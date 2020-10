TEPJF solicitó investigar a dos funcionarios del INE por supuestas omisiones en el registro de México Libre

(Foto: Cuartoscuro)

Después de que la organización México Libre, liderada por Margarita Zavala y Felipe Calderón, no obtuviera su registro como partido político, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitó al órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral (INE) que inicie una investigación en contra de dos funcionarios, los cuales habrían caído en omisiones, mismas que influyeron en dicha determinación.

Según información del portal Animal Político, los implicados son el titular de la Unidad Técnica de los Contenciosos Electoral (UTCE) del INE, Carlos Alberto Ferrer Silva, y el director general de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados.

El inicio de la pesquisa fue propuesto por el magistrado José Luis Vargas Valdez, ponente del proyecto de sentencia que negó el registro a México Libre, debido a que, desde su perspectiva, los funcionarios procedieron “con manifiesta pasividad y desdén”, además de que incurrieron en “notoria negligencia” al realizar sus obligaciones.

Incluso acusó a Ballados de desentenderse del asunto “al dar la vista a la UTCE lo que, en su caso particular, es injustificado, pues, por las funciones que tiene encomendadas, es obvio que sabía la fecha límite que tenía el INE para resolver en definitiva sobre las solicitudes de registro de nuevos partidos políticos nacionales”.

(Foto: Cuartoscuro)

Otro de los argumentos por el cual se solicitó este proceso en su contra es que los señalaron de retrasar el desahogo en torno a las supuestas afiliaciones irregulares de México Libre, la cual no se concluyó antes de que el Consejo General del INE diera a conocer la determinación en torno al futuro de la organización política.

Y es que la Dirección de Prerrogativas turnó el expediente a la UTCE desde el 4 de agosto, pero fue hasta un mes después en que se inició la integración del cuaderno de antecedentes. Cabe resaltar que el mismo día en que se comenzó este procedimiento fue cuando el Consejo General del INE votó la creación de los nuevos partidos.

El medio de comunicación también resaltó que el retraso fue significativo en la forma en que votaron los consejeros Jaime Rivera y Adriana Favela, quienes lo hicieron en contra del registro, pues puntualizaron que no podían hacerlo a favor sin conocer el resultado del proceso anteriormente señalado.

(Foto: Especial)

“Dada esta incertidumbre, por apego a los principios de legalidad y de certeza, considero que no se puede otorgar el registro sin haber agotado (...) los procedimientos ordinarios sancionadores que estaban en curso a fin de darnos más certeza sobre la legalidad y procedencia de tales registros”, declaró Favela durante la votación, según lo recogido por Animal Político.

Cabe mencionar que a pesar de la investigación que solicitó, el magistrado Vargas fue quien propuso el proyecto ante el pleno del TEPJF sobre negar el registro de México Libre, pues consideró que la organización no acreditó una buena parte del origen de las aportaciones que recibió de sus supuestos simpatizantes.

Respecto a este tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no opinaría acerca de la decisión que el TEPJF tomó sobre los nuevos partidos políticos, ni acerca de los que negó el registro.

“No tengo opinión, son procesos que llevó a cabo el INE y el Tribunal. No opino. Quiero dejar de manifiesto que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte también de los cambios, antes los presidentes decidían a quién darle su registro y a quién no, a quién darle una candidatura y a quien no, eso pasó al basurero de la historia”, indicó el mandatario mexicano.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Todo puede pasar”, la respuesta de Margarita Zavala sobre si teme que AMLO encarcele a Felipe Calderón

“No tengo palomas mensajeras”: López Obrador rechazó injerencia en negativa a México Libre

TEPJF ratificó que México Libre no obtendrá registro como partido político