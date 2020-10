López Obrador, Sheinbaum y López-Gatell, los más populares entre los simpatizantes de Morena

AMLO es aprobado por el 87% de los simpatizantes de MORENA (Foto: Presidencia de México)

De acuerdo con la casa encuestadora Enkroll, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene un nivel de aprobación del 87% entre los y las simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

El resultado se dio a conocer en su estudio “Aprobación de Autoridades entre Simpatizantes de MORENA”, en el cual se encuestaron a 1,562 mexicanos mayores de 18 años que cuentan con credencial para votar válida y vigente registrada en la Lista Nominal y que, además, se declaran simpatizantes o militantes del partido MORENA.

Este informe no sólo evaluó al Jefe del Ejecutivo, también incluyó a otros funcionarios. Los siguientes que tuvieron mejores porcentajes fueron Claudia Sheinbaum (83%), Marcelo Ebrard (81%), Hugo López-Gatell (81%) y Esteban Moctezuma (76%).

También fueron evaluados otras 15 autoridades de la presente administración (Foto: Encuestadora Enkroll)

La lista de los 16 funcionarios continúa, en orden descendente, con: Olga Sánchez Cordero (76%), Jorge Alcocer (76%), Irma Eréndira Sandoval (76%), Arturo Herrera (75%), Alejandro Gertz (74%), Graciela Márquez (74%), Luisa María Alcalde (74%), Rocío Nahle (73%), Zoé Robledo (72%), Alfonso Durazo (69%) y Manuel Bartlett (64%).

Otro rubro que fue encuestado entre los simpatizantes de MORENA fue el conocimiento de los simpatizantes sobre las autoridades actuales. Al presidente Andrés Manuel López Obrador 99%, lo conoce o ha escuchado de él; los siguientes son Hugo López-Gatell (72%), Marcelo Ebrard (65%), Claudia Sheinbaum (58%), Olga Sánchez Cordero (52%), Esteban Moctezuma (51%), Manuel Barttlet (49%) y Alfonso Durazo (46%).

En este aspecto le siguen: Alejandro Gertz (41%), Zoé Robledo (37%), Arturo Herrera (36%), Jorge Alcocer (35%), Luisa María Alcalde (29%), Graciela Márquez (26%), Rocío Nahle (26%), e Irma Eréndira Sandoval (26%).

El 99% de los simpatizantes de MORENA conocen o han escuchado hablar de AMLO (Foto: Encuestadora Enkroll)

En el mismo estudio se valoró el trabajo realizado por los diputados federales y los senadores. Los resultados de los primeros fueron 61% de aprobación, 31% de desaprobación y 8% no supo o no respondió; respecto al Senado, un 58% aprueba el trabajo realizado hasta ahora, 33% lo desaprueba y 9% no sabe o no respondió.

Las medidas sanitarias y decisiones tomadas en torno a la pandemia de COVID-19 también fueron valoradas. El trabajo del presidente en este sector fue aprobado por el 80%, desaprobado por el 18% y 2% no sabe; mientras que el papel del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, registró un 75% de aprobación, 17% de desaprobación, y 8% no supo o no respondió.

El ámbito económico durante la pandemia también fue evaluado. De acuerdo con Enkroll, en 46% de los encuestados uno de sus familiares, o ellos, han perdido su empleo. El sector más golpeado han sido las mujeres (58%).

El trabajo de diputados y senadores apenas supera la mitad del porcentaje (Foto: Encuestadora Enkroll)

Igualmente se les preguntó si en sus hogares hubo una reducción del gasto debido a la pandemia: 81% respondió que sí, mientras que el 19% dijo que no. De nuevo, el sector poblacional que vio una mayor reducción al gasto fueron las mujeres (83%).

Para finalizar, 86% de los simpatizantes de MORENA consideró que el cubrebocas es de gran utilidad para prevenir los contagios y la propagación del virus SARS-CoV2. Ante esto, 83% opinó que López Obrador debe usar cubrebocas en eventos públicos para poner el ejemplo a la población.

