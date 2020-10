Las 10 propuestas económicas para enfrentar la crisis causada por el COVID-19 de los senadores del PRI

Vista de una sesión del Senado de la República, en Ciudad de México (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República emitió una propuesta legislativa con diez acciones para la reactivación económica. Se trata, según afirmaron los legisladores, de acciones necesarias para proteger la economía y el empleo de las familias y empresas mexicanas afectadas por la emergencia sanitaria de COVID-19.

Las medidas propuestas contemplan redistribución del presupuesto; ocupación de los ingresos excedentes; reducción de impuestos y deducción de gastos escolares; salario mínimo para desempleados; prohibición de despidos; concesiones por retardos en pago de cuotas obrero-patronales, créditos privados y cuotas de energía; así como la posibilidad de extraer recursos de las AFORE.

“Las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI manifiestan su preocupación por la situación económica en la que se encuentra el país derivado de la pandemia, y se solidarizan con las familias y trabajadores que se han visto afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19”, se lee en el boletín emitido por el grupo parlamentario priista este 15 de octubre.

Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario (Foto: Twitter/@Senado_PRI)

Las 10 acciones propuestas son:

1. Redistribuir los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) hasta en un 75% sobre aquellos proyectos de inversión pública, con la intención de inyectar recursos líquidos a distintos sectores prioritarios del país.

2. Utilizar el 65% de los ingresos excedentes para infraestructura y equipamiento de los servicios de salud, empleo temporal y fortalecer la actividad económica nacional, sin afectar la distribución de recursos a las entidades federativas.

3. Reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta un tope máximo de 18%; así como la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolina y diésel durante una emergencia sanitaria, además de disminuir los tiempos de espera de cuarenta a treinta días para la devolución de impuestos a los contribuyentes.

Propuesta número 7 del Grupo Parlamentario (Foto: Twitter/@Senado_PRI)

4. Deducir pagos de colegiaturas, uniformes, útiles escolares, equipos de cómputo, e insumos para la educación, así como la eliminación del IEPS a los servicios de internet.

5. Garantizar por parte del Gobierno Federal un salario mínimo hasta por seis meses a los trabajadores que hayan perdido su empleo durante la contingencia.

6. Eliminar recargos y actualizaciones que deriven del aplazamiento de las cuotas obrero–patronales durante la pandemia del COVID-19.

"Es por tu economía", lema de la propuesta priista (Foto: Twitter/@Senado_PRI)

7. Eliminar o condonar los intereses moratorios para los distintos tipos de créditos disponibles a través de la banca comercial o de desarrollo durante una emergencia sanitaria.

8. Poder retirar dinero de tu Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) a manera de crédito sin perder fondos y sin intereses.

9. Prohibir despidos por razones de contagio durante la emergencia sanitaria.

10. Prorrogar hasta por seis meses el pago total de las cuotas de suministro de energía eléctrica para todos los grupos de usuarios.

Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación e integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado (Foto: Archivo)

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República está conformado por Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; Claudia Ruiz Massieu Salinas, ex secretaria de Turismo y de Relaciones Exteriores en el mismo del mismo sexenio; Manuel Añorve Baños, ex presidente municipal de Acapulco y ex diputado federal, y Beatriz Paredes, ex gobernadora de Tlaxcala y ex subsecretaria de Gobernación y de Reforma Agraria.

También participan Carlos Humberto Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Eruviel Ávila Villegas, ex gobernador del Estado de México, entre otras senadoras y senadores.

