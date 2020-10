Tras COVID-19, Fox anunció la reapertura de su hotel en Guanajuato

El Hotel Hacienda San Cristóbal cuenta con 47 habitaciones, un spa y un restaurante de cocina tradicional mexicana (Foto: Instagram@hsancristobal)

Uno de los ex funcionarios del gobierno federal que no ha dejado de hacerse notar es Vicente Fox Quesada. Desde su mandato presidencial, ocurrido entre los años 2000 y 2006, ha destacado por sus polémicas intervenciones, ya sea en medios de comunicación tradicionales o a través de sus redes sociales.

Este miércoles, usó su cuenta de Twitter para comunicar la reapertura del negocio del que es dueño, el Hotel Hacienda San Cristóbal.

Buen provecho!! Ya abrimos Hotel Hacienda San Cristobal. Aquí encuentras todo

Su rancho, ubicado a 35 minutos en coche de León, Guanajuato, tiene una extensión total de 12,000 metros cuadrados, por lo que cuenta con espacio suficiente para instalar tanto el sitio de hospedaje, como el centro de convenciones de mismo nombre.

Este miércoles, Vicente Fox usó su cuenta de Twitter para comunicar la reapertura de su hotel en Guanajuato (Foto: Twitter)

Con 47 habitaciones, un spa y un restaurante de cocina tradicional mexicana, el hotel del expresidente ofrecerá servicios a turistas nacionales y extranjeros que paguen los 2,000 pesos promedio solicitados por noche.

El negocio comenzó a operar en 2017, año en el que el expresidente aclaró que los fondos ocupados en su construcción provinieron de más de 3,000 donadores.

Son más de 400 millones de pesos invertidos y repito, peso por peso ha venido de generosas donaciones, peso por peso está registrado en Hacienda, peso por peso que recibimos se declara públicamente y se audita por firmas internacionales

Ubicado a 35 minutos en coche de León, Guanajuato, el nhotel comenzó a operar en 2017 (Foto: Instagram@hsancristobal)

No obstante, la industria turística no es el único sector en el que ha incursionado Vicente Fox, pues recientemente comunicó su llegada al negocio de productos legales derivados de la marihuana .

Su intención es comercializarlos en los principales destinos turísticos de México, de acuerdo con una publicación de El Universal. Para logarlo, el exmandatario firmó un convenio de tres años para participar con la empresa Paradise en alrededor de 400 tiendas.

Fernando Díaz, director de proyectos de la firma de Nuevo León, narró para el diario de circulación nacional que el Fox Quesada ha establecido un diálogo con la empresa a través de una de sus fundaciones.

Hemos trabajado junto con el Centro Fox en una gran estrategia para el desarrollo de tiendas especializadas en productos legales de cannabis, para poner nuestras tiendas en los principales lugares turísticos del país

Vicente Fox Quesada incursionó en el negocio de productos legales derivados de la marihuana (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

Dentro de los productos que Paradise comercializa se encuentran artículos de belleza, alimenticios, proteínas, fibras, semillas para ensaladas, licuados y aceite cannabidol.

En una entrevista con CNN, el extitular del Poder Ejecutivo declaró que difícilmente tiene para comer, ante lo cual, las reacciones de usuarios de internet no se hicieron esperar, tachándolo algunos de “cínico”.

Y es que, dicha aseveración surgió en medio de la crisis por COVID-19 en México, la cual obligó a negocios de distintos giros a cerrar sus puertas temporalmente.

El expresidente mexicano acusó que con los ingresos que percibe apenas le alcanza para comer (Foto: Infobae)

Ante este contexto, el expresidente dijo que en apego a las medidas sanitarias, se ha visto obligado a cerrar centros de trabajo y seguir pagando salarios, lo cual limitó su capacidad adquisitiva.

“Tuvimos que cerrar las tres fundaciones porque pudiera haber brotes de contaminación. Lo que es Centro Fox, Vamos México y lo que es Crisma, que está en San Miguel de Allende, donde atendemos a 250 personas con discapacidad cerebral y que por el momento no es posible atenderlas porque ponemos en riesgo su salud”, aseguró durante una entrevista online.

“Yo trabajo en el rancho, hemos logrado salir adelante. No hay riqueza, ni dinero escondido. Vivo al día. Todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, Centro Fox [...] Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, si con una herencia que nos dejó mi padre a mis nueve hermanos”, agregó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Vicente Fox invertirá en 400 tiendas que venden productos derivados de la marihuana

De la quiebra a la prosperidad: así incrementó la fortuna de la familia de Vicente Fox tras su presidencia

El ‘happy birthday’ de Vicente Fox se convirtió un clásico para mandar felicitaciones