Especialista de la UNAM alerta rebrote de coronavirus por alza en índice de positividad

El índice de positividad es el aumento de casos que han dado positivo a COVID-19 (Foto: EFE/ Pazos/Archivo

Arturo Erdely, doctor en matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alertó sobre la fuerte tendencia de rebrote de coronavirus (COVID-19) que el indicador de porcentaje de positividad arroja.

En entrevista para Milenio, el especialista señaló que en los últimos siete días se ha agudizado dicho factor en la Ciudad de México y todo el país, regresando a niveles que ya se habían superado hace más de dos meses.

Señaló que el indicador de positividad, es el porcentaje de personas que resultan positivas al virus SARS-CoV-2, y es uno de los que más importancia tiene, al ser fundamental para saber el curso de la epidemia.

Dicho indicador es el que mayor seguimiento le da la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es tomado en cuenta por la Secretaría de Salud (SSa), junto a otros rubros, para determinar el semáforo epidemiológico. No obstante, el matemático criticó que este indicador debería ser la base para determinarlo.

“Este porcentaje de positividad venía bajando a nivel nacional y ahorita ya está modificando la tendencia, pasó de ir descendente que es lo deseable, a estancarse en promedios de 40 por ciento a nivel nacional, cuando para que se considere que una epidemia está controlada se requiere que llegue al cinco por ciento la positividad”, detalló.

La tendencia de positividad ha cambiado en las últimas semanas (Foto: REUTERS / Henry Romero/ Foto de archivo)

Dijo que en el caso de la capital, este indicador es más preocupante, pues los datos porcentuales indican que la positividad se ha elevado 4.5 puntos. Es decir, pasó en solo un par de semanas del 30% al 34.5 por ciento.

“Me parece todavía más preocupante porque venía descendiendo la positividad y ahora cambia con tendencia a la alza, hay variabilidad de un día a otro o de una semana a otra, pero yo calculo un promedio de los últimos siete días y cuando ese promedio lleva más de una semana subiendo, entonces ya puedes hablar de que está cambiando la tendencia y sí se está incrementando. En el caso de la Ciudad de México si bien se está incrementando por debajo de la media nacional de 40.3, ha ido repuntando y anda en 34.5, son señales que me parecen preocupantes”, apuntó el Dr. Erdely.

Externó que aunque no ha habido un regreso a los números de abril y mayo, meses en los que se registró la crisis más alta de la pandemia, con una positividad mayor al 50 por ciento, las tendencias apuntan que no se ha logrado disminuir los casos de COVID-19, sino que simplemente se estancaron y ahora hay rebrote, lo que significa que se deben tomar mayores medidas de cuidado y no confiarse.

Las tendencias apuntan que no se ha logrado disminuir los casos de COVID-19 (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Dijo que aunque el rebrote podría ser normal, debido a la reapertura de actividades de las últimas semanas, es un foco rojo que podría llegar a complicar la situación nacional, por lo que el Gobierno debe seguir emitiendo las recomendaciones sanitarias.

“Es muy complicado, es imposible que si sube la actividad no aumente el contagio pero para que no se salga de control es fundamental seguir con los mensajes de mantener los cuidados, la sana distancia, que quien no tenga que salir no salga, el uso del cubrebocas, todo”, apuntó.

Este 24 de octubre, se han registrado 886,800 casos de contagios acumulados, además se reportaron 88,743 defunciones confirmadas de coronavirus. Es decir, hubo un incremento de 6,025 contagiados en las últimas 24 horas, así como 431 muertes.

