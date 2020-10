Inhabilitaron por 10 años al ex director de Pemex Fertilizantes que no declaró 25 millones de pesos en sus cuentas bancarias

Torres Garrido obtuvo la millonaria cantidad en el marco de la compra irregular de Grupo Fertinal, pero omitió declarar en 2015 y 2016 (Foto: Reuters)

Edgar Torres Garrido, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Fertilizantes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue sancionado por tercera ocasión debido a la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales. En esta ocasión se trata de 25 millones de pesos que no fueron declarados por el ex alto mando de la dependencia de gobierno.

De acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Torres Garrido obtuvo la millonaria cantidad en el marco de la compra irregular de Grupo Fertinal, pero omitió declarar en 2015 y 2016 que seis de sus cuentas bancarias contenían millonarias cantidades de dinero.

Las cuentas estaban a nombre del ex funcionario y de su conyugue, a quien declaró ante las autoridades mexicanas como su dependiente económico. Las dos veces anteriores que fueron identificadas irregularidades relacionadas con la compra de Fertinal.

En aquellas ocasiones se impusieron 15 años de inhabilitación y multas que en su conjunto sumaban 3,844 millones 500 mil pesos. En mayo del 2019 -ya en este sexenio-, se emitieron las primeras sanciones por ese caso: una inhabilitación por 15 años y una multa de 620 millones de pesos contra quien fuera director de Pemex Fertilizantes.

Las acciones como las tomadas contra este ex funcionario forman parte de las estrategias para “erradicar la raíz de la impunidad(Foto: Secretaría de la Función Pública)

Meses después, en octubre, la SFP le impuso otra inhabilitación por 15 años más y otra multa por 3 mil 200 millones de pesos. La primera resolución sobre el tema ya fue confirmada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El hecho de que Torres Garrido haya omitido dichas cantidades en sus cuentas representa una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, que, de acuerdo con la SFP, se encontraba vigente en el momento referido y “establece la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de su situación patrimonial”.

La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, dijo que acciones como las tomadas contra este ex funcionario forman parte de las estrategias para “erradicar la raíz de la impunidad que prevaleció durante el régimen neoliberal y que alcanzó su máxima expresión en los casos que dañaron profundamente la operación de Pemex".

En el mes de agosto la SFP dio a conocer que seis de siete investigaciones sobre el caso Fertinal fueron desestimadas durante el sexenio de Peña Nieto por “falta de elementos”.

Pemex Fertilizantes adquirió Fertinal, a pesar de ser una compañía en quiebra (Foto: Grupo Fertinal)

El periódico Milenio informó que la dependencia desechó 12 de las 24 investigaciones ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para sancionar a servidores de Pemex por la compra de Agronitrogenados.

También quedaron en el archivo seis de las siete indagatorias ordenadas por la ASF relacionadas con la compra y rehabilitación de Fertinal, planta adquirida para reactivar la producción de fertilizantes.

En respuesta a una solicitud de transparencia, se informó que de las siete investigaciones iniciadas por recomendación de la ASF por el caso Fertinal, solo una continúa abierta, la cual se inició el 20 de enero de 2017 en la gestión pasada.

Incluso, Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, quién ahora colabora con el gobierno de México dijo que Enrique Peña Nieto había sido advertido sobre el daño a la nación que representaba la compra de Fertinal. Esta compra habría provocado la pérdida de 565.7 millones de pesos a Pemex.

