Con fusiles y lanzagranadas: las infames tácticas del CJNG contra los desplazados en Michoacán

Un cuerno de chivo y una amenaza obligaron a C., de 53 años a huir de la sierra de Tierra Caliente, Michoacán, al centro de México.

Atrapados en el fuego cruzado de un conflicto territorial, este hombre, su esposa y sus hij tuvieron que abandonar su hogar. No fueron los únicos. En la región son al menos 90 las familias exiliadas. Los pobladores dejaron sus casas intempestivamente para sobrevivir ante el acecho del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

C. narra para el medio Milenio Noticias, que hace cuatro semanas un grupo de 40 hombres fuertemente armados arribaron a su casa, y le pidieron que fuera su cómplice, pero se negó. Luego, le exigieron datos de personas que no conoce, y amenazaron a los niños. “Nos apuntaron con el rifle, sentía que me iban a matar”, cuenta uno de los menores a Milenio.

La familia caminó más de siete horas con dirección a la frontera con Estados Unidos, y cruzaron un río donde casi pierden a una de sus hijas. En una ranchería, las víctimas recibieron apoyo; sin embargo, su principal objetivo es pedir asilo político a la nación estadounidense.

“Quiero asilo para irme con mi familia, porque no quiero ser quemado. Lo que me está pasando a mi es un infierno, señores”, confesó para el medio.

Desde hace años, las huestes de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, intentan apoderarse de la región de Tierra Caliente, violentando en su paso a familias de la zona, y a quienes acusan de ser aliados de los cárteles rivales.

La comunidad de El Aguaje tras un enfrentamiento armado del CJNG (Foto: ESPECIAL /CUARTOSCURO)

Exiliados en la sierra

Las familias del Aguaje, en el municipio de Aguililla, Michoacán, podrían ser el reflejo de un país entero. Habitantes de uno de los estados más violentos de México, durante décadas se han dedicado a la ganadería y han diversificado sus negocios a diferentes formas de comercio. Eso, hasta julio de 2020, cuando cientos de personas huyeron para siempre de aquel infierno en el que se ha convertido su tierra.

La comunidad de El Aguaje se ha transformado en un pueblo fantasma en medio de la guerra entre dos grupos del crimen organizado —Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras— con la intervención, además, de las fuerzas amadas.

La comunidad de El Aguaje, en Michoacán está inmersa en una ola de criminalidad (Foto: Especial)

Los habitantes de la región han señalado que luego de varios días de enfrentamientos y meses de continuos tiroteos, la comunidad se ha vaciado, y sólo algunos —sin otro lugar al que ir— se han visto obligados a quedarse en la localidad.

A través de redes sociales, circulan videos que muestran a al menos una decena de supuestos sicarios ejecutados mientras miembros de un grupo criminal antagónico los exhibe.

Hasta ahora, el hecho ha sido desatendido por las autoridades estatales, quienes incluso han ocultado información de las víctimas de las balaceras y de los constantes narcobloqueos, extorsiones, desapariciones y secuestros que padecen los pobladores de la región.

