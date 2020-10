MaryFer fue encontrada muerta en una carretera, su ex novio dijo que se suicidó

María Fernanda, de 19 años, era estudiante de la carrera de diseño gráfico y maestra de baile tahitiano, fue encontrada sin vida debajo de un puente del distribuidor de Morelia, Michoacán, el pasado 5 de octubre

Este jueves 8 de octubre María Fernanda, de 19 años, iba a viajar con su familia de vacaciones a la playa tras la larga cuarentena por coronavirus, sin embargo ahora está muerta en circunstancias poco claras, por lo que sus familiares y amigos exigen su esclarecimiento.

Era estudiante de la carrera de diseño gráfico y maestra de baile tahitiano, fue encontrada sin vida debajo de un puente del distribuidor de Morelia, Michoacán, el pasado 5 de octubre, pero su muerte está llena de inconsistencias.

María Fernanda había salido a una fiesta el pasado 4 de octubre, ahí se encontró con Daniel T., su ex novio, con quien había terminado seis meses atrás debido a que su relación era tóxica, explicaron sus familiares.

Con información recabada por su familia y amigos, la joven se la pasó discutiendo con Daniel, aún así él se ofreció llevarla a su casa ya que vivía cerca de ahí.

Alrededor de la 1 de la madrugada del 5 de octubre Daniel la llevó a su casa ya que hasta esa hora le dieron permiso sus padres, entró a su habitación y cerró su puerta, sin embargo salió por la ventana para regresar con Daniel a la fiesta.

Ahí la vieron hasta las 5 de la mañana y según relataron testigos todo el tiempo discutían Daniel y ella, presuntamente por ella comenzaba a salir con otro joven a pesar de que él ya tenía una nueva pareja, poco después se fueron.

A las 7 de la mañana Daniel llamó a la mamá de María Fernanda para que la ayudara a buscarla porque según él, ella había salido corriendo de su auto tras una discusión.

En un principio la señora le aseguró que su hija estaba en su cuarto pero poco después se dio cuenta que no estaba allí después de que Daniel le contó que se fue con ella, en ese momento él le entregó su teléfono y cartera.

De inmediato lo acompañó al puente vehícular donde dijo que ella se había bajado para comenzar a buscarla, en el lugar ya había policías que acordonaron el área porque supuestamente alguien se había aventado del puente.

La mamá de la joven se preocupó y fue con un agente a explicarle la situación a lo que él le indicó que había una persona arrollada pero no quisieron enseñarle las fotografías ya que debido a que el cuerpo estaba irreconocible ya que le pasaron varios carros por encima.

Ella insistió y de inmediato reconoció los tenis que eran los que su hija llevaba puestos el día anterior, en lo que esto ocurría Daniel la dejó en el lugar y se fue a su casa.

Los ministeriales le indicaron a la mujer que harían todos los trámites y pruebas para la identificación del cadáver, poco después confirmaron que sí era María Fernanda.

Al marcarle a Daniel para saber más detalles de lo que había ocurrido, el joven solo colgaba, por lo que fueron a su casa, la madre y tía de Daniel salieron a atenderla y le aseguraron que él declararía pero en presencia de abogados, aunque la policía le indicó que no era necesario que llevara ayuda legal.

En su declaración Daniel expuso que ya estaba en otra relación y María Fernanda era quien lo buscaba, que ella aceptaba salir con él sabiendo que ya estaba en una relación, incluso describió que “estaba mal de la cabeza y requería ayuda”, por lo que él consideró que se habría suicidado al aventarse del puente, pero que él no vio ya que se fue de ahí cuando supuestamente ella se bajó corriendo de su auto.

La madre de la joven y su familia no creen esa versión ya que la joven no habló del tema, no se veía preocupada y su vida estaba ocupada como estudiante de diseño y maestra de baile tahitiano para niñas.

“MariFer estaba emocionada porque nos iríamos a la playa, ella era feliz, queremos que se haga justicia y se sepa la verdad”, detalló una joven que identificó como su hermana.

“Pedimos las cámaras de seguridad a fiscalía, y ellos dijeron que dónde encontraron el cuerpo, no servían y las otras no dan cuadro y que sobre las cortaduras del cuello fue por qué se cayó, pero claramente se ve que fue degollada”, explicó la mamá de María Fernanda.

