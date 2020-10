Exatlón 2020: eliminaron Jennifer Rodríguez de Héroes, pero recibió una conmovedora despedida de su hermana Zudikey antes de partir

La séptima semana de Exatlón México se pinto casi totalmente de azul. Durante las competencias, el equipo de Héroes ganó la mayoría de los juegos, todos excepto el primer duelo por la supervivencia. Se jugarían dos contiendas para definir el nombre y color de las eliminadas, pues en esta ocasión las mujeres de ambos equipos se encontraban en riesgo.

El equipo rojo remontó en el juego más importante de la semana que tuvo lugar en el circuito de lodo. Esto hizo que Jennifer Rodríguez, velocista mexicana del equipo azul, entrara automáticamente a la eliminatoria.

Para el segundo juego por la supervivencia, los Héroes estaban obligados a ganar para que la batalla por la permanencia no se jugara con puras mujeres azules. Esta vez el circuito de agua fue el obstáculo que alejaba a los atletas de mantenerse juntos una semana más.

A diferencia de las primeras semanas de la contienda, las últimas se han caracterizado por una reñida competencia entre Héroes y Titanes. Esta vez el marcador estuvo reñido; sin embargo, fue el equipo de Titanes el que se llevó la contienda al ganar 10 sobre ocho a sus oponentes.

Ahora serían tres azules las que se enfrentarían en la batalla por la supervivencia. La participante que tenía la segunda puntuación más baja del equipo fue la jugadora de futbol americano, Valery Carranza, quien en semanas anteriores había tenido que participar en la eliminación.

Para definir a la tercera participante, el equipo azul tuvo que decidir cual de las atletas iría a la permanencia.

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores del programa fue cuando la hermana de Jeniffer, Zudikey Rodríguez, compartió unas palabras para su hermana antes de que fuera a contender por su lugar contra en Exatlón México. Entre lagrimas y el apoyo de su equipo dijo:

Esto pasa cuando alguien que amo tanto la veo afectada o no favorecida en este caso está ella directamente y me duele mucho porque me acostumbré a verla aquí (...) Solamente le quiero pedir una cosa que luche con todas sus fuerzas hasta el final