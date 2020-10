Senadora del PAN, Guadalupe Saldaña, dio positivo a COVID-19; “me encuentro bien y aislada”, dijo

La senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, anunció que dio positivo a COVID-19.

Por medio de su cuenta de Twitter, informó que la prueba que se realizó el 20 de octubre por la mañana resultó positiva. Dijo que se encuentra bien y que tomará las recomendaciones de salud necesarias.

Quiero informar que me acaban de entregar el resultado de la prueba COVID que me realicé ayer por la mañana y resulté positiva. Me encuentro bien y aislada siguiendo las recomendaciones médicas respectivas