Rechazan la declinación de Mario Delgado por Muñoz Ledo en la encuesta por dirigir Morena

Dentro de la contienda para ocupar la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional, una de las posibilidades que se pusieron sobre la mesa para el desempate de la segunda ronda y elegir un ganador, fue la declinación de Mario Delgado por su contrincante, Porfirio Muñoz Ledo.

Sin embargo, alrededor de 147 diputados federales, junto a 70 legisladores locales y 37 senadores rechazaron la declinación de Mario Delgado, además de brindarle su apoyo camino a la tercera ronda, de acuerdo con los datos del periódico El Universal.

De acuerdo con el medio, los legisladores aseguraron que al momento de pedir la declinación de uno u otro, se está “negando la democracia", por lo que irían en contra de la legitimidad de un partido que aspira a ser “profundamente democrático”.

“Lo que tenemos que hacer todas y todos, es fortalecer a la nueva presidencia y no convertirla en una representación débil”, señalaron a través de un pronunciamiento, según el periodista Horacio Jiménez.

Sobre Delgado, informó el medio, aseguraron que se trata de una persona “intachable, honorable, de limpio historial, respetuoso de las familias, de las mujeres y de todos los mexicanos”.

Incluso remarcaron que ha sido un fiel seguidor de los ideales de la Cuarta Transformación y del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien también fundó el Partido Morena.

De acuerdo con el informe del instituto, Muñoz Ledo tuvo una estimación puntual de 25.34, mientras que Delgado Carrillo de 25.29. Si bien el político de 87 años de edad tuvo una ventaja de solo cinco centésimas, la consejera electoral, Beatriz Zavala Pérez, señaló que no hay una forma de afirmar una ventaja significativa.

En este sentido, el instituto recomendó que ante el empate se deberá realizar una nueva encuesta con otro método, lo que significaría la tercera en este rubro.

Los legisladores pidieron a Muñoz Ledo que respete el proceso interno, e hicieron un llamado para alcanzar la unidad, además de pedirle congruencia con la democracia.

Porfirio Muñoz Ledo, por su parte, accedió a ser parte de la encuesta para otorgar el desempate; sin embargo, amagó con acudir a la corte para denunciar el proceso que se siguió para designar al próximo dirigente del Movimiento Regeneración Nacional, de acuerdo con el portal Latin Us.

Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo se proclamó ganador en la contienda luego de la segunda ronda y a través de sus redes sociales anunció los compromisos de su movimiento para con el partido político, además de convocar a sus seguidores a la toma de protesta.

Al respecto, el político mexicano que también ha sido presidente del PRD y el PRI, convocó a sus simpatizantes para que lo acompañen el lunes 12 de octubre de 2020 a tomar protesta como el cabecilla de Morena, de acuerdo con el portal Latin Us.

El medio informó que a través de una conferencia de prensa a la distancia y por video, se empeñó en asegurar su victoria y aclaró que “no me voy para atrás, saben que nunca me he rajado, por eso estamos donde estamos desde el 88”.

Aseguró que aunque ganó con poco margen de diferencia, la democracia le da la razón al haberle otorgado la mayoría, sin importar que sean ocho décimas, e insistió en que “hay carreras de 100 metros que se ganan aunque sea por un milésimo”.

“Ganamos la primera y la segunda encuesta, por poco margen, pero un sólo voto gana en democracia, tenemos ocho décimas a favor nuestro”, dijo.

