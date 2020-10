Lo persiguen, lo golpean... hasta que comprobaron que no era al que buscaban: un joven denuncia agresiones por parte de policías de Puebla

Policía municipal de Puebla (Archivo: @GenaroZepeda1)

Este fin de semana un joven del estado de Puebla vivió momentos de verdadero terror por un “error” de policías de esa entidad. Los hechos ocurrieron la noche de este viernes cuando elementos de la Fiscalía General del Estado arrestaron al chico y lo golpearon. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad.

El motivo que argumentaron los policías fue que confundieron a Diego Antonio con un presunto delincuente. Entonces iniciaron una persecusión para cazarlo, a bordo de vehículos que ni siquieran contaban con los logos de la fiscalía poblana.

Una vez que lo atraparon, lo agredieron físicamente en plena vía pública hasta que los elementos ministeriales se percataron que no era la persona que buscaban, fue hasta entonces que lo dejaron en libertad. Posteriormente Diego denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, misma que pertenece a la fiscalía del Estado.

La víctima relató a El Universal como fueron los hechos, reiterando que la noche del 23 de octubre, cerca de las 22:00 horas, él salió de su vivienda para llevar a su padre a la parada del autobús ya que este se dirigía a su trabajo.

“Mi papá abordó su transporte. Arranqué mi coche y al momento vi que un camioneta llegaba tras de mí, no le tomé importancia, seguí mi camino (...) avanzó un par de metros y la camioneta salía del mismo retorno que yo, aceleró rápidamente hacía mi vehículo y ví que era una camioneta tipo RAM sin placas, no distinguí el color”, dijo Diego a dicho medio.

El chico también contó que sintió temor por lo que aceleró para intentar perder al vehículo que lo seguía, pero eso intensificó la persecución que terminó con disparos hechos por los elementos ministeriales.

“Cuatro sujetos descienden de la camioneta con armas largas, pensé que querían secuestrarme, asaltar hasta asesinar, y huí del lugar”, continuó Diego su relato a El Universal, agregando que después llegaron refuerzos a bordo de más vehículos. Entonces cuando el joven intentó entrar al fraccionamiento en el que reside fue embestido y ahí empezó la agresión a golpes en su contra.

“Los sujetos bajan de sus vehículos, van hacía mí a punta de pistola y me bajan con lujo de agresiones, me tiraron, arrastraron, me patearon costillas y cabeza. Preguntaron quien era, les di mis datos y un sujeto revisó el coche donde traía mis identificaciones y vieron que era información que conincidía y entre ellos dijeron: ‘¿que hacemos? ¡Éste no es! ”, dijo diego al medio mexicano.

Entonces la madre de la víctima acudió a auxiliarlo; en ese momento los agresores se alejaron de la zona.

Además de la denuncia, señala El Universal, Diego exigió justicia por las agresiones de las que fue víctima. “Cualquier represalia que me suceda a mi persona o a mi familia hago responsable a los ministeriales a los cuales he levantado una denuncia”, advirtió en entrevista con ese diario.

Policía en Puebla (Archivo: AFP)

Por otro lado, en otra situación relacionada con elementos de seguridad en Puebla, luego de que en días pasados en el noticiero En Punto, que conduce la periodista Denisse Maerker, se revelara que la Secretaría de Seguridad Pública poblana mantenía, desde hace 10 meses, 200 patrullas nuevas encerradas, sin ser utilizadas, el pasado jueves poco más de una decena de polícias denunciaron de manera pública que sus jefes les exigieron que presentaran su renuncia, acusándolos de haber filtado la información a dicho medio.

Los policías, según reporta Noticieros Televisa, fueron supendidos de sus puestos de trabajo sin que se les diera explicación alguna ni oportunidad de algún proceso jurídico o laboral para accionar estas medidas.

Cabe señalar que se trata de los mismos policías que el pasado mes de junio se manifestaron para exigir aumentos de salario así como mejores prestaciones. Desde ahí, continúa dicho medio, fueron fichados como trabajadores disidentes.

Y, precisamente este 22 de octubre, los afectados acudieron a la capital mexicana para hacer entrega, en Palacio Nacional, de un documento en el que denuncian acoso laboral y persecusión. El grupo de policías incluso teme por su vida, por lo que solicitaron protección a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

