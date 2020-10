INE aprobó más de 62 millones de pesos a partidos nuevos

El INE aprobó el presupuesto de los partidos nuevos (Foto: Cuartoscuro)

El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), con estricto apego a derecho, otorgó el registro como partido político a Redes Sociales Progresistas (RSP) y a Fuerza Social por México (FSM), tal y como lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Del mismo modo, otorgó 62,946,289 pesos de presupuesto a estos dos partidos políticos y a Partido Encuentro Solidario (PES) , quien ya contaba con el aval del tribunal mexicano.

De este modo, este lunes 19 de octubre el órgano electoral continuó con el proceso de registro de las organizaciones que podrán participar en las jornadas electorales intermedias, próximas a celebrarse en julio del 2021.

Lorenzo Cordova, consejero presidente del INE, manifestó su desacuerdo (Foto: Cuartoscuro)

La asignación de recursos se determinó de la siguiente manera:

Redes Sociales Progresistas (RSP): 19,792,782 pesos.

Fuerza Social por México (FSM): 19,792,782 pesos.

Partido Encuentro Solidario (PES): 23,360,725 pesos.

Durante la sesión semipresencial, algunos consejeros del INE, aunque ratificaron la decisión del máximo tribunal, no dejaron pasar la oportunidad para manifestar su inconformidad y recordaron que tanto RSP como FMS no debieron de haber obtenido el registro.

“ Hoy no votamos por convicción personal, hoy votamos obligados por el diseño legal. Votamos para dar el registro a dos partidos porque así lo ordena el tribunal. Es un voto que no pesa sobre nuestra conciencia, es un voto que nos obligó la conciencia de los magistrados ”, dijo Ciro Muyama.

Ciro Murayama dijo haber votado en contra de la organización política "por convicción propia". (Foto: Cuartoscuro)

En ese mismo sentido, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dijo que su criterio se vio manifestado en la sesión del instituto descentralizado celebrada el pasado 4 de septiembre de este año y dijo que emitirá su voto porque se ve “obligado” a hacerlo .

Martín Faz Mora, otro consejero, criticó la decisión del TEPJF y después votó. “ He de acatar la resolución, pero en ejercicio a mis atribuciones, no la comparto ”, estimó.

Esto, porque el pasado 14 de octubre, la determinación del tribunal es de carácter inapelable y el INE está obligado a aceptar los resultados.

Durante la sesión referida, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF decidieron con una votación de 6-1 que el partido antes conocido como Encuentro Social obtenga el registro y pueda participar en las elecciones intermedias del país en 2021.

El ex mandatario Calderón y su esposa Margarita Zavala perdieron su última posibilidad de impugnación (Foto: Cuartoscuro)

El gran perdedor de este proceso fue México Libre, el proyecto de partido político que simplemente se quedó como organización civil, pues desde antes que se celebrara la votación, el magistrado Vargas Valdez había publicado en su cuenta de Twitter el proyecto de sentencia en el que se le negaba el registro a la organización encabezada por Felipe Calderón y Margarita Zavala.

De entre las 144 cuartillas que componen el proyecto de sentencia, el magistrado precisó que:

"En atención a que en materia de fiscalización, concluyó que la organización solicitante no acreditó el origen de las aportaciones en dinero que recibió de supuestos simpatizantes. Estimo que el derecho de asociación de sus afiliados se vio afectado por las irregularidades sistemáticas cometidas por la misma organización, que no fueron subsanadas ante el INE durante el proceso de revisión de sus ingresos y egresos para la obtención de su registro.

“Con ello, y por ser mi plena convicción, el proyecto propone que el interés público prevalezca para garantizar que quien accede al financiamiento público de los partidos políticos cumple cabalmente con los principios constitucionales de certeza, transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad”.

A lo cual, Margarita Zavala, abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y ex primera dama, pidió en redes sociales que no nieguen el derecho a miles de mexicanos de participar en la política; no obstante, la determinación final coincidió con el proyecto.

