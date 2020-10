“Chequen las herramientas que traemos”: Cártel Vieja Escuela exhibió arsenal en redes sociales

(Video: Twitter/EspartanoMex23)

En redes sociales circula un video donde cuatro sujetos embozados, presuntamente del Cartel Vieja Escuela, presumen el armamento de grueso calibre que ostentan para patrullar las calles de Ometepec, Guerrero. En la grabación amenazan a sus rivales y aluden a que esas “herramientas” son para hacerles frente en la zona de disputa.

El clip apenas dura 44 segundos y fue grabado, aparentemente, con un celular al interior de una camioneta de doble cabina, desde donde un sujeto muestra las armas de sus compañeros y lanza amenazas a los “contras”.

“Andamos patrullando 24/7 putos, aquí en Ometepec, chequen las herramientas que traemos, pa' donde agarremos chapulines y contras los vamos a trozar a la verga puro R de huevos y chivos a la verga, pura gente de La Vieja Escuela hijos de su puta madre, aquí andamos y no nos vamos”, lanza el sujeto que toma las imágenes mientras va en un vehículo en movimiento.

Los tipos que viajan con él visten ropa tipo militar con pantalones y camisas de camuflaje y chalecos balísticos, así como cascos. También van cubiertos del rosto con diverso equipo táctico.

Este cargador de un tambor tiene capacidad para 50 municiones y puede adaptarse para diversos rifles de asalto (Foto: Captura de pantalla)

Las armas que exhiben son las llamadas “cuerno de chivo”, conocidas en el mercado como AK-47, fusil de asalto de origen soviético. Igual se aprecian dos R-15 con cargador tipo C-MAG de un solo tambor, habilitado para 50 municiones, comúnmente denominados como “huevos de toro”. Este equipo es adaptado para diversos rifles de 5,56 mm, 9 mm y 7,62 mm. El de doble tambor Tiene una vida útil de 60,000 rondas, de acuerdo con la compañía Beta, fabricadora del equipo.

“Pura gente de La Vieja Escuela patrullando 24/7 Ometepec, hijos de su reputa madre, los vamos a trozar a la verga, pura gente de La Vieja Escuela, hijos de su puta madre. Llegó la barredora hijos de su perra madre", son las maldiciones que arrojan a medida que pasan la cámara por las armas.

A finales de septiembre pasado, este Cartel anunció su llegada a Guerrero. Según los reportes, ésta célula criminal es conocida como remanente del cártel de los Beltrán Leyva que, de acuerdo con el nuevo mapa del narcotráfico, están asentados en los estados de Oaxaca, Sonora, Sinaloa y Guerrero.

Grupo La Vieja Escuela anuncia su llegada a Guerrero

“Nosotros somos gente que únicamente nos dedicamos al narcotráfico, sin meternos con la gente que trabaja. No necesitamos andar haciendo otras chingaderas para mantenernos. Gente de trabajo, transportistas, comerciantes y empresarios, sigan con sus actividades normales que nosotros no los molestaremos en nada. Nosotros ya tenemos bien ubicados e identificados a todos los lacrosos por los que vamos, y a todos los niveles de gobierno se les avisa que la guerra no es contra ustedes, sólo déjennos hacer nuestro trabajo para que Ometepec regrese a la tranquilidad”, afirmaron en un mensaje, también por video.

El pasado 31 de marzo, la Vieja Escuela lanzó un mensaje, en el que advertía una limpia en el municipio de Juchitán, Guerrero. También, a través de un video, refirieron sobre sus operaciones. La grabación se hizo pública, luego de la ejecución de dos habitantes de la región. Los cuerpos sin vida de los hombres fueron abandonados junto a una narcomanta.

El poder de los Beltrán Leyva se extendía en todo Guerrero. Para afianzarlo, éstos criminales sellaron un pacto de colaboración con el cártel de Los Zetas, pero la tregua terminó tras la caída del “Barbas”, el 16 de diciembre de 2009.

