Libro de ex secretarios no brinda evidencia científica: Hugo López-Gatell (Foto: Twitter@HLGatell)

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que tras anunciar los signos de un posible rebrote, en el país han empezado a surgir planteamientos especulativos como el de terminar la pandemia en sólo seis semanas con el uso de cubrebocas.

Al respecto, aseguró que hasta el momento no hay evidencia científica de que sea posible e invitó a todos aquellos que lo sostienen a presentar la evidencia, pues “lo agradecería muchísimo”.

Incluyó, además, a los ex secretarios de salud que publicaron el libro titulado “La gestión de la pandemia”, donde, dijo el funcionario, se plantea, sin brindar evidencia científica, que se podría terminar con la epidemia en ocho semanas.

“Hoy en la comparecencia del secretario de Salud Jorge Alcocer, diputadas de dos partidos se acercaron a regalarme el libro de los ex secretarios de salud, éste no brinda la evidencia científica de que en ocho semanas se acabaría la epidemia. Insisto, ojalá fuera tan fácil, ojalá en ocho semanas se acabara la epidemia. Ojalá un instrumento del uso general, llevara al control de la epidemia”, dijo López-Gatell desde Palacio Nacional.

Sin embargo, les pidió que no se sientan despreciados, pues le parece bueno que haya gente con ganas de contribuir al control de la enfermedad, aunque es una lástima que lo hagan de manera tardía y “que se base en información incompleta o incompletamente comprendida”.

El subsecretario reveló que no es tan fácil terminar con la epidemia en ocho semanas (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Además, señalo que de las 14 recomendaciones en los diferentes textos, las autoridades epidemiológicas nacionales ya habían puesto en marcha por lo menos 10 de ellas desde el inicio de la pandemia.

“Por ejemplo sugieren crear un registro de personas con COVID-19, lo que presentamos aquí todos los días, por mencionar una de las intervenciones”, dijo.

También señaló que el resto es una narrativa que pareciera muy semejante a las columnas de opinión de los medios de comunicación; sin embargo, esperaban ver más “artículos científicos, técnicos sobre la materia”, aunque recalcó que “respetamos la opinión, por supuesto de cualquier intelectual que escriba y opine”.

Por último, el funcionario público mexicano señaló que Salvador Chertorivski, uno de los autores, “está muy activo políticamente, y muy empeñado en que se conozca el libro, no sé si es porque ya está en campaña”.

Fue la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Maiella Gómez, quien entregó a Hugo López-Gatell el documento de los ex secretarios de salud, encabezados por Salvador Chertorivski titulado “La gestión de la pandemia”.

“Creo que él ya comprende que es un documento útil y que urge otra política, pues la pandemia será larga”, escribió en sus redes sociales el ex secretario de salud durante el gobierno de Felipe Calderón.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Maiella Gómez, entregó a Hugo López-Gatell el documento de los ex secretarios de salud (Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Por su parte, consideró que “es evidente” que no se han ejecutado las diez recomendaciones del texto y a través de sus redes sociales oficiales escribió: “el engaño es incompatible con el servicio público”.

De acuerdo con el ex secretario de salud, la autoridad de la salud “no está preparando a la población para una pandemia larga. Al contrario, suscitar falsas expectativas relaja las conductas. Ahora con las vacunas que no existen”.

Además, consideró que “Mortalidad, letalidad y contagios siguen siendo demasiado altos por esa falta de seriedad en el mensaje central”.

Por último, escribió que otros fallos han sido que “no hubo pruebas ni seguimiento”; “no se ha hecho obligatorio el uso del cubrebocas”; “no se ha emprendido una encuesta serológica”; y “no hay una política económica que ayude a quedarse en casa".

“Puedo seguir, pero insistimos en que, si se ejecutan las 14 directrices que propusimos, es posible controlar -ahora sí- la pandemia en 8 semanas porque así lo han hecho otros países. No hacemos otra cosa más que ordenar las lecciones que nos llegan del mundo”, concluyó Chertorivski.

