Máximo sigilo y ningún cabo suelto: así lograron arrestar al “Padrino”, el secretario de Defensa de Peña Nieto

(Foto: REUTERS / Daniel Becerril)

La captura del general Salvador Cienfuegos, ocurrida en Estados Unidos el pasado 15 de octubre, generó en un primer momento una larga fila de cuestionamientos que poco a poco comienzan a resolverse. Por ejemplo, qué tanto sí y qué tanto no sabían las autoridades mexicanas sobre la investigación en contra de quien fuera el secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La periodista Dolia Estévez, quien redica en Washington D.C., cuenta este martes en un texto publicado en el sitio Sinembargo, que durante 14 meses el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue bastante cauteloso para asegurarse de que los altos mandos del gobierno mexicano ––léase el presidente López Obrador; el canciller Marcelo Ebrard; la secretaria de Gobernación, Olga Sanchéz Cordero; el encargado de la seguridad nacional, Alfonso Durazo; el actual líder de Sedena, Luis Cresencio Sandoval–– no se enteraran absolutamente de nada con los relacionado al operativo para atrapar a Cienfuegos Zepeda.

Esto se debe, detalla Estévez, a que debido al peso político que representaba el general en México, y sobretodo la información con la que cuenta que fácilmente le hubiera permitido chantajear a todo tipo de autoridad, Estados Unidos prefirió no arriesgarse, ya que deducían que si iniciaban los trámites de extradición esta jamás ocurriría.

"Prefirieron esperar que cruzara la frontera. Manejarlo con el sigilo de un operativo de Estado para capturar o ultimar a un terrorista, o rescatar a un rehén ”, señaló.

Entonces, Dolia también apunta que en agosto de 2019 se emitió en Nueva York un encausamiento sellado con cuatro cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el general Cienfuegos, mismo día en que una jueza giró una orden de aprehensión en su contra .

(Imagen: Bill Robles/AP)

Y a continuación menciona varios momentos en los que se pudo avisar a México sobre este caso... pero no se hizo:

La visita a México del procurador William Barr en diciembre de 2019. El viaje a territorio mexicano también del jefe interino de la DEA, Timothy Shea, tres semanas antes de dicha captura. La histórica visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al encuentro en la Casa Blanca con su homólogo Donald Trump a principios del pasado julio.

El aviso, reitera la periodista, no fue sino hasta que ya Cienfuegos estaba bajo la custodia estadounidense. Entonces Marcelo Ebrard fue notificado de la que fuera la primera vez que EEUU arrestaba y acusaba de narcotráfico a un exsecretario de la Defensa Nacional. Posteriormente el mandatario mexicano sí declaró que la embajadora mexicana en ese país escuchó un rumor al respecto, pero nada confirmado. Ni siquiera el Departamento de Estado –que trata todos los temas diplomáticos– la podía poner al tanto... porque ellos tampoco estaban enterados.

Otro ejemplo que menciona Dolia, sobre la desconfianza del vecino del norte hacia México, es la petición para que la Corte niegue libertad condicionada a Cienfuegos, que fue presentada al día siguiente de su arresto. Y es que los fiscales temen que al ser puesto en libertad Cienfuegos podría huir a México donde muy probablemente sería blindado por los líderes del narco así como exfuncionarios corruptos.

El expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto (c), el exsecretario de la Defensa Nacional, general de División Salvador Cienfuegos (i). (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Pero cabe señalar también que, según lo que relata la periodista, las sospechas sobre Cienfuegos no son nuevas. Por ejemplo, en 2013, la DEA estableció que el general era socio de Fausto Isidro Mesa Flores, conocido como el H-2, sucesor de Héctor Beltrán Leyva, quien fuera el H-1. No obstante, Washington no permitió la investigación. “No quiso destapar la caja de pandora en medio de la quimera del 'Mexican Moment’ de Peña Nieto. Su arresto no tiene el costo político de hace siete años”, subraya Estévez.

Este martes en la segunda audiencia del general Cienfuegos en Los Ángeles, se le negó la libertad bajo fianza por riesgo de fuga. Los fiscales, reitera la periodista, confían realmente en que la evidencia con la que cuentan es suficiente para condenar a Cienfuegos. Y es que aseguran que cuentan con conversaciones que prácticamente ubican al general como el máximo protector de los trasiegos de drogas por mar y tierra .

