Función Pública multó e inhabilitó a farmacéuticas Pisa y Dimesa por falsear información en contratación con el IMSS

Familiares de pacientes enfermos de cáncer del Hospital 20 de Noviembre bloquearon los accesos de la T1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en demanda de medicamentos (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de la Función Pública, que lidera Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, resolvió sancionar a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa), y Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., con inhabilitación por 30 meses y multa por 1,170,95 pesos a cada una.

La secretaria Sandoval Ballesteros aseveró que “la Función Pública trabaja con transparencia y legalidad para mantener una estricta vigilancia que asegure los adecuados servicios de salud para la ciudadanía. No permitimos la impunidad ante hechos que infringen la ley en materia de compras y contrataciones públicas”.

Tras una minuciosa investigación, en la que se garantizó el derecho de audiencia y se contó con información de otras instituciones, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas resolvió que las empresas infringieron el artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

Durante el proceso de adjudicación de un servicio integral de anestesia en 2017, las empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato; sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS.

La sanción impuesta se deriva de un procedimiento administrativo iniciado desde 2017, a raíz de una denuncia presentada por otra empresa del sector Salud ante el Órgano Interno de Control en el IMSS.

Escasez de medicamentos y niños con cáncer sin medicinas

Desde mediados del 2019 se han registrado una serie de conflictos y acusaciones entre el Gobierno Federal y las farmacéuticas. A finales de enero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que hubiera abasto de medicamentos para niños con cáncer, y dijo, había una “mafia en el sector salud y las distribuidoras” de dichas medicinas luego de múltiples manifestaciones de los padres.

“Lo que es que se tome en cuenta, que estamos frente a una reacción, no estoy hablando de los padres, si no de una mafia que existía y que se dedicaban a robar, y se les acabó el negocio y la reacción es la que estamos enfrentando, eso es lo que quiero que se tome en cuenta, a veces en lo medios no se dan antecedentes, o sea no se explica el problema”, indicó el mandatario.

Respecto a la supuesta falta de medicamentos para los niños con cáncer, López Obrador aseguró que en el país si hay medicinas suficientes, sin embargo, el mercado para crear los medicamentos para niños con cáncer está muy concentrado, incluso a nivel internacional donde sólo dos empresas lo producen los agentes activos para la fabricación de estas medicinas, y que se encuentran una está China y otra en la India, han tenido problemas en su producción.

Padres de niños con cáncer se manifiestan en las escalinatas del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México EFE/ Jorge Nuñez

“Desde mitad del año pasado el gobierno se abasteció de medicamentos oncológicos, desde la crisis del metrotrexato, pero no se les comunicó a las familias de los niños que ya se había solucionado el problema”, explicó el subsecretario de salud y prevención de la Secretaría de Salud, Hugo López- Gatell.

Pese a esto decidieron encontrar la medicina y desde la mitad de 2019 el Gobierno de México logró el abasto.

El subsecretario afirmó que la decisión de buscar la medicina fuera del país fue porque una empresa ha mantenido chantaje para abastecer al gobierno, mientras que el presidente López Obrador aseguró que es la empresa farmacéutica PISA la que ha buscado presionar a la administración.

