“Está muy contento en la ciudad”: Sheinbaum habló de la posible nominación de García Harfuch como sucesor de Alfonso Durazo

“Yo pienso que Omar está muy contento aquí en la ciudad, así que queremos que se quede aquí en la Ciudad de México”, expresó la Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, al ser cuestionada por el posible ascenso del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC).

Y es que el actual titular de la SSPC, Alfonso Durazo, presentará su renuncia, pues aspira a la gubernatura de Sonora para las elecciones del 2021.

Ante ello, esta mañana, el primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en caso de que Durazo decida renunciar, se buscará que quien lo sustituya sea una persona honesta, limpia e íntegra que garantice la buena coordinación con el gabinete de seguridad.

“Nosotros tenemos mucho cuidado en la selección de los que nos ayudan para garantizar la paz y tranquilidad en el país (...) Vamos a seguir cuidando que no haya Garcías Luna y no se presenten casos bochornosos, como los que estamos padeciendo por la detención del exsecretario de Defensa (Salvador Cienfuegos)”, dijo sin opinar sobre si Harfuch podría ser el sucesor de Durazo.

No obstante, en caso de considerarlo, la próxima semana Harfuch se convertiría en el tercer elemento de la administración capitalina en pasar al gabinete federal.

Cabe recordar que recientemente, la periodista Anabel Hernández reveló el expediente de Omar García Harfuch, donde se dio a conocer que no cumplió con el perfil para estar en la Policía Federal, pero aun así lo hizo.

“En pruebas aplicadas entre enero de 2009 y octubre de 2011, a García Harfuch se le preguntó si mantenía compromisos con la delincuencia organizada. El polígrafo, conocido como detector de mentiras, registró reacciones significativas de falta de veracidad”, de acuerdo con los expedientes que Hernández García publicó este día en el portal Aristegui Noticias.

García Harfuch entró a la Policía Federal gracias a Luis Cárdenas Palomino y fue uno de sus colaboradores más cercanos del 2008 al 2012, recordó la periodista.

Omar fue ascendido por Cárdenas Palomino, extitular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y quien en julio de 2020 fue acusado formalmente de narcotráfico por los Estados Unidos.

Cabe señalar que no es la primera acusación que la periodista realiza en contra del actual titular de seguridad capitalino, pues en septiembre del presente año, la periodista dijo que el funcionario estuvo involucrado en la noche de Iguala y él mismo se exculpó.

El pasado 4 de octubre, Durazo aceptó que no le corresponde proponer el perfil de su sucesor. “En su momento informaré, pero en todo caso tampoco me corresponde estar dibujando sucesores (...) Yo creo que el presidente tiene muy claro lo que se necesita y ni me corresponde ni es necesario que yo agregue perfiles”, declaró.

Sin embargo, según el portal La Política Online, Durazo tiene interés en dejar a su subsecretario Ricardo Mejía, pero varios perfiles ya empezaron a sonar, como Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; Omar García Harfuch; o el ex panista Manuel Espino.

