SSa confirma “señales tempranas” de rebrote en la enfermedad COVID-19 en México (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Luego de confirmar un acumulado de 860,714 contagios positivos en el país, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, reveló que en México se terminó la tendencia a la baja en tres indicadores como son los contagios, mortalidad e incluso hospitalizaciones que había logrado durante las últimas semanas.

Al respecto, informó que ya hay señales que se pueden considerar como tempranas de un repunte de la epidemia de COVID-19, por lo que alertó a los ciudadanos a continuar con el respeto a las normas de sanidad, prevención y convivencia.

Como ejemplo de dichas señalas tempranas, indicó que el porcentaje del índice de positividad en pruebas de laboratorio se ubica en 41%, mientras que el domingo pasado se ubicaba en 38%. Hasta el momento, el mayor porcentaje que se ha confirmado en México es del 49% durante la tercera semana de Julio.

En resumen: tenemos señales tempranas de un repunte de la epidemia”

El funcionario público reveló que no hay un umbral en el que se diga que ya comenzó el rebrote, por lo que prefieren utilizar la expresión de “señales tempranas” de rebrote, y los indicadores se presentarán día con día a través de las conferencias.

Además, aclaró que no hay contradicciones con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que todavía no se han registrado rebrotes en México. De acuerdo con Gatell, esto sucedió porque AMLO “está viendo integralmente la mención en campos que no nos corresponde atender"; por ejemplo, el cambio de la economía.

“En la parte técnica, específica, epidemiológica, lo único que decimos es que vemos señales de un cambio de trayectoria, punto. Con todo respeto veo que a muchos medios de comunicación les gusta hablar de cifras récord, pero así no es como funciona la ciencia de la salud”, dijo el subsecretario.

Por último reveló que día a día trabajan de acuerdo con los números que arrojan las diferentes autoridades de salud para ajustar y mejorar la atención a casos confirmados de COVID-19 o facilitar la detección temprana de casos.

“Llevamos mas de 3 meses a la baja y estas ocho entidades con tendencia a la alza, tienen todavía la oportunidad de revisar localmente cómo está su movilidad. Recomendamos orden, disciplina y colaboración”, finalizó.

López-Gatell aseguró que trabajan de acuerdo a las cifras para mejorar la atención a casos confirmados de COVID-19 o facilitar la detección temprana de casos. (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

En México se confirmaron 860,714 contagios acumulados de coronavirus hasta el 20 de octubre de 2020, pero únicamente 28,485 fueron considerados como activos; es decir, presentaron la sintomatología de la enfermedad durante los últimos 14 días.

Del total, 48.53% son mujeres y 51.47% son hombres. Además, 23.08% fueron hospitalizados por diferentes niveles de gravedad, mientras que el 76.92% pudieron seguir con su recuperación desde casa con todos los protocolos necesarios.

La Dirección General de Epidemilogía confirmó, además, que 314, 126 personas continúan a la espera de sus resultados y fueron considerados como sospechosos de portar el virus SARS-CoV-2. También se registró un estimado de 627,584 recuperados, así como 1 millón 32 mil 997 diagnósticos negativos.

Lamentablemente han muerto también 86,893 mexicanos. 35.97% son mujeres, mientras que el 64.03% restante son hombres. Por otra parte, se indicó que 88.69% murieron en el hospital y el 11.31% lo hizo en circunstancias fuera de los nosocomios.

En México se confirmaron 860,714 contagios acumulados de coronavirus hasta el 20 de octubre de 2020 (Foto: EFE/Jorge Núñez)

Entre las personas que fallecieron, las comorbilidades principales encontradas fueron la hipertensión con el 44.99%, la diabetes con el 38.32%, la obesidad con el 24.21% y por último el tabaquismo con el 8.05%.

Lo anterior representa que hubo un incremento de 5,788 contagiados en las últimas 24 horas, así como 555 muertes en el mismo periodo de tiempo, de acuerdo con los informes más recientes de la Secretaría de Salud.

