y llevo viviendo en Nuevo León desde los 18 años, cuando llegué acá”, señaló.

Los especialistas esperaban una personalidad como la de Tatiana Clouthier para enfrentar al ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo quien se perfila entre la mayoría de las preferencias del voto en el estado del norte del país que hoy gobierna Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien tuvo una campaña mayormente en redes sociales.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Tatiana Clouthier se bajó de la carrera por la gubernatura de Nuevo León

Morena postularía a una mujer a la gubernatura de Nuevo León: el nombre de Tatiana Clouthier toma fuerza

“Que reconozcan a Nuevo León por ser los más fregones”: Ildefonso Guajardo se prepara rumbo a los comicios de 2021